Potwierdzili lokalizację Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu powstanie. Jest decyzja

Ministerstwo Infrastruktury ostatecznie potwierdziło decyzję lokalizacyjną dla budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Obiekt będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną, która może także służyć do obsługi ładunków wojskowych. Do terminala ma prowadzić zmodernizowana linia kolejowa. Teraz inwestycja oczekuje na decyzję środowiskową.

Port kontenerowy Świnoujście - lokalizacja

Ważna decyzja lokalizacyjna to duży krok w kierunku budowy bardzo potrzebnej na Bałtyku inwestycji. Chodzi o budowę głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu to wielka inwestycja rozwojowa – dla miasta, regionu i szerzej całego kraju. Decyzja lokalizacyjna jest ostateczna. Miejsce, w którym powstanie terminal, zostało zatwierdzone. Z prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przedstawiliśmy projekty inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach budowy terminala i będą służyć mieszkańcom – poinformował Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przypomnijmy, że decyzję lokalizacyjną, ostatnie potwierdzoną właśnie przez Ministerstwo Infrastruktury, wydał w kwietniu tego roku wojewoda zachodniopomorski.

Do terminalu w Świnoujściu dojadą pociągi po zmodernizowanej linii kolejowej

Projekty, które zostaną zrealizowane wraz z budową terminala to między innymi ścieżka rowerowa oraz nowa droga do plaży. Kolejowa Nadodrzanka ma zostać dostosowana do wyższych prędkości. Jak zapewnia minister, na trasie będą jeździły 750-metrowe składy. Ma zostać zwiększona przepustowość tej linii. Przypomnijmy – Nadodrzanka to linia kolejowa w zachodniej Polsce łącząca Wrocław ze Szczecinem. Obecnie jej przepustowość jest niewystarczająca, a pociągi towarowe jeżdżą tam z niewielką prędkością.

Wydamy na to z KPO ponad 200 mln zł. Już we wrześniu wybierzemy najlepszy sposób na zmodernizowanie linii kolejowej na odcinku Świnoujście-Szczecin – zapewnia Arkadiusz Marchewka.

Kiedy powstanie terminal głębokowodny w Świnoujściu?

Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z elementów ujętych w Programie rozwoju portów morskich. Prace nad przygotowaniem inwestycji zaczęły się już rok temu. W lipcu 2023 roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz konsorcjum firm DEME CONCESSIONS N.V. oraz QTERMINALS W.L.L. podpisały przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację głębokowodnego terminalu kontenerowego.

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu się opłaci?

Budowa terminala ma utrwalić pozycję polskich portów w basenie Morza Bałtyckiego i stworzyć z nich kluczowe węzły globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Z analizy rynku i badań wykonanych przez ekspertów wynika, że terminal w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, jest bardzo potrzebny, aby obsłużyć rosnący popyt na kontenery.

Docelowo będzie w stanie obsłużyć do 2 mln TEU (TEU (twenty-foot equivalent unit) – to jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest równa objętości kontenera o długości 20 stóp) rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 m i jeden o długości 200 m.

Prawdopodobnie inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Po pierwszym etapie obiekt będzie mógł obsługiwać 1 mln TEU rocznie.

Terminal w Świnoujściu posłuży cywilom i wojsku

Terminal w Świnoujściu będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych.

Jak przed rokiem informowało Ministerstwo Infrastruktury, inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro. Nowy terminal powinien rozpocząć działalność na początku 2028 r. Linie żeglugowe, będące klientami terminalu, będą mogły w niedalekiej przyszłości korzystać z nowego toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu

W Polsce powstają terminale kontenerowe i nie tylko

Budowa terminala w Świnoujściu to niejedyna inwestycja planowana w tym miejscu. W Świnoujściu powstaje obecnie terminal instalacyjny offshore, do obsługi polskich farm wiatrowych na morzu. Obiekt ma zacząć działać w 2025 roku.

W Gdańsku z kolei powstaje bardzo podobna, choć dużo większa inwestycja. Trwa tam budowa największego terminala głębokowodnego na Morzu Bałtyckim Baltic Hub T3.

