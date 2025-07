Najwyższy wiadukt w Europie: jego ogromne pylony często toną w chmurach

Spis treści

Wiadukt Millau budowano zaledwie trzy lata

To cudo techniki powstało w zaledwie trzy lata. Ogromne pylony często toną w chmurach. Widoki zapierają dech w piersiach.

Wiadukt Millau ma długość 2460 metrów i składa się z siedmiu podpór i ośmiu przęseł. Wybudowano go nad doliną rzeki Tarn, na południu Francji. Jest częścią autostrady A75. Jego budowa o dwie godziny skróciła czas przejazdu do Hiszpanii. Wcześniej trasa prowadziła krętymi drogami tamtejszych miasteczek i wsi.

Obiekt oddano do ruchu 16 grudnia 2004 roku. Od jego otwarcia przejechało nim już sporo ponad 90 milionów pojazdów. Co roku to około 5 milionów aut.

MuratorPlus: Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Koszt budowy najwyższego wiaduktu w Europie, opłaty za przejazd

W sumie budowa tego obiektu kosztowała około 414 mln euro (wraz z pobliską stacją poboru opłat). Budowała go firma Eiffage. Ta sama firma zarządza dziś obiektem i pobiera opłaty za przejazd nim. Latem pojazdy osobowe płacą za przejazd wiaduktem Millau 12, 5 euro, poza nim 10,10 euro.

Najdłuższy tunel na świecie powstaje w Alpach. Będzie gotowy w 2032 roku

Budowa wiaduktu Millau we Francji

Ten niesamowity obiekt zaprojektował znany architekt – Norman Foster. Głównym inżynierem był Michel Virlogeux. Na budowie pracowało około 3000 pracowników.

Jak opisuje wiadukt wykonawca - składa się on z 7 filarów o wysokościach od 78 do 245 metrów. Pylony mają wysokość 87 metrów. Filary połączone są przęsłami o długości 342 metrów (6 wewnętrznych przęseł) oraz 204 metrów (2 zewnętrzne przęsła).

Konstruktorzy musieli się mierzyć tu ze sporymi wyzwaniami. Jednym z nich były np. silne wiatry jakie są odczuwalne na wysokości jezdni. Częściowo ograniczono ich wpływ na kierowców budując specjalne bariery zapobiegające skutkom podmuchów i ograniczające je.Wiadukt budowano w większości na lądzie, a potem nasuwano elementy na jego konstrukcję.

Rekordy wiaduktu Millau

Wiadukt ma też swoje rekordy. Jego wysokość połączona z wysokością pylonów sięga 342 metrów. To o jakieś 19 metrów więcej niż liczy wysokość wieży Eiffla.

To nie wszystko. Do wybudowania tego obiektu mostowego użyto 85 tys. m³ cementu (to ponad 205 tys. ton). Oprócz tego użyto 36 tys. ton stali. To także pięć razy więcej, niż stali użytej do budowy Wieży Eiffla. Cały obiekt waży 290 tys. ton. Ciężar jednego pylonu szacuje się na około 700 ton.

To najwyżej położona jezdnia w Europie - 270 metrów nad poziomem rzeki Tarn.

Czujniki monitorują najwyższy wiadukt w Europie

Wiadukt Millau jest naszpikowany różnego rodzaju czujnikami. Mierzą wszystko, poziom drgań, natężenie wiatru, monitorują pogodę, ruch na obiekcie. Zebrane informacje przesyłane są siecią do komputera znajdującego się w budynku operacyjnym.

Wiadukt Millau był przez chwilę najwyższy na świecie

Przez pewien czas wiadukt Millau był najwyższym tego typu obiektem na świecie. Zdeklasował go jednak most Siduhe w Chinach w 2009 roku. Dziś oba obiekty pokonał most Beipanjiang nad rzeką Beipan. Jego jezdnia wznosi się bowiem nad płynącą pod nim rzeką na wysokość aż 564 metrów.

Zobacz galerię zdjęć wiaduktu Millau we Francji, najwyższego w Europie

Czytaj też: