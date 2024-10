Zatopią żelbetowe skrzynie w porcie. To będzie dopiero początek inwestycji

Nowe falochrony osłonią w przyszłości Port Zewnętrzny w Gdyni. Ich budowa to wyzwanie logistyczne dla wykonawcy

Prawie dwa i pół kilometra falochronów osłonowych powstanie w Porcie w Gdyni. To inwestycja konieczna do budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni. Dzięki falochronom powstanie osłonięty od oddziaływania fal akwen, który umożliwi manewry przy terminalu w Porcie Zewnętrznym wraz z bezpiecznym rozładunkiem przy jego nabrzeżach. Będą mogły tu zawinąć największe statki, jakie pływają po Bałtyku.

Falochrony w Porcie Gdynia - zatapiane żelbetowe skrzynie

Falochrony w gdyńskim porcie mają być gotowe do 2028 roku. Ich konstrukcja powstanie w formie zatapianych skrzyń żelbetowych o długości około 50 m, szerokości 13,6 m oraz wysokości od 14,5 do 16,5 m. Skrzynie będą wykonywane na specjalnym doku pływającym, metodą ciągłego betonowania. Następnie skrzynie będą wodowane, a ich betonowanie odbędzie się na wodzie.

Inwestycja będzie realizowana z uwzględnieniem zapisów decyzji środowiskowej, w tym w szczególności ochrony ptaków, ryb i ssaków morskich.

Po co budować nowe falochrony w Porcie Gdynia?

Dlaczego budowa falochronów jest konieczna? Jak twierdzi Piotr Gorzeński, prezes Zarządu Portu Morskiego Gdynia, budowa falochronów to otwarcie zupełnie nowego rozdziału w historii Portu Gdynia.

Od dziesięcioleci port rozwijał się w swoich dotychczasowych granicach. Ponieważ jest otoczony miastem, to w tym obszarze nie ma już większych szans rozwojowych, więc dziś wychodzimy w morze. To jedyny kierunek, który zapewnia rozszerzenie możliwości Portu Gdynia w dłuższej perspektywie – podkreśla Piotr Gorzeński.

Podpisali umowę z wykonawcą na budowę falochronów

2 października Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Portu Morskiego Gdynia podpisały umowę na wybudowanie falochronów z generalnym wykonawcą, czyli konsorcjum, w skład którego wchodzi Budimex S.A (jako lider), Roverpol Sp. z o.o. (partner), Rover Maritime S.L. (partner). Zadanie obejmuje budowę pierwszej fazy falochronów Portu Zewnętrznego. Docelowo zostanie ich wybudowanych prawie 2,5 kilometra.

Projekt powstanie w formule „projektuj i wybuduj”. Jego wartość to ponad 539 milionów złotych brutto. Prace mają się zakończyć w drugim kwartale 2028 roku

Budowa falochronów osłonowych jest kluczowa dla powstania Portu Zewnętrznego w Gdyni. Jest to realny początek historycznej rozbudowy infrastruktury, zapewniającej znacznie większą przepustowość, liczbę obsługiwanych statków oraz bezpieczeństwo żeglugi i operacji portowych – mówiła podczas podpisania umowy Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Hydrotechniczne i logistyczne wyzwanie dla wykonawcy

Jak informuje gdyński port, w pierwszym etapie konsorcjum złożone z Budimex S.A., Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Maritime S.L. przystąpi do prac projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Potem rozpoczną się roboty budowlane. Będą one prowadzone na wodzie, poza portowymi falochronami osłonowymi.

Właśnie to będzie szczególnym wyzwaniem dla wykonawcy. Budowa w dużej mierze będzie uzależniona od warunków pogodowych.

Jak mówił Jakub Długoszek, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego w Budimex S.A. wyzwaniem będzie zwłaszcza logistyka.

Z jednej strony całość materiałów, sprzętu i pracowników będziemy dowozić na miejsce drogą wodną. Z drugiej, na logistykę z pewnością będą wpływały w dużym stopniu warunki atmosferyczne. Do tego dochodzi konieczność uwzględnienia dużej ilość jednostek pływających korzystających z portu. Będzie to wymagać od nas doskonałej koordynacji, ale jesteśmy na to w pełni gotowi– mówił Jakub Długoszek.

To oni zbudowali zbiornik Racibórz Dolny i budują Baltic Hub

Jak zapewnia wykonawca, nie będzie to pierwsza tego typu inwestycja, jaką będą realizować.

Budimex, lider konsorcjum, pracuje obecnie nad polderem w czeskim Kutřinie, a w swoim portfolio ma również budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Elblągiem oraz trzeci głębokowodny terminal kontenerowy T3 Baltic Hub. Spółka odpowiada także za budowę największej inwestycji hydrotechnicznej w Polsce – zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu Dolnym.

Budowa falochronów w Gdyni to dopiero rozgrzewka przed budową Portu Zewnętrznego

Budowa falochronów umożliwi budowę i eksploatację Portu Zewnętrznego, który będzie dostosowany do obsługi największych statków mogących wejść na Bałtyk statków o parametrach Baltimax. Dzięki inwestycji powstanie osłonięty od oddziaływania fal akwen, który umożliwi manewry przy terminalu w Porcie Zewnętrznym wraz z bezpiecznym rozładunkiem przy jego nabrzeżach.

Nowa infrastruktura osłoni również istniejące obiekty przed falowaniem. Budowa poprawi też warunki nawigacyjne na podejściu do Portu Wewnętrznego.

Poza tym projekt przyniesie szereg korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Przypomnijmy, że polskie porty morskie w 2023 roku miały największy udział w wygenerowanych wpływach podatkowych z głównych granicznych terminali przeładunkowych w Polsce. Wpływy celno-podatkowe w Porcie Gdynia w minionym roku wyniosły 7 miliardów złotych.

Zwiększy się także bezpieczeństwo militarne, ponieważ Port Gdynia jest tzw. portem podwójnego przeznaczenia i największą bazą NATO w regionie.

Co to jest Port Zewnętrzny w Gdyni?

Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego (czyli sztucznego półwyspu), na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz prawdopodobnie inne dodatkowe instalacje. Port Zewnętrzny stanie się przedłużeniem istniejącego Mola Węglowego. Pogłębione nowe akweny Portu Gdynia przy Nabrzeżach Portu Zewnętrznego uzyskają głębokość przy nabrzeżach 17 m.

Nowe nabrzeża Portu Gdynia umożliwią zawijanie statków kontenerowych o długości ponad 400 metrów i zanurzeniu do 16 metrów. To największe jednostki pływające, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie, z uwagi na niewielką głębokość Cieśnin Duńskich. Przewidywana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to co najmniej 2,5 mln TEU (czyli jednostek pojemności równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), czyli około 25 mln ton ładunków.Projekt budowy Portu Zewnętrznego to projekt inwestycyjny (o charakterze greenfield) długoterminowy, strategiczny dla rozwoju gdyńskiego portu oraz wielowątkowy. Łączy w sobie praktycznie wszystkie obszary działalności portowej.Projekt jest realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w trybie dialogu konkurencyjnego, przy wsparciu i pod nadzorem Departamentu PPP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Planowane ukończenie budowy i wyposażenia Portu Zewnętrznego jest planowane na 2029 rok.

