Katowice Airport: trwa ogromna inwestycja za 117 mln zł , ważna dla wojska

Trwają prace ziemne na budowie multimodalnego węzła przeładunkowego z bazą paliw i bocznicą kolejową na terenie lotniska w Pyrzowicach. To jedna z najważniejszych inwestycji Katowice Airport, dzięki której będzie możliwy przeładunek towarów, w tym paliwa lotniczego oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących z tego lotniska. Wcześniej będzie gotowa nowa baza utrzymania portu lotniczego.

Budowa węzła przeładunkowego z bazą paliw na lotnisku w Pyrzowicach

Budowa węzła przeładunkowego z kolejową bocznicą i baza paliw to bardzo ważna inwestycja dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Także ze względu na to, że lotnisko jest krajowym liderem przewozów cargo w Polsce. Podczas pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie, śląskie lotnisko stało się hubem pomocy humanitarnej. To właśnie tu lądowała większość samolotów z pomocą humanitarną dla Ukrainy, a Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach most powietrzny. Obecnie na placu budowy, w południowo-wschodniej części lotniska, trwają szeroko zakrojone prace ziemne.

W ramach przedsięwzięcia powstanie bocznica kolejowa łącząca Katowice Airport z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 (Tarnowskie Góry – Zawiercie). Sercem inwestycji będzie kolejowy front rozładowczy z trzema torami odstawczymi o długości 300 metrów każdy, który służyć będzie do załadunku towarów oraz paliw. Sąsiadować będzie z czterema zbiornikami o pojemności 1000 metrów sześciennych i stanowiskami rozładunku autocystern oraz rampą umożliwiającą wyładunek kontenerów i sprzętu wojskowego. W części znajdującej się w strefie zastrzeżonej katowickiego lotniska powstaną stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych – opowiada Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach.

Inwestycja Katowice Airport ważna także dla wojska

Nowoczesne rozwiązania zastosowane w tej inwestycji sprawią, że port lotniczy zwiększy swoje możliwości i będzie bardziej atrakcyjny również dla swoich partnerów biznesowych.

Dzięki nowej infrastrukturze zaplanowano także ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolei, co wpisuje się w proces wsparcia rozwoju zrównoważonego systemu transportu. Węzeł będzie miał bowiem bocznicę kolejową, która będzie połączona z oddaną w ubiegłym roku do użytku, nową linią kolejową Tarnowskie Góry – Zawiercie, i która prowadzi m.in. do Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

To jeszcze nie wszystko, bo z inwestycji skorzysta także wojsko.

Całe przedsięwzięcie ma charakter interoperacyjny, co oznacza, że nowa infrastruktura przeznaczona będzie do użytku dla wszystkich zainteresowanych podmiotów korzystających z usług portu lotniczego – zarówno cywilnych, jak i wojskowych – potwierdza rzecznik Katowice Airport w Pyrzowicach.

Między innymi z tego powodu, ta inwestycja uzyskała unijne wsparcie w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) 2021–2027 Military Mobility.

Budową multimodalnego węzła dla lotniska w Pyrzowicach zajmują się w ramach konsorcjum firmy Mostostal Kraków i Budimex.

Koszt tej inwestycji to 117,3 mln zł netto, z tego 10,09 mln euro stanowić będzie dofinansowanie unijne. Inwestycja ma się zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2026 roku.

Na lotnisku w Pyrzowicach powstaje też nowa baza utrzymania lotniska

Na lotniskowych terenach Katowice Airport trwa również inna, ważna inwestycja. To budowa nowej bazy utrzymania lotniska. Wykonawcą robót budowlanych także jest tutaj Budimex.

W ramach tej inwestycji, jej pierwszego etapu, zaplanowano wzniesienie dwukondygnacyjnego budynku administracyjno–socjalnego o powierzchni 470 m2 oraz hali garażowo-warsztatowej o powierzchni 2 294 m2 z 9 stanowiskami dla oczyszczarek lotniskowych, wokół budynków powstanie także infrastruktura drogowa (place manewrowe, drogi wewnętrzne, chodniki). Wartość tej inwestycji to 20 mln zł.

- Aktualnie na obydwu inwestycjach wykonawcy zakończyli organizację zaplecza i rozpoczęli prace ziemne – mówi Piotr Adamczyk.

Oddanie do użytku tej inwestycji zaplanowano w drugim kwartale 2025 roku.

