Przebudowa placu Wolności w Kielcach – kiedy się zacznie?

„Konkurs na nową aranżację placu Wolności w Kielcach (...) wygrała eM4 Pracownia Architektury Brataniec” – pisała w 2015 r. „Architektura-murator”. Dekadę później, w 2025 r., ten sam projekt, nieco tylko zaktualizowany, poddano konsultacjom społecznym. Realizacja? Miasto zapowiada start budowy na przełomie 2026 i 2027 r. Wariant optymistyczny zakłada wbicie pierwszej łopaty w II połowie 2026 r. Z uwagi na unijne dofinansowanie prace muszą zakończyć się najpóźniej w 2029 r.

Czy mieszkańcy zobaczą nowy plac, zanim z 10 lat oczekiwania zrobi się 15? Tego wciąż nie wiadomo. Miasto podkreśla, że do końca 2025 r. zostanie wyłoniona firma, która zrealizuje inwestycję oraz powiązaną z nią budowę parkingu podziemnego pod placem. Inwestycja ma być realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak informowano w grudniu 2025 r., zainteresowanie współpracą z miastem wyraziło 7 firm. Daje to nadzieję na sprawną realizację przedsięwzięcia.

Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 40 milionów złotych. Znaczącą część tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027, wynoszące ponad 33 miliony złotych. Dodatkowo, ponad 3,8 miliona złotych pochodzi ze środków z budżetu państwa, a wkład własny Gminy Kielce wynosi ponad 3,5 miliona złotych

Władze Kielc podkreślają, że z projektu sprzed dekady zachowano „fundament”, ale jednocześnie wiele elementów poprawiono. Różnice faktycznie widać gołym okiem: przybyło zieleni i atrakcji dla mieszkańców. Pierwotnie informowano o rezygnacji z planów budowy parkingu podziemnego pod placem, jednak ostatecznie do nich powrócono. Miasto prawdopodobnie będzie mogło uzyskać na taki parking rządowe dofinansowanie dzięki połączeniu funkcji parkingowej z funkcją ukrycia doraźnego dla ludności. Parking ten ma pomieścić 250 samochodów.

Co zaoferuje plac Wolności w Kielcach po remoncie?

Przebudowa placu Wolności w Kielcach całkowicie zmieni charakter tego miejsca. Z powierzchni znikną parkujące samochody, a w miejscu parkingu pojawi się plac z prawdziwego zdarzenia, podzielony na 3 strefy:

w części reprezentacyjnej (wzdłuż osi historycznej) pozostanie pusta przestrzeń do organizacji rozmaitych wydarzeń, imprez itp.,

po stronie północnej znajdzie się część edukacyjno-rozrywkowa z przyjaznym i nowoczesnym placem zabaw,

w strefie południowej zaplanowano miejsce wypoczynku z fontanną.

Nie zabraknie oczywiście ławek i stojaków rowerowych, a także nowego oświetlenia. W skarpę z boku placu wbudowany będzie amfiteatr z materiałowym zadaszeniem nad siedzeniami, zaś w pobliżu powstanie budynek z toaletami, pomieszczeniem dla rodziców z dziećmi, częścią do pielęgnacji osób z niepełnosprawnościami oraz oddzielną toaletą dla nich.

Na placu przewidziano także 40 miejsc parkingowych. Dodatkowe 250 zapewni parking podziemny pod płytą placu.

Przebudowa placu obejmie także okoliczne ulice: ul. Słowackiego od pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej, ul. Hipotecznej od pl. Wolności do ul. Sienkiewicza oraz ul. Ewangelickiej od pl. Wolności do ul. S. Moniuszki.

Te ulice zostaną zaprojektowane tak, żeby przewidzieć przestrzeń na ogródki gastronomiczne na ulicy Hipotecznej, na przedłużeniu ulicy Śniadeckich. Szczególną częścią będzie północna pierzeja placu Wolności, przy Muzeum Zabawek i Zabawy. W koncepcji, ze względu na bezpieczeństwo osób, które będą z niej korzystać i powiązanie tej funkcji z Muzeum, przewidziano jej wyłączenie z ruchu. Organizacja ruchu będzie jednym z najistotniejszych elementów, które poddamy konsultacjom społecznym

– zapowiada prezydentka Kielc Agata Wojda.

W ramach ciekawostki warto dodać, że Kielce nie są jedynym miastem posiadającym plac Wolności, który niedawno przeszedł lub wkrótce przejdzie znaczącą przebudowę. W marcu 2024 r. zakończyła się widowiskowa metamorfoza placu Wolności w Łodzi, zaś obecnie trwa przebudowa placu Wolności w Bydgoszczy.

