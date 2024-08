Tu będą stacjonować lotniskowe oczyszczarki, pługi i polewarki. Rusza inwestycja

Baza transportowa powstanie na Katowice Airport. Tu będą stacjonować lotniskowe oczyszczarki

Nowa baza transportowo-administracyjna powstanie na pyrzowickim lotnisku. GTL S.A., które nim zarządza, podpisało właśnie umowę z wykonawcą na realizację pierwszego etapu tej inwestycji. Przed Katowice Airport jeszcze drugi etap, w którym powstanie m.in. myjnia dla lotniskowych pojazdów operacyjnych.

Jest umowa z wykonawcą bazy dla działu transportowego i eksploatacyjnego lotniska

Jak informuje Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. nową bazę dla działów transportu i eksploatacji lotniska wybuduje firma Budimex, która buduje też na terenie Katowice Airport multimodalny węzeł przeładunkowy z bazą paliw.

Inwestycja ma kosztować prawie 20 mln złotych netto. Firma już przejęła plac budowy i przygotowuje swoje zaplecze dla budowy. Dla lotniska, które obsługuje całą aglomerację śląsko- zagłębiowską oraz okolice Bielska-Białej i Częstochowy i nie tylko, to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo Dział Eksploatacji Lotniska oraz Dział Transportu i Utrzymania Maszyn pełnią ważną rolę w zakresie zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w części zastrzeżonej portu.

Działy Transportu i Eksploatacji i Utrzymania Maszyn Katowice Airport dostaną nowa bazę

Pierwszy z nich odpowiada za utrzymanie pełnej gotowości eksploatacyjnej pola ruchu naziemnego (drogi startowej, dróg kołowania i stanowisk postojowych) katowickiego lotniska. Jego siłami prowadzona jest m.in. „Akcja zima”, odpowiada także ze utrzymanie obszarów trawiastych na terenie portu. W celu realizacji swoich zadań, dział ten wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, w tym oczyszczarki lotniskowe, pługi wirnikowe, polewarki oraz wysokowydajne zestawy koszące. Z kolei Dział Transportu i Utrzymania Maszyn w zakresie swoich obowiązków ma m.in. dbanie o prawidłowy stan technicznych pojazdów i sprzętu należącego do GTL SA oraz za ich poprawną eksploatację.

Kolejne wielkie inwestycje na lotnisku w Pyrzowicach

Na lotnisku w Pyrzowicach zapowiada się w najbliższych latach prawdziwy boom inwestycyjny, bo wspominana baza, jest tylko jedną z wielu inwestycji, jakie tu trwają i będą się odbywały.

Obecnie w budowie jest multimodalny węzeł przeładunkowy z bazą paliw. To inwestycja na którą lotnisko czekało od dawna. Dzięki niej na terenie Katowice Airport w Pyrzowicach, które jest jednym z liderów w Polsce, jeśli chodzi o przewozy cargo, będzie możliwy przeładunek towarów, w tym paliwa lotniczego, oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących z katowickiego lotniska. Dzięki nowej infrastrukturze zaplanowano ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolei. Węzeł będzie miał bowiem bocznicę kolejową, która będzie połączona z nowo wybudowaną linia kolejową Tarnowskie Góry – Zawiercie, i która prowadzi m.in. do Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Z tej infrastruktury skorzysta też wojsko, bo multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w Katowice Airport przystosowany będzie do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, co umożliwi zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań w odniesieniu do prowadzonych operacji wojskowych. Ta inwestycja za 144,3 mln zł brutto ma być gotowa w czerwcu 2026 roku.

Wśród najważniejszych, zaplanowanych na kolejne lata inwestycji jest budowa terminala głównego lotniska. To będzie największy i najkosztowniejszy projekt zaplanowany w programie inwestycyjnym na lata 2024-2028.

Lotnisko przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu, który wyłoni projektanta tego przedsięwzięcia. Do 2028 roku w Katowice Airport powstanie dwukondygnacyjny główny terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. m2. Na poziomie zero zlokalizowane będą stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, hala przylotów oraz bagażownie. Na poziomie +1 znajdzie się kontrola bezpieczeństwa, kontrola paszportowa, hala odlotów i strefa bramek wejściowych do samolotów, w części wyposażona w rękawy. Obiekt połączony będzie ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko” za pomocą tunelu dla pieszych o długości około 270 metrów. Koncepcja zakłada, że po 2028 roku, w perspektywie do 2032 roku, terminal główny będzie można rozbudować o kolejne 23 tys. m2 do nawet 72 tys. m2.

Bezpieczeństwo operacji lotniczych jest w gronie priorytetowych zadań zarządzającego każdym lotniskiem. Zależy nam na tym, żeby działy odpowiedzialne za ten obszar miały optymalne warunki pracy. Od wielu lat inwestujemy w nowoczesny sprzęt, który służy utrzymaniu bezpieczeństwa. Chcemy także podnieść jakość zaplecza socjalnego oraz technicznego, stąd decyzja o budowie nowej bazy dla działów transportu i eksploatacji lotniska – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu GTL SA.

Co powstanie w ramach inwestycji na Katowice Airport?

Baza powstanie w południowo-wschodniej części portu, przy płycie do odladzania samolotów.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in.

dwukondygnacyjny budynek administracyjno–socjalny o powierzchni 470 m2,

hala garażowo-warsztatowa o powierzchni 2 294 m2 z 9 stanowiskami dla oczyszczarek lotniskowych,

infrastruktura drogowa (place manewrowe, drogi wewnętrzne, chodniki)

oraz teletechniczna.

Inwestycja ma być gotowa w II kwartale 2025 roku. Bazę zaprojektowało Przedsiębiorstwo Spółdzielcze Budoprojekt.

Będzie drugi etap budowy lotniskowej bazy

Budowa bazy dla działów transportu i eksploatacji lotniska na razie skupia się na I etapie tej inwestycji. Przed Katowice Airport jeszcze jej II etap. W drugim etapie powstanie jeszcze więcej stanowisk dla lotniskowych oczyszczarek. Docelowo ma ich być 14. Dodatkowo zostanie tez wybudowana specjalistyczna myjnia przemysłowa dla różnego typu pojazdów operacyjnych funkcjonujących na lotnisku, takich m.in. jak oczyszczarki, czy pługi.

Kiedy zacznie się realizacja II etapu budowy wspomnianej bazy?

Na tę chwilę decyzja jeszcze nie zapadła. Na razie skupiamy się na zrealizowaniu pierwszego etapu tego przedsięwzięcia – powiedział nam Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.

