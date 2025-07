Spis treści

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego – trasa. Którędy pojedzie?

Nowa trasa tramwajowa wzdłuż Pola Mokotowskiego zacznie swój bieg u styku ul. Rakowieckiej i św. Andrzeja Boboli. Następnie skręci w ul. Rostafińskich, pojedzie nią skrajem Pola Mokotowskiego (ingerencja w sam park będzie minimalna), przetnie ul. Żwirki i Wigury i wjedzie w ul. Banacha, gdzie nowa trasa połączy się z istniejącą siecią tramwajową. Budowa trasy, do niedawna planowana na przełom lat 20. i 30., obecnie możliwa jest w latach 2027–2029. Terminy zależą jednak od tego, czy uda się do tego czasu uzyskać wymagane dokumenty (m.in. decyzję środowiskową), dokończyć prace projektowe i znaleźć wykonawcę.

Jak informuje portal transport-publiczny.pl, na Banacha torowisko tramwajowe ma być zbudowane po południowej stronie ulicy. Nie zostaną wycięte rosnące tam drzewa. Szyny znajdą się bowiem w miejscu dzisiejszej południowej jezdni Banacha, która z kolei będzie przesunięta na północ, w miejsce obecnego pasa zieleni rozdzielającego jezdnie (obie zostaną nieco zwężone, żeby wystarczyło miejsca).

Jak widać na mapie (czerwone prostokąty), przystanki będą zlokalizowane obok szpitala na Banacha oraz u zbiegu ul. św. Andrzeja Boboli i Rakowieckiej. Nie zaplanowano przystanku w połowie ul. Rostafińskich, gdyż z analiz wynika, że te okolice są już wystarczająco dobrze obsługiwane przez przystanek Rakowiecka-Sanktuarium.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj przez Pole Mokotowskie to część linii, która połączy Wolę i Wilanów

Tramwaj przez Pole Mokotowskie to część większej inwestycji tramwajowej, która docelowo połączy szynami Wolę z Wilanowem. W jej skład wchodzą:

Nowa trasa będzie stanowić ważne połączenie między Mokotowem a Ochotą. Choć dzielnice te sąsiadują ze sobą, poruszanie się między nimi komunikacją miejską nie jest na ogół szybkie ani wygodne. Pasażerom nieraz bardziej opłaca się jechać przez centrum, czyli naokoło. Dzięki połączeniu tramwajowemu sytuacja znacząco się poprawi.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa tramwaju przez Pole Mokotowskie, ukazująca go w szerszej perspektywie całej sieci Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego – aktualności. Na jakim etapie jest inwestycja?

Obecnie inwestycja znajduje się w fazie projektowania trasy. Od sierpnia 2022 r. firma Databout wykonuje na zlecenie miasta dokumentację projektową potrzebną, by móc ogłosić przetarg na budowę. Choć trasa nie jest długa, jej zaprojektowanie wiąże się z licznymi wyzwaniami, m.in. w związku z koniecznością przebudowy ul. Banacha. Co więcej, w lipcu 2025 r. pojawiły się kłopoty z wydaniem decyzji środowiskowej, czyli kluczowego dokumentu. Wpłynęły bowiem odwołania od tej decyzji, którymi będzie się musiało zająć Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Może to opóźnić proces wydawania dokumentu.

Po zakończeniu projektowania Tramwaje Warszawskie będą musiały pozyskać niezbędne dokumenty, m.in. decyzję środowiskową. Po ich zgromadzeniu można będzie ogłosić przetarg na budowę, a po jego rozstrzygnięciu – rozpocząć roboty budowlane.

W ramach budowy tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego zaplanowaliśmy przebudowę istniejących torów na ul. Banacha, przebudowę pętli tramwajowej, a także przebudowę torów na Rakowieckiej. Łącznie trzeba będzie zbudować około 1,5 km nowych torów i przebudować 1,5 km istniejących – podaje UM Warszawa.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Wizualizacja tramwaju na ul. Rostafińskich – część trasy tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego

Kiedy tramwaj przez Pole Mokotowskie będzie gotowy?

Aktualnie Tramwaje Warszawskie planują, że budowa tramwaju przez Pole Mokotowskie zrealizowana zostanie w latach 2027–2029. Realność tego terminu zależy jednak od tego, czy nie będzie opóźnień na etapie projektowania i pozyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Warto przypomnieć, że deklarowany termin realizacji tej inwestycji już kilkakrotnie ulegał zmianie. Pierwotnie zapowiadano budowę w latach 2028–2030, jednak później z powodu ograniczonych funduszy inwestycję przesunięto na początek lat 30.

