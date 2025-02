Gigantyczny tunel dla statków powstanie w Norwegii. Będzie siedmiokrotnie większy od tuneli drogowych

Zobacz galerię 22 zdjęcia Autor: Kystverket/ Multiconsult /LINK Arkitektur Wizualizacja tunelu dla statków w Norwegii. Pierwszego takiego na świecie

Norwegowie zbudują pierwszy na świecie tunel dla statków. To gigantyczne przedsięwzięcie, które umożliwi ominięcie niebezpiecznej dla żeglugi trasy wokół półwyspu Stad w Norwegii. Tunel będzie ogromny, siedmiokrotnie większy od zwykłych tuneli drogowych czy kolejowych. Rozpoczęła się już procedura przetargowa. W grze cztery oferty.

Stad Ship Tunnel - pierwszy tunel dla statków na świecie

Takiej inwestycji jeszcze nikt na świecie nie zrealizował. Norwegowie będą pionierami. Wybudują najdłuższy na świecie tunel dla statków – Stad Ship Tunnel. Jednostki pływające będą mogły bezpiecznie przepłynąć nim morze, omijając o wiele dłuższą i bardzo niebezpieczną drogę wzdłuż norweskich wybrzeży półwyspu Stad. Tunel połączy Moldefjorden z Kjodespollen i pobiegnie pod Górą Mørkelida (447 m n.p.m.). Tunel ma obsługiwać regionalny ruch statków. Dzięki niemu jednostki nie będą musiały wpływać na Morze Norweskie.

To będzie ogromny obiekt - siedmiokrotnie większy niż standardowe tunele drogowe czy kolejowe.

Tunel będzie miał:

1,7 km długości (2,2 km wliczając obszary wejściowe),

50 metrów wysokości / 37 metrów wysokości od lustra wody,

36 metrów szerokości,

wysokość przejścia pod sklepieniem 33 m,

szerokość toru wodnego 26,5 m,

głębokość toru wodnego 12 m.

Będą więc nim mogły przepływać całkiem spore okręty.

Ogromna inwestycja w Norwegii, o której myślano od lat 90.

Do budowy tunelu Norwegowie przymierzali się już od lat 90. XX wieku, ale dopiero w 2021 roku zgodę na to dał norweski parlament. Realizację tej inwestycji powierzono Norweskiej Administracji Wybrzeża (Kystverket).

Przez jakiś czas jednak projekt zawieszono z powodu ogromnych kosztów. W grudniu 2024 roku ruszyła jednak procedura przetargowa, która ma wyłonić firmę, wykonawcę tego wyjątkowego obiektu. Do 31 stycznia 2025 roku przyjmowano wnioski firm chętnych do wzięcia udziału w tym przetargu. Ma to być kontrakt typu „zaprojektuj i wybuduj”.

Ruszył przetarg na budowę tunelu dla statków w Norwegii

Norweska Administracja Wybrzeża otrzymała ostatecznie sześć próśb o wzięcie udziału w konkursie. Oceniono je pod kątem wymagań kwalifikacyjnych określonych w dokumentach konkursowych, obejmujących m.in. kwalifikacje techniczne i zawodowe. Czterech wykonawców zostało już ocenionych jako kwalifikujących się i zaproszonych do składania ofert.

Jak poinformowała w lutym norweska Administracja Wybrzeża – po wstępnej analizie z procedury wypadły dwie chińskie firmy, które jak powiedziano nie spełniały kryteriów jakości i wymaganego doświadczenia przy podobnych projektach.

Oto firmy, które obecnie biorą udział w postępowaniu przetargowym:

Konsorcjum Skanska Norge AS i Vassbakk og Stol AS (Norwegia)

AF Group Norway AS (Norwegia)

Eiffage Genie Civil (Francja)

Konsorcjum: Acciona Construccion SA i Bertelsen and Garpestad AS (Hiszpania/Norwegia).

Ocena pozostałych ofert ma się zakończyć do marca. Jak informują Norwegowie, najlepiej wykwalifikowani wykonawcy i konsorcja zostaną następnie zaproszeni do składania ofert. Oferty te zostaną ocenione i wynegocjowane, często w wielu rundach, zanim zostanie wybrana najlepsza.

Kiedy powstanie Stad Ship Tunnel w Norwegii?

Jak podkreślają przedstawiciele Norweskiej Administracji Wybrzeża, nigdy wcześniej nie budowano takiego tunelu, co sprawia, że ​​dokumentacja techniczna jest w tym przypadku niezwykle wymagająca. Ponadto procesy planowania, nabywanie gruntów, ponowne wykorzystanie mas kamiennych oraz działania mające na celu zmniejszenie ryzyka i kosztów projektu były rozległe i czasochłonne. Dlatego tak długo trwały przygotowania do przetargu.

Jednak jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa może zostać podpisana jesienią 2025 r., a budowa rozpocznie się na początku 2026 r.

Wszystko to jednak jest uzależnione od otrzymania ofert, które zmieszczą się w ramach określonego budżetu projektu. Szacunkowy okres budowy wyniesie około pięciu lat. W najbardziej optymistycznym wariancie pierwsze okręty mogłyby przepłynąć nowym tunelem już w 2031/32 roku. Szacuje się, że budowa tunelu może kosztować ponad 5,5 mld norweskich koron (ponad 1,9 mld zł), ale konkretny koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu wykonawcy.

Autor: