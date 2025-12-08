Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego budzi protesty. Trzaskowski: „Zbudujemy. Kropka”

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego – aktualności

Planowana od lat trasa tramwajowa wzdłuż Pola Mokotowskiego ma połączyć ul. Rakowiecką na Mokotowie z ul. Banacha na Ochocie. Byłoby to istotne międzydzielnicowe połączenie, które skróciłoby podróże w kierunku Dworca Zachodniego, a w drugą stronę w kierunku Stegien i Wilanowa.

Choć przygotowania do budowy już trwają, w październiku 2025 r. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski postawił budowę pod znakiem zapytania. Jak powiedział dziennikarzom rdc.pl, „Ten tramwaj jest w planach, ale czy go będziemy realizować przy tym oporze społecznym, to się dopiero okaże”. Jak ustalili dziennikarze TVN, przeciwko planowanej trasie protestują m.in. mieszkańcy pobliskiego osiedla Biały Kamień. Latem 2025 r. pojawiło się ok. 20 odwołań od wydawanej właśnie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji (rozpatruje je wciąż Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Później jednak w odpowiedzi na medialną burzę prezydent miasta doprecyzował, iż budowa wciąż jest w planach, ale nie jest dziś traktowana przez miasto priorytetowo. Wg Tramwajów Warszawskich budowa możliwa byłaby w latach 2027–2029, jednak inne miejskie komunikaty mówią raczej o przełomie lat 20. i 30.

Przypomnijmy, że obecnie inwestycja znajduje się w fazie projektowania trasy. Od sierpnia 2022 r. firma Databout wykonuje na zlecenie miasta dokumentację projektową potrzebną, by móc ogłosić przetarg na budowę. Choć trasa nie jest długa, jej zaprojektowanie wiąże się z licznymi wyzwaniami, m.in. w związku z koniecznością przebudowy ul. Banacha. Po zakończeniu projektowania i zgromadzeniu wymaganej dokumentacji można będzie ogłosić przetarg na budowę, a po jego rozstrzygnięciu – rozpocząć roboty budowlane.

W ramach budowy tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego zaplanowaliśmy przebudowę istniejących torów na ul. Banacha, przebudowę pętli tramwajowej, a także przebudowę torów na Rakowieckiej. Łącznie trzeba będzie zbudować około 1,5 km nowych torów i przebudować 1,5 km istniejących – podaje UM Warszawa.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Wizualizacja tramwaju na ul. Rostafińskich – część trasy tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego – trasa. Którędy pojedzie?

Nowa trasa tramwajowa wzdłuż Pola Mokotowskiego zacznie swój bieg u styku ul. Rakowieckiej i św. Andrzeja Boboli. Następnie skręci w ul. Rostafińskich, pojedzie nią skrajem Pola Mokotowskiego (ingerencja w sam park będzie minimalna), przetnie narożnik parku, by następnie pokonać ul. Żwirki i Wigury i wjedzie w ul. Banacha, gdzie nowa trasa połączy się z istniejącą siecią tramwajową. Budowa trasy planowana jest na przełomie lat 20. i 30., w zależności od dostępności środków finansowych. Aktualnie inwestycja nie ma zarezerwowanego finansowania, nie wpisano jej bowiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Jak informuje portal transport-publiczny.pl, na Banacha torowisko tramwajowe ma być zbudowane po południowej stronie ulicy. Nie zostaną wycięte rosnące tam drzewa. Szyny znajdą się bowiem w miejscu dzisiejszej południowej jezdni Banacha, która z kolei będzie przesunięta na północ, w miejsce obecnego pasa zieleni rozdzielającego jezdnie (obie zostaną nieco zwężone, żeby wystarczyło miejsca).

Jak widać na mapie (czerwone prostokąty), przystanki będą zlokalizowane obok szpitala na Banacha oraz u zbiegu ul. św. Andrzeja Boboli i Rakowieckiej. Nie zaplanowano przystanku w połowie ul. Rostafińskich, gdyż z analiz wynika, że te okolice są już wystarczająco dobrze obsługiwane przez przystanek Rakowiecka-Sanktuarium.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj przez Pole Mokotowskie to część linii, która połączy Wolę i Wilanów

Tramwaj przez Pole Mokotowskie to część większej inwestycji tramwajowej, która docelowo połączy szynami Wolę z Wilanowem. W jej skład wchodzą:

Nowa trasa będzie stanowić ważne połączenie między Mokotowem a Ochotą. Choć dzielnice te sąsiadują ze sobą, poruszanie się między nimi komunikacją miejską nie jest na ogół szybkie ani wygodne. Pasażerom nieraz bardziej opłaca się jechać przez centrum, czyli naokoło. Dzięki połączeniu tramwajowemu sytuacja znacząco się poprawi.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa tramwaju przez Pole Mokotowskie, ukazująca go w szerszej perspektywie całej sieci Link: Kliknij, aby powiększyć

Kiedy tramwaj przez Pole Mokotowskie będzie gotowy?

Aktualnie Tramwaje Warszawskie podają, że możliwa byłaby budowa w latach 2027–2029, o ile będzie dostępne finansowanie. Z miejskich komunikatów wynika jednak, że budowa tramwaju przez Pole Mokotowskie zrealizowana zostanie na przełomie lat 20. i 30. Realność tego terminu zależy od tego, czy nie będzie opóźnień na etapie projektowania i pozyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Warto przypomnieć, że deklarowany termin realizacji tej inwestycji już kilkakrotnie ulegał zmianie. Pierwotnie zapowiadano budowę w latach 2028–2030, jednak później z powodu ograniczonych funduszy inwestycję przesunięto na początek lat 30.

