Remont placu Wolności w Bydgoszczy przedłuży się. Są problemy pod ziemią

– Plac Wolności przez wiele lat był jedną z wizytówek miasta – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Teraz, przy okazji zakończonych już prac przy kanalizacji, przywrócimy mu historyczny wygląd. Cieszę się, że powstał bardzo dobry projekt nawiązujący do historii, skonsultowany z ekspertami i nawiązujący do głosów mieszkańców. Od początku podkreślaliśmy, że zależy nam na zachowaniu handlu kwiatami, ale w eleganckich pawilonach i w tym zakresie też udało się wypracować dobre rozwiązanie. To będzie kolejna realna i oczekiwana zmiana w Salonie Bydgoszczy.