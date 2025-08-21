MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowe wiadukty i tory – Katowice zmieniają się

Wokół stacji Katowice, od strony Załęża i Brynowa, wyrasta zupełnie nowy układ torowy. Powstanie aż osiem wiaduktów kolejowych o łącznej długości 435 metrów. Trzy konstrukcje wiaduktów są już gotowe, a kolejne w budowie. Nowobudowane wiadukty będą miały od 30 do prawie 90 m długości i zostaną przystosowane do wszystkich pociągów, pasażerskich i towarowych. Posłużą do obsługi tras w kierunku zachodnim - w stronę Gliwic, Opola, Wrocławia oraz południowym - na Tychy, Bielsko-Białą i do granicy kraju. Budowa przeplotów torowych umożliwi bezkolizyjny ruch kolejowy, co zwiększy przepustowość stacji Katowice, czyli więcej pociągów będzie mogło wyjechać na tory. To kluczowe dla usprawnienia ruchu pociągów zarówno pasażerskich, jak i towarowych.

Jadąc do centrum miasta ulicą Geppert-Mayer, na ogromnym torowisku widać już gigantyczne przęsła nowych wiaduktów kolejowych. Wszystkie obiekty powstaną w pierwszej połowie 2026 r.

Bezkolizyjny ruch kolejowy – koniec z opóźnieniami?

Dzięki budowie przeplotów torowych, ruch kolejowy stanie się bezkolizyjny. Co to oznacza w praktyce? Większa przepustowość stacji Katowice. Więcej pociągów będzie mogło wyjechać na tory, a to przełoży się na krótszy czas oczekiwania i mniej opóźnień. Jak zapewniają przedstawiciele PKP PLK, pierwsze efekty zobaczymy już w tym roku, kiedy pociągi ruszą nowym torem w kierunku Załęża.

Gigantyczna skala przedsięwzięcia w Katowicach – liczby robią wrażenie

Skala przebudowy węzła kolejowego w Katowicach jest imponująca. Na odcinku od Szopienic do Piotrowic powstanie aż 100 km nowych torów! To tyle, co odległość z Katowic do Ostrawy lub Opola. W szczytowym momencie przy projekcie pracuje aż 1000 osób, wykorzystujących 540 maszyn. To prawdziwa armia budowlana, która dzień i noc pracuje nad tym, aby remonty kolejowe w Katowicach zakończyły się sukcesem. Prace na linii kolejowej Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice są prowadzone przy utrzymanym ruchu kolejowym.

Nowe perony i przystanki na Górnym Śląsku i w Zagłębiu

Przebudowa obejmuje również modernizację stacji Katowice Ligota, gdzie powstaje nowy układ torowy z peronami nr 2 i 3, przejścia podziemne i wiadukt. W centrum miasta powstaje wiadukt kolejowy nad ul. Mikołowską. W tym roku pociągi w kierunku Załęża i Chorzowa pojadą po nowo wybudowanej konstrukcji, a prace będą kontynuowane przy sąsiednich częściach obiektu.

Peron nr 1 na stacji Katowice został przebudowany i jest dostępny dla podróżnych – działa dotychczasowa platforma przyschodowa dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W środkowym tunelu są również schody ruchome. Nowa nawierzchnia z wypukłą fakturą umożliwia korzystanie ze stacji osobom słabowidzącym i niewidomym. Na peronie są ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco oraz osłony chroniące przed wiatrem. Budowane są dwie windy, w tym jedna większa, umożliwiająca przewóz rowerów. Uruchomienie wind na peronie 1 planowane jest na listopad 2025. Stacja będzie wyposażona w nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej z wyświetlaczami i infokioskami oraz nowym nagłośnieniem. Obecnie prace trwają na peronie nr 2, który zostanie udostępniony podróżnym w I kwartale 2026 r.

Ale to nie wszystko! Katowice zyskają nowe przystanki kolejowe: Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec.

Komfort podróżowania poprawi się również dzięki modernizacji stacji Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice Ligota oraz przystanków Katowice Szopienice Południowe i Katowice Brynów.

Na odcinku od Katowic do Zawodzia i Szopienic budowane są nowe przystanki kolejowe Katowice Akademia i Katowice Uniwersytet. Jest już nowy tor w kierunku Mysłowic i połowa peronu nr 2 na stacji w Zawodziu. Zakończenie prac i udostępnienie całego obiektu podróżnym planowane jest do końca tego roku.

Centrum sterowania ruchem – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W ramach inwestycji powstanie nowoczesne centrum sterowania ruchem w Katowicach. Dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów. To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania koleją w regionie.

Kiedy koniec przebudowy kolei w Katowicach?

Zakończenie inwestycji na linii Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice planowane jest w 2028 roku. To długi proces, ale efekty będą widoczne już wcześniej. Nowe wiadukty, tory i przystanki będą sukcesywnie oddawane do użytku.

Na koniec warto wspomnieć, że modernizacja katowickiego węzła kolejowego jest częścią wielkiej inwestycji realizowanej na odcinkach linii kolejowej E 65: Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz Zabrzeg – Zebrzydowice, której wartość wynosi około 7 mld zł.