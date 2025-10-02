Powstanie projekt budowy nowego przylądka na Wybrzeżu Zachodnim

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał umowę z firmą PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska. Jak informuje ZPMSiŚ, przedmiotem umowy jest opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą. „Budowa dostępu lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

Jak już wspomnieliśmy, „lądowy dostęp” to nic innego jak budowa sztucznego przylądka o powierzchni 186 ha. Czyli powierzchnia lądowa Polski „urośnie” o wspomnianych 186 ha. Przylądek będzie się nazywał Pomerania.

Grunt, z którego zostanie usypany nowy półwysep będzie pochodził z urobku z prac pogłębiarskich.

Dzięki zmianie formy falochronu na zintegrowaną możliwe będzie wykorzystanie urobku z prac pogłębiarskich do stworzenia pirsu wraz z falochronem, w formie nowego półwyspu. To przedsięwzięcie jest proekologiczne, przyszłościowe i wizjonerskie – chwali się ZPMSiŚ.

Terminal i przylądek w Świnoujściu zmienią się w centrum logistyczne

Terminal i przylądek mają stać się zielonym hubem biznesowym, centrum logistycznym i miejscem nowych inwestycji, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju oraz przyczynią się do rozwoju całego Pomorza Zachodniego.

Przypomnijmy, że przeciwni powstaniu terminalu są Niemcy. Niedawno zakwestionowali oni wydaną wcześniej decyzję środowiskową. Polska jest jednak zdeterminowana, by inwestycja powstała.

Budowa Portu Zewnętrznego w Świnoujściu to kluczowa inwestycja Dla polskiej gospodarki morskiej. Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej części terminala. Dzięki niej powstaną tory kolejowe, drogi, parkingi i budynek dla służb sanitarnych. A jeszcze w tym roku planujemy uzyskać pozwolenie na budowę drogi technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji. – mówił Arkadiusz z Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Powstaną nowe tory, drogi. Pociągi pojadą szybciej "Nadodrzanką"

Do terminalu w Świnoujściu dojadą pociągi po zmodernizowanej linii kolejowej. Ten transport jest kluczowy. Projekty, które zostaną zrealizowane wraz z budową terminala to między innymi ścieżka rowerowa oraz nowa droga do plaży. Kolejowa Nadodrzanka ma zostać dostosowana do wyższych prędkości. Jak zapewnia minister, na trasie będą jeździły 750-metrowe składy. Ma zostać zwiększona przepustowość tej linii. Przypomnijmy – Nadodrzanka to linia kolejowa w zachodniej Polsce łącząca Wrocław ze Szczecinem. Obecnie jej przepustowość jest niewystarczająca, a pociągi towarowe jeżdżą tam z niewielką prędkością. Jak w ubiegłym roku twierdził minister Marchewka, wydamy na to z KPO ponad 200 mln zł.

Kiedy terminal głębokowodny w Świnoujściu będzie gotowy?

Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z elementów ujętych w Programie rozwoju portów morskich. Prace nad przygotowaniem inwestycji zaczęły się już dwa lata temu. W lipcu 2023 roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz konsorcjum firm DEME CONCESSIONS N.V. oraz QTERMINALS W.L.L. podpisały przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację głębokowodnego terminalu kontenerowego.

Budowa terminala ma utrwalić pozycję polskich portów w basenie Morza Bałtyckiego i stworzyć z nich kluczowe węzły globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Z analizy rynku i badań wykonanych przez ekspertów wynika, że terminal w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, jest bardzo potrzebny, aby obsłużyć rosnący popyt na kontenery.