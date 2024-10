Najdłuższa droga ekspresowa w Polsce to obecnie S7. Łączy Gdańsk, Kraków i Warszawę. Kiedy cała S7 będzie gotowa?

9:14

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: GDDKiA/Krzysztof Nalewajko Oto wybudowane już odcinki S7

Droga ekspresowa S7 to obecnie najdłuższa w Polsce ekspresówka i jedna z najważniejszych tras szybkiego ruchu. Kiedyś dłuższa od niej będzie S8. S7 łączy północ z południem, Gdańsk z Warszawą i Krakowem. Droga S7 nie jest jeszcze kompletna. Brakuje kilku odcinków, które są w budowie lub na etapie projektu. Kiedy będzie gotowa cała S7?

Spis treści

Droga ekspresowa S7 – najdłuższa w Polsce

Droga ekspresowa S7 to dziś najdłuższa droga szybkiego ruchu w Polsce o standardzie drogi ekspresowej. To część europejskiego traktu E77. Po ukończeniu budowy, trasa będzie liczyła 750 km długości. To więcej niż A1 (584 km) i więcej niż ma najdłuższa polska autostrada - A4 (672,8 km). Na dziś to rekord, ale w przyszłości, po ukończeniu budowy drogi ekspresowej S8 – to właśnie ona zyska miano najdłuższej drogi ekspresowej w Polsce. S8 będzie biegła od granicy z Czechami do Białegostoku i potem do granicy z Litwą. Na razie długość tej trasy wynosi 534 km i możemy nią jechać od Kobierzyc na Dolnym Śląsku do przedmieść Białegostoku.

To największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Otwarto linię do lotniska w Pyrzowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Droga ekspresowa S7 przebieg

Obecna długość S7, po której mogą się już przemieszczać kierowcy to 558 km.Droga ekspresowa S7 łączy kluczowe miasta Polski – Gdańsk z Warszawą i Krakowem. Docelowo S7 będzie na południe od Krakowa częścią zakopianki.

Obecnie kierowcy mogą już jeździć S7 na odcinkach:

od Gdańska do Płońska

z Warszawy do Miechowa

z Myślenic do Rabki Zdrój.

Autor: GDDKiA Przebieg drogi ekspresowej S7 Link: Powiększ

Droga ekspresowa S7 - odcinki w budowie

W budowie są odcinki na północy Polski. Chodzi o obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej, która będzie częścią S7 łączącej się z S6 na węźle Chwaszczyno i włączającej się do obecnego przebiegu S7 na węźle Gdańsk Południe. Nową dwujezdniową drogą ekspresową o długości około 32 km pojedziemy w 2025 roku.

S7 Płońsk – Czosnów w budowie

GDDKiA przebudowuje starą dwujezdniową DK7/S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem. Podpisano już umowę na budowę trasy od Czosnowa do Kiełpina.

S7 do Warszawy (Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie)

W trakcie przetargu jest opracowanie projektu budowlanego dla połączenia S7 z Warszawą. W ramach inwestycji ma powstać 13 kilometrów ekspresówki. Nowy odcinek S7 ma połączyć Kiełpin z Trasą Armii Krajowej w Warszawie. Na tym odcinku powstaną dwa tunele, a także węzeł Warszawa Północ na skrzyżowaniu z S8 na wysokości Bemowa. 57-kilometrowy odcinek od Płońska do Warszawy będzie miał po trzy pasy ruchu na obu jezdniach.

Budowa S7 Widoma - Kraków. Wiemy, kiedy ją oddadzą, ale bez węzła Mistrzejowice

Zobacz galerię 40 zdjęć Autor: GDDKiA Charakterystyczny "dziób" jest widoczny na czele konstrukcji służącej do nasuwania kolejnych segmentów estakady

Budowa S7 w Małopolsce

W budowie jest także jeden odcinkek S7 w województwie małopolskim od Widomej do Krakowa. W sierpniu 2024 roku został oddany do ruchu odcinek Miechów – Szczepanowice. Łączy się z istniejącym już 13-km odcinkiem S7 Szczepanowice – Widoma.

Bardziej skomplikowana sprawa jest w przypadku budowy odcinka S7 Kraków - Widoma.

Jego główna część zostanie oddana do użytku pod koniec 2024 roku. Jednak bez ważnego węzła Mistrzejowice. To właśnie na tym węźle S7 będzie się łączyła z drogą ekspresową S52, będącą północną obwodnicą Krakowa. Węzeł musiał być powtórnie przeprojektowany, gdyż po sprawdzeniu okazało się, że według obecnego projektu, trasa owszem, miałaby wystarczającą przepustowość na dziś, jednak w perspektywie kolejnych kilkunastu lat nie byłoby to już wystarczające rozwiązanie. Stąd decyzja o przeprojektowaniu i aneksowaniu terminu oddania tego węzła. Ma być gotowy w 2025 roku. Jak zapewniają jednak przedstawiciele GDDKiA, trasa będzie jednak przejezdna i będzie się łączyła z północną obwodnicą Krakowa przy pomocy innych tymczasowych łącznic. Droga będzie przejezdna pod koniec 2024 roku.

S7 Kraków – Myślenice w planach

Aktualnie odcinek drogi krajowej nr 7 między Krakowem a Myślenicami jest odcinkiem dwujezdniowym klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Występują na nim nienormatywne łuki, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych, a także pojedyncze zjazdy. Droga ta obsługuje zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Przeprowadzone prognozy ruchu przewidują dynamiczny wzrost natężenia ruchu w najbliższych latach. Wybrano już wykonawcę, który zaprojektuje przebieg tej trasy. To firma IVIA opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami. Wykonawca będzie miał 6 lat na opracowanie tego dokumentu. Koszt to 23,3 mln zł.

S7 od Myślenic do Rabki-Zdrój jest gotowa

Obecnie w drodze na południe od Krakowa korzystamy już z ponad 31 km drogi ekspresowej od Myślenic do Rabki-Zdroju z tunelem pod górą Luboń Mały. Trwają już prace przy opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla około 35 km dwujezdniowej drogi od Rabki-Zdroju do Chyżnego i granicy ze Słowacją.

Budowa drogi ekspresowej S7 Miechów - Szczepanowice. Trasa już otwarta

Zobacz galerię 55 zdjęć Autor: GDDKiA Budowa tego odcinka S7 nie jest zbyt skomplikowana. To odcinek liczący zaledwie 5,32 km długości.

Początki budowy drogi ekspresowej S7 w PRL-u

Jak informuje GDDKiA, pierwsze odcinki drogi ekspresowej na trasie pomiędzy Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Chyżnem powstawały jeszcze w czasach PRL. Chodzi o przebudowywany obecnie fragment pomiędzy Ostrzykowizną koło Zakroczymia i Czosnowem z mostem na Wiśle, którego pierwszą nitkę oddano w 1990 r. a budowę drugiej zakończono w 1992 r.

Wcześniej, w latach 1974-1984 powstała jednojezdniowa zachodnia obwodnica Kielc , jako część planowanej autostrady z Warszawy do Krakowa, ostatecznie rozbudowana do dwujezdniowej drogi ekspresowej udostępnionej w 2013 r. Kierowcy mieli też do dyspozycji dwujezdniowe wylotówki z Warszawy w kierunku Płońska i Grójca oraz odcinki omijające położone przy trasie miejscowości.

, jako część planowanej autostrady z Warszawy do Krakowa, ostatecznie rozbudowana do dwujezdniowej drogi ekspresowej udostępnionej w 2013 r. Kierowcy mieli też do dyspozycji dwujezdniowe wylotówki z Warszawy w kierunku Płońska i Grójca oraz odcinki omijające położone przy trasie miejscowości. W 1997 roku powstała jednojezdniowa obwodnica Miłomłyna , rozbudowana do dwóch jezdni wraz z realizacją sąsiednich odcinków.

, rozbudowana do dwóch jezdni wraz z realizacją sąsiednich odcinków. W pierwszej dekadzie XXI wieku powstały kolejne obwodnice, już w układzie dwujezdniowym, Białobrzegów, Jędrzejowa, Grójca i Płońska .

. Z Myślenic do Lubnia jechaliśmy drogą ekspresową, podobnie jak z Grójca do Jedlińska koło Radomia. Realizacja kolejnych odcinków S7 ułatwiała podróż, ale na długie odcinki trzeba było czekać do jesieni 2018 r, gdy z Gdańska można było dojechać ponad 200-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej do Napierek na granicy woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

jechaliśmy drogą ekspresową, podobnie jak z koło Radomia. Realizacja kolejnych odcinków S7 ułatwiała podróż, ale na długie odcinki trzeba było czekać do jesieni 2018 r, gdy z Gdańska można było dojechać ponad 200-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej do Napierek na granicy woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Z końcem 2019 r. kierowcy mogli przejechać kolejne około 200 km od Grójca , omijając Radom, do Moczydła na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

, omijając Radom, do Moczydła na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. W 2022 r. jadąc z Gdańska mieliśmy już blisko 280 km ekspresówki przechodzącej za Płońskiem w dwujezdniową DK7 (na fragmencie pod Modlinem starą S7).

przechodzącej za Płońskiem w dwujezdniową DK7 (na fragmencie pod Modlinem starą S7). Z Myślenic do Rabki-Zdroju podróżujemy już korzystając z nowego pond 2-kilometrowego tunelu pod Luboniem Małym.

podróżujemy już korzystając z nowego pond 2-kilometrowego tunelu pod Luboniem Małym. Od początku września 2023 r. z Warszawy po przejechaniu 240 km wygodna ekspresówką dojedziemy już w okolice Miechowa.

Czytaj też: