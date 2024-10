To kolejny kontrakt realizowany dla wrocławskiego lotniska. Przypomnę, że w 2016 roku STRABAG przeprowadził remont drogi startowej wraz z przystosowaniem lotniska do wyższej kategorii ILS, a w 2018 roku wybudowaliśmy nową płytę do odladzania samolotów. Prowadziliśmy także wiele mniejszych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury. Grupa Strabag modernizowała także lotniska w Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi i Poznaniu, oraz pasy wielu lotnisk wojskowych. Posiadamy ogromne doświadczenie w realizacji nawierzchni betonowych w Polsce. Wybudowaliśmy ponad 660 km, czyli ok 50 procent, nawierzchni betonowych autostrad w Polsce, co czyni nas liderem tej technologii w kraju - podkreślał Daniel Czaja, członek zarządu STRABAG Infrastruktura Południe.