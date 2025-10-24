Stołeczne parki w nowym świetle. Warszawa stawia na innowacje i ekologię

„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Inwestycja ta wpisuje się w szerszą strategię miasta, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na naturę. O szczegółach projektu opowiada Dariusz Drop, naczelnik Wydziału Oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Od potrzeby miasta do realnej zmiany

Modernizacja oświetlenia parkowego to kontynuacja ambitnego planu, który narodził się w 2019 roku.

- Wraz z obecnym zastępcą dyrektora ZDM, panem Jakubem Miernikiem, opracowaliśmy wieloletni plan modernizacji oświetlenia w Warszawie. Podzieliliśmy go na etapy i ustaliliśmy priorytety – podkreśla Dariusz Drop.

W pierwszej kolejności skupiono się na tunelach i masztach, gdzie zużycie energii było największe. Następnie przyszedł czas na ulice powiatowe i gminne, gdzie wymieniono ponad 80 tysięcy opraw zaprojektowanych specjalnie na potrzeby Warszawy. Teraz przyszedł czas na parki i obszary historyczne.

- Założenie było takie, aby przede wszystkim jak najszybciej ograniczyć zużycie energii, oraz poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Warszawy – podkreśla Dariusz Drop.

Dodaje również, że oświetlenie parkowe ma nieco inną specyfikę niż to drogowe.

- Tu ograniczenie zużycia energii również jest ważne, ale na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo, komfort mieszkańców i ochronę środowiska – twierdzi.

Warto zauważyć, że obecne oświetlenie w parkach często ma już ponad 30 lat i wykorzystuje przestarzałe, energochłonne lampy rtęciowe. Ich wymiana to nie tylko kwestia oszczędności, ale także poprawy jakości światła i niezawodności.

Technologia w służbie ludzi i natury

Nowe oświetlenie parkowe ma być nie tylko funkcjonalne, ale także ekologiczne. Priorytetem jest minimalizacja zanieczyszczenia światłem i ochrona rytmów biologicznych zwierząt i roślin.

- Przyjmując zmienność temperatury barwowej w zakresie 2200K - 3000K o minimalnym współczynniku oddawania barwy Ra=70 (przy 3000K) jako rozwiązanie najbardziej korzystne w warunkach miejskich, zarówno ekonomicznie jak i ekologicznie, kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Dariusz Drop.

ZDM przywiązuje dużą wagę do tego, aby nowe oprawy spełniały rygorystyczne wymagania techniczne i środowiskowe. Cały proces modernizacji prowadzony jest zgodnie z pięcioma zasadami odpowiedzialnego oświetlenia zewnętrznego: przydatność, celowość, właściwy poziom światła, kontrola i barwa.

Wśród kluczowych wymagań stawianych oprawom znalazły się m.in.: wysoka efektywność energetyczna (min. 140 lm/W przy 3000K), zmienna temperatura barwowa (2200K – 3000K), zerowy wskaźnik ULOR (eliminujący światło skierowane do góry), certyfikat ZHAGA D4i oraz fabrycznie wbudowany czujnik ruchu PIR.

- Obecnie technologia pozwala w pełni pogodzić funkcjonalność opraw z troską o środowisko. Kluczem jest świadomość zamawiającego, dobry projekt i zaawansowana oprawa – podkreśla Dariusz Drop.

Energia, która się opłaca – nie tylko finansowo

Modernizacja oświetlenia parkowego to inwestycja, która przyniesie wymierne korzyści finansowe i środowiskowe. Dzięki wymianie opraw Warszawa planuje zaoszczędzić ok. 515 tys. kWh rocznie, co przekłada się na oszczędności rzędu 450 tys. zł. Po wdrożeniu systemu sterowania i redukcji poziomu oświetlenia w godzinach nocnych oszczędności będą jeszcze większe.

Dariusz Drop zaznacza, że oszczędność energii to tylko jeden z wielu profitów.

- Oszczędność energii to dla oświetleniowca efekt, który został osiągnięty poprzez świadome i przemyślane podejście do procesu modernizacji oświetlenia. To nigdy nie są tylko liczby – mówi.

Podkreśla również, że dobry oświetleniowiec musi być trochę inżynierem, trochę humanistą, a trochę artystą. Jak mówi, musi mieć wiedzę, świadomość i wyobraźnię. Praca z oświetleniem to w zasadzie takie „malowanie światłem”.

Bezpieczne światło – spokojne miasto

Nowoczesne oświetlenie parkowe ma również znacząco poprawić bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej i zachęcić mieszkańców do aktywniejszego spędzania czasu po zmroku.

- Tam gdzie światło, tam jest życie – mówi Dariusz Drop.

Przywołuje przykłady Parku Skaryszewskiego, Parku Praskiego i Parku Piłsudskiego, gdzie po modernizacji oświetlenia pojawiło się więcej osób, które chcą miło i bezpiecznie spędzić czas w godzinach wieczornych.

Miasto, które oddycha po zmroku

Modernizacja oświetlenia parkowego to ważny element koncepcji zrównoważonego miasta, w którym rozwój idzie w parze z troską o środowisko. Jak twierdzi, troska o środowisko naturalne na stałe wpisana jest w DNA Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Podkreśla, że miasto to nie tylko ulice, ale także budynki, skwery, zieleńce i pomniki, a właściwie wykonane oświetlenie uwypukla tożsamość miasta po zachodzie słońca.

- Ważne, aby malować świadomie. I tak jak na obrazie, tak i tutaj istotna jest intensywność i barwa - podkreśla.

Dzięki świadomemu wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie oświetlenia Warszawa dąży do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, pozostając w zgodzie z naturą. Zmienna temperatura barwowa, redukcja zanieczyszczenia światłem i minimalizacja wpływu na rytmy biologiczne organizmów żywych to tylko niektóre z elementów tej strategii.

Komentarz eksperta Mariusz Ejsmont, dyrektor ds. technicznych LUG Light Factory Jako firma technologiczna, koncentrujemy się nie tylko na innowacyjności naszych rozwiązań oświetleniowych i ich efektywności energetycznej, ale przede wszystkim na jakości, bezpieczeństwie oraz odpowiedzialności środowiskowej. Projektując oprawy, myślimy o człowieku i naturze – tak, by światło wspierało komfort życia, jednocześnie nie zakłócając równowagi ekosystemów. To podejście realizujemy poprzez koncepcję NCL – nature centric lighting, czyli oświetlenie zorientowane na naturę. W ramach jednego z największych projektów modernizacji oświetlenia miejskiego w Europie, dostarczyliśmy do Warszawy ponad 80 tysięcy opraw SAVA. Zostały one zaprojektowane z myślą o minimalizacji emisji światła w górę – większość z nich zamontowano w pozycji 0°, zgodnie z wymaganiami certyfikacji DarkSky. Dzięki temu ograniczamy zjawisko zanieczyszczenia światłem, co potwierdziły niezależne analizy i zdjęcia Warszawy z kosmosu. Wszystkie oprawy SAVA zainstalowane w Warszawie emitują światło o barwie 3000 Kelvinów. Ciepła barwa światła ma o ponad 37% zmniejszony udział światła niebieskiego (w stosunku do oświetlenia z temperaturą barwową 4000K), co dodatkowo ogranicza wpływ naszych opraw na nocny widok nieba. Jednocześnie bezkompromisowo podchodzimy do efektywności energetycznej. Pomimo zastosowania ciepłej barwy światła oprawy SAVA osiągają skuteczność świetlną nawet 192 lm/W, a uśredniona skuteczność świetlna w całym projekcie przekroczyła znacząco pierwotne założenia osiągając ponad 153 lm/W. Już wkrótce rozpoczniemy kolejny etap współpracy ze stolicą – tym razem w ramach rewitalizacji warszawskich parków. Zastosujemy tam inteligentne systemy sterowania oraz oprawy o zmiennej temperaturze barwowej, które dostosowują się do rytmu dnia i potrzeb użytkowników. Ciepłe, przyjazne światło stworzy komfortowe warunki dla mieszkańców, jednocześnie chroniąc naturalne środowisko i wspierając bioróżnorodność.