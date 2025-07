Twierdzą, że budują ekspresówkę za prywatne pieniądze. GDDKiA: Nic podobnego

Spis treści

Firma wywiesiła baner nad budowaną drogą ekspresową nad morze

PRD Nowogard SA umieściła baner nad drogą S3 miesiąc po wysłaniu listu otwartego do premiera z apelem w sprawie doprowadzenia do pokrycia nadzwyczajnego wzrostu kosztów budowy odcinka drogi S3 Dargobądz-Troszyn przez zamawiającego czyli GDDKiA. Wykonawca zrobił to, jak twierdzi, po trzech latach bezskutecznego składania wniosków do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Ministerstwa Infrastruktury. Do dzisiaj nie zapadły jednak żadne wiążące decyzje w tej sprawie.

Nie otrzymaliśmy ani pieniędzy, ani gwarancji finansowania. Podobno rozpatrywane są wnioski o sfinansowanie części ponadplanowych wydatków, o które wnioskowaliśmy już w 2022 roku. Stanowią one około 15 procent całej kwoty wynikającej ze wzrostu kosztów, które konsorcjum pokryło z własnych pieniędzy. Gdy je otrzyma, spłaci zobowiązania wobec kontrahentów, ale nie rozwiąże to trudnej sytuacji, w której się znajduje – tłumaczy Katarzyna Łazarz-Brzezińska, wiceprezes PRD Nowogard S.A.

Wiceprezes dodaje jednocześnie, że starania jej firmy o uzyskanie finansowania otrzymały szerokie poparcie ze strony branży i samorządów. Listy do premiera popierające stanowisko PRD Nowogard SA wystosowała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Zarząd Powiatu Goleniowskiego. Sprawą zainteresowali się zachodniopomorscy parlamentarzyści, a informacja o trudnej sytuacji PRD Nowogard S.A. przekazana została Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na Pomorzu Zachodnim.

O co tu tak naprawdę chodzi?

Jak twierdzi przedstawicielka firmy PRD Nowogard, chodzi o kilkadziesiąt milionów złotych, które konsorcjum musiało bez żadnej rekompensaty wydać na budowę drogi z prywatnych pieniędzy, przez co niektórzy jego członkowie stoją w obliczu poważnych problemów finansowych, włącznie z zagrożeniem upadłością. Argumentuje, że baner jest wyrazem protestu przeciwko działaniu strony rządowej, która od trzech lat odwleka decyzję o pokryciu niemożliwych do przewidzenia wydatków, kompletnie nie licząc się z trudną sytuacją firmy.

Ukończyliśmy inwestycję w 95 procentach, finansując z prywatnych pieniędzy wielomilionowy wzrost kosztów materiałów budowlanych wywołany pandemią Covid-19 i wojną w Ukrainie. Warto, aby tysiące kierowców i turystów jadących nad morze dowiedziało się, że to prywatne firmy z własnych kieszeni płacą za budowę najważniejszych dróg w Polsce, tym bardziej, że jest to istotny problem dotyczący całej branży, na wielu kluczowych inwestycjach drogowych w kraju – mówi Katarzyna Łazarz-Brzezińska.

Co na to wszystko GDDKiA?

GDDKiA twierdzi, że rozpatrywanie roszczeń lidera konsorcjum i konsorcjum jest obecnie w toku.

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem zawartym na banerze. Ta budowa jest finansowana tak, jak inne podobne, zgodnie w warunkami kontraktu – powiedział nam Mateusz Grzeszczuk, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału GDDKiA.

Jak twierdzi rzecznik, sprawa jest obecnie procedowana, a roszczenia są w trakcie rozpatrywania. GDDKiA realizuje wiele kontraktów w podobnej formule, ten na S3 nie jest wyjątkiem. Jak twierdzą przedstawiciele tej instytucji, nie mogą traktować tego kontraktu inaczej niż pozostałych. Wiele firm budowało w czasie pandemii i po wybuchu wojny na Ukrainie.

- Uważamy, że wywieszanie baneru z takimi stwierdzeniami nie jest odpowiednią formą dialogu. Poza tym baner, dodatkowo z kodem QR powieszony nad wiaduktem, pod którym trwa wzmożony ruch, stwarza też zagrożenie dla uczestników ruchu – mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA.

Dlatego też baner został zdjęty jeszcze w piątek, 11 lipca.

Koszt budowy drogi wzrósł o 172 mln zł - twierdzi wykonawca

Obecnie na odcinku Wolin-Troszyn samochody poruszają się nadal po jednej jezdni w ruchu dwukierunkowym. Wykonawca deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby trasa była przejezdna dwoma pasami ruchu w każdą stronę jeszcze w trakcie wakacji, potrzebuje jednak zapewnienia finansowania ze strony GDDKiA, gdyż dalej nie jest w stanie ponosić z własnych środków kosztów realizacji publicznej inwestycji.

- Docierają do nas sygnały, że w najbliższym czasie po stronie zamawiającego mogą zapaść ustalenia w sprawie części naszych roszczeń. Obecnie czekamy na informację na ten temat. Oczywiście najkorzystniejszym rozwiązaniem dla nas, ale również dla Skarbu Państwa byłoby polubowne rozwiązanie kwestii finansowania całości wzrostu kosztów i na to cały czas liczymy. Istnieją mechanizmy prawne, których na to pozwalają, a od strony rządowej wymaga to jedynie woli politycznej. Musimy jednak chronić interes naszej spółki i być gotowi na każdy rozwój sytuacji, dlatego cały czas analizujemy też możliwe kroki prawne w stosunku do GDDKiA – mówi wiceprezes PRD Nowogard SA.

Koszt realizacji tej inwestycji wzrósł o 172 mln zł. Zamawiający, czyli szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwaloryzował dotychczas wartość kontraktu o 15 proc., czyli o 83 mln zł. Pozostała kwota nadal pozostaje bez pokrycia i stanowi olbrzymie obciążenie finansowe dla wykonawców, którzy muszą ją wydać z prywatnych środków finansując publiczną inwestycję.

Budowa S3 Dargobądz - Troszyn

Przypomnijmy. Odcinek S3 Dargobądz – Troszyn budowało pierwotnie konsorcjum firm Polbud Pomorze, Intop i PRD Nowogard. Odcinek, który budują, liczy 16 kilometrów długości. Koszt jego budowy oszacowano na 680 mln złotych. Po ubiegłorocznym proteście, zmienił się lider konsorcjum, którym zamiast firmy Polbud Pomorze został PRD Nowogard. Firma specjalizuje się w budowie i modernizacji dróg oraz infrastruktury transportowej. Zrealizowała ponad tysiąc inwestycji drogowych na Pomorzu Zachodnim. Zatrudnia 158 osób oraz współpracuje z dziesiątkami podwykonawców i dostawców.

Oprócz wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt i innych obiektów inżynierskich powstaną tu trzy węzły drogowe:

Dargobądz

Wolin Zachód

Wolin Wschód.

Budowa S3 Świnoujście - Dargobądz - inny wykonawca

W budowie jest jeszcze jeden odcinek drogi ekspresowej S3 łączący się z odcinkiem Dargobądz - Troszyn. To blisko 17 km odcinek Świnoujście Dargobądz. Buduje go firma Polaqua.

- Oczywiście tu również mamy zgłaszane przez wykonawcę roszczenia , ale wszystko odbywa się zgodnie z procedurami, także rozpatrujemy je zgodnie warunkami kontraktu, nie ma tu tak niestandardowych form dialogu, jak wywieszanie baneru – dodaje Mateusz Grzeszczuk.