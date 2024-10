Wyjątkowy przetarg na projekt ogromnego terminala lotniskowego na Katowice Airport

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: Katowice Airport Na lotnisku w Pyrzowicach powstanie nowy terminal główny

Zaczyna się największa inwestycja w historii pyrzowickiego lotniska. Spółka GTL SA, zarządzająca Katowice Airport właśnie ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór projektanta głównego terminala pasażerskiego i infrastruktury towarzyszącej. To będzie wyjątkowy przetarg, bo prowadzony w trybie dialogu konkurencyjnego. Powstanie zupełnie nowy, ogromny, nowoczesny terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. m kw.. Obiekt będzie wyposażony w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”.

Spis treści

Nieoczywisty przetarg na Katowice Airport w trybie dialogu

Jak informuje Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, spółka zarządzająca Katowice Airport, właśnie ruszył przetarg na wykonawcę projektu nowego, głównego terminala pasażerskiego na lotnisku w Pyrzowicach. Korzystając z możliwości, które daje ustawa prawo zamówień publicznych, zadecydowano, że postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego (opartego o negocjacje z potencjalnymi wykonawcami zamówienia).

Cała dokumentacja projektowa ma być gotowa w styczniu 2027 roku.

To największa inwestycja w historii Katowice Airport

To ogromne przedsięwzięcie, największe w historii tego lotniska,zarówno jeśli chodzi o nakłady finansowe, jak i skalę oraz wielopłaszczyznowość całego przedsięwzięcia. Budowa głównego terminalu pasażerskiego to największe przedsięwzięcie zaplanowane w ramach programu inwestycyjnego katowickiego lotniska, który został ogłoszony w lutym bieżącego roku.

- To najważniejsza inwestycja w historii katowickiego lotniska. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, to pierwszy kamień milowy na drodze do realizacji tego skomplikowanego przedsięwzięcia. Bardzo zależy nam na tym, żeby projekt był doskonale przygotowany, dlatego w celu wyboru wykonawcy zdecydowaliśmy się na zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego, w którym proces udzielenia zamówienia oparty jest o negocjacje z potencjalnymi wykonawcami, zaś samego zamówienia udziela się nie tylko na podstawie ceny czy też kosztów, ale także kryteriów jakościowych – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

Wykonają projekt terminala i tunelu do stacji kolejowej

Będzie zupełnie nowy, ogromny, nowoczesny terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. m kw.. Obiekt będzie wyposażony w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”. Nowy terminal powstanie na wschód od obecnie istniejących terminali pasażerskich, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się najstarsza cywilna część lotniska, która powstawała od lat sześćdziesiątych XX wieku.

Główny terminal pasażerski będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na poziomie zero znajdzie się strefa odprawy biletowo-bagażowej oraz hala przylotów, na poziomie +1 zlokalizowana będzie centralna kontrola bezpieczeństwa, strefa kontroli paszportowej i hala odlotów. Nowy terminal połączony będzie tunelem o długości około 270 metrów ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”.

Pomiędzy terminalem głównym a stacją kolejową zaplanowano centrum przesiadkowe dla autobusowej komunikacji publicznej, autokarów i busów.

Przed głównym terminalem pasażerskim powstanie nowy układ drogowy, z nowymi bramkami wjazdowymi i wyjazdowymi oraz strefą Kiss & Fly. Takiej strefy brakuje na katowickim lotnisku.

Po oddaniu do użytku pierwszej części głównego terminalu pasażerskiego, całkowita powierzchnia infrastruktury terminalowej Katowice Airport wynosić będzie 83 tys. m kw., co umożliwi obsługiwanie w komfortowych warunkach około 8 mln podróżnych w skali roku.

W dalszej perspektywie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. planuje kontynuować rozbudowę terminalu, by w 2032 roku powierzchnia infrastruktury terminalowej wzrosła do 96 tys. m kw., co pozwoli osiągnąć przepustowość na poziomie 10 mln podróżnych rocznie.

Po 2032 roku, jeśli pojawi się taka potrzeba, terminal główny będzie można rozbudować modułowo na wschód, w pierwszej fazie osiągając przepustowość całej infrastruktury terminalowej na poziomie 12 mln pasażerów rocznie, a w drugiej fazie nawet 15 mln podróżnych.

Zadaniem wykonawcy, który zostanie wybrany w przetargu, będzie przygotowanie dokumentacji projektowej dla następujących elementów składających się na inwestycję:

Budowa głównego terminalu pasażerskiego o przepustowości 10 mln podróżnych rocznie wraz z lotniczymi rękawami pasażerskimi.

Przebudowa i rozbudowa strefy airside (budowa płyty postojowej dla samolotów w rejonie terminalu głównego oraz przebudowa dróg kołowania Alfa, Echo2 i Echo3).

Budowa centrum przesiadkowego.

Budowa tunelu łączącego główny terminal pasażerski ze stacją kolejową i centrum przesiadkowym.

Połączenie projektu z drogą wojewódzką nr 913 oraz budowa drogi wewnętrznej i systemu parkingów.

Powstanie koncepcja parkingu wielopoziomowego

Ponadto wykonawca przygotuje projekt rozbiórki budynków i budowli, a także projekt niezbędnej przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Jego rolą będzie także opracowanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego, centrum biurowo-kongresowego, oraz rozbudowy terminalu pasażerskiego o kolejne etapy (etap 2 – przepustowość roczna 12 mln pasażerów, etap 3 – przepustowość roczna 15 mln pasażerów).

W połowie bieżącego roku zweryfikowaliśmy prognozy ruchu pasażerskiego dla Katowice Airport. Aktualnie przewidujemy, że poziom 10 mln podróżnych rocznie osiągniemy już w 2030 roku. Dlatego budowa głównego terminalu pasażerskiego jest niezbędna dla zabezpieczenia rozwoju katowickiego lotniska i utrzymania odpowiedniego standardu obsługi podróżnych – podkreśla Artur Tomasik.

Większa przepustowość Katowice Airport

Najważniejszym celem realizacji inwestycji budowy głównego terminalu jest zwiększenie przepustowości infrastruktury do poziomu umożliwiającego komfortową obsługę 10 mln pasażerów rocznie. Jednocześnie cały projekt ma zostać przygotowany w taki sposób, żeby w przyszłości można było terminal łatwo rozbudować, zwiększając jego przepustowość do poziomu 12 mln pasażerów rocznie w pierwszej fazie i 15 mln podróżnych w drugiej. Nowa infrastruktura umożliwi także integrację trzech rodzajów transportu, to jest lotniczego, kolejowego i drogowego. Będzie to możliwe dzięki budowie centrum przesiadkowego, które zlokalizowane zostanie pomiędzy terminalem głównym a stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko” – te trzy punkty, obsługujące różne rodzaje transportu, zostaną połączone tunelem o długości około 270 metrów. Ponadto w ramach przedsięwzięcia, w miejscu gdzie obecnie znajduje się parking P2, powstanie nowy układ drogowy o wysokiej przepustowości, z wydzieloną strefą „Kiss & Fly”.

Katowice Airport w Pyrzowicach - prężne lotnisko regionalne

Katowickie lotnisko należy do grona największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. W 2023 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 5,6 mln pasażerów. Prognoza na 2024 rok zakłada obsłużenie ponad 6,2 mln podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce.

