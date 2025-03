Otwiera się parking podziemny pod pl. Powstańców Warszawy. Jakie ceny?

Otwarcie parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy już w marcu 2025

10:04

Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy jest gotowy. Powstało 420 miejsc parkingowych w Śródmieściu stolicy. Jednocześnie część miejsc na powierzchni zlikwidowano. Kiedy otwarcie i jakie będą ceny parkowania?

Podziemny parking pod pl. Powstańców Warszawy - kiedy otwarcie?

Po prawie pięciu latach od podpisania umowy między władzami Warszawy a wykonawcą - firmą firma Immo Park Warszawa Sp. z o.o. zakończyła się budowa podziemnego parkingu na roku ul Moniuszki pod placem Powstańców Warszawy. Jak podano, z podziemnego garażu kierowcy zaczną korzystać w piątek 21 marca 2025.

Obiekt powstał w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznacza to, że budująca go firma Immo Park Warszawa Sp. z o.o. (należąca do Mota-Engil Central Europe) będzie zarabiać na parkingu przez 36 lat od otwarcia, a następnie, w 2061 roku, parking przejdzie w ręce miasta.

Parking pod placem Powstańców Warszawy – cena. Pierwsze 2 tygodnie za darmo

Jak informuje operator parkingu, przez pierwsze 2 tygodnie po otwarciu parkowanie będzie darmowe. Później wprowadzone zostaną opłaty:

7,50 zł za godzinę postoju,

65 zł za 10 godzin postoju,

90 zł za dobę postoju,

550 zł za miesiąc parkowania w godzinach 19–8 (tylko dla mieszkańców),

650 zł za miesiąc parkowania w godzinach 19–8 (dla pozostałych),

800 zł za miesiąc parkowania całodobowego (tylko dla mieszkańców),

950 zł za miesiąc parkowania całodobowego (dla pozostałych).

Przypomnijmy, że dla mieszkańców przewidziano 63 miejsca. Operator parkingu przewiduje system bezbiletowy oparty na skanowaniu tablic rejestracyjnych pojazdów. Płacić będzie można w automatach lub aplikacji, jak podał Gazecie Wyborczej Wojciech Styliński, dyrektor techniczny w Immo Park.

Autor: UM Warszawa Wizualizacja placu Powstańców Warszawy po wybudowaniu parkingu podziemnego

Jaki jest nowy parking w Warszawie? Co z placem nad nim?

Zbudowany za 85 mln zł parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy zapewni miejsca dla aut, ładowarkę do samochodów elektrycznych oraz ogólnodostępną toaletę. Obiekt ma 4 kondygnacje i 420 miejsc postojowych. Część z nich została już wykupiona przez urzędujące w pobliżu instytucje (dla swoich pracowników).

Jednocześnie zniknęła większość naziemnych miejsc do parkowania w najbliższej okolicy, które zastąpi przede wszystkim zieleń (m.in. w ramach przebudowy ul. Złotej i Zgoda). Mieszkańcy, którzy korzystali z tych miejsc, będą mogli parkować w garażu podziemnym – zostaną im zaoferowane 63 miejsca i preferencyjne stawki.

Zmieni się także przestrzeń na powierzchni parkingu – pojawi się zieleń, m.in. 49 drzew, a także krzewy, byliny, elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe itp.). Ta część inwestycji będzie rozłożona w czasie i przebiegnie w dwóch etapach, ale już w ramach pierwszego wykonawca parkingu na własny koszt posadzi drzewa na placu Powstańców Warszawy. Docelowa zieleń zacznie powstawać już po otwarciu parkingu i ma być gotowa do 2026 r.

– Nowe drzewa, krzewy i byliny – tak będzie prezentował się plac Powstańców Warszawy po zmianach. Od strony ul. Świętokrzyskiej stanie duża, obsadzona pnączami pergola dająca schronienie w upalne dni. Dla miłośników jednośladów zamontowane zostaną stojaki na rowery – podaje UM Warszawa.

Plac Powstańców Warszawy – wizualizacja po zakończeniu budowy parkingu

Po wybudowaniu parkingu plac stanie się przestrzenią zieloną i zachęcającą do spacerów. Nie powróci co prawda zieleń, jaka znajdowała się tu przed rozkopaniem placu, ale za to zostanie posadzona nowa. Efekty można zobaczyć na wizualizacjach w galerii.

Miasto zapowiada, że plac Powstańców Warszawy osiągnie założony wygląd w 2026 r.

