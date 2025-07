Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Spis treści

Remont placu Wolności w Bydgoszczy – jakie zmiany przyniesie?

Remont placu Wolności w Bydgoszczy to inwestycja, której celem jest remont historycznego miejsca, wprowadzenie dodatkowej zieleni oraz odbudowa pawilonów kwiatowych w nowej formie. Koszt miejskiej inwestycji to 8,4 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Strabag.

Jak podaje Urząd Miasta, remont placu Wolności w Bydgoszczy obejmuje następujące prace:

budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę – już powstał,

wymiana nawierzchni placu i jej ujednolicenie (płyty granitowe i opaski z kostki bazaltowej),

dodanie oznaczeń dla osób z niepełnosprawnościami,

dosadzenie 21 nowych drzew, licznych krzewów i bylin,

remont elementów małej architektury: dostawienie 27 nowych ławek, wymiana oświetlenia (nowe latarnie nawiązujące wyglądem do historycznych), budowa 3 kompletów stojaków dla rowerów,

przebudowę miejskiego szaletu,

budowa 5 nowych pawilonów kwiaciarni o wyglądzie nawiązującym do sąsiedniej neogotyckiej zabudowy,

montaż wysuwanych słupków od strony ul. Piotra Skargi, ograniczających wjazd na alejkę w stronę ul. Gdańskiej,

budowa sferycznego zegara słonecznego na postumencie,

wymiana masztów na flagi na maszty o bardziej historycznym wyglądzie,

montaż dodatkowej iluminacji niektórych budynków i innych obiektów przy placu (frontowa elewacja kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, pomnik Wolności, frontowa elewacja I Liceum Ogólnokształcącego, wybrane drzewa).

– Plac Wolności przez wiele lat był jedną z wizytówek miasta – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Teraz, przy okazji zakończonych już prac przy kanalizacji, przywrócimy mu historyczny wygląd. Cieszę się, że powstał bardzo dobry projekt nawiązujący do historii, skonsultowany z ekspertami i nawiązujący do głosów mieszkańców. Od początku podkreślaliśmy, że zależy nam na zachowaniu handlu kwiatami, ale w eleganckich pawilonach i w tym zakresie też udało się wypracować dobre rozwiązanie. To będzie kolejna realna i oczekiwana zmiana w Salonie Bydgoszczy.

Kiedy koniec przebudowy placu Wolności w Bydgoszczy? Opóźnienie rośnie

Pierwotnie miasto zakładało, że przebudowę uda się zakończyć w drugiej połowie 2024 r. Przygotowania do inwestycji przedłużyły się jednak na tyle, że umowę z wykonawcą realizującym prace remontowe – firmą Strabag – podpisano dopiero w grudniu 2023 r. Wykonawca oficjalnie przejął plac budowy 4 kwietnia 2024 r. Zgodnie z umową cała przebudowa miała zakończyć się latem 2025 r., jednak obecnie inwestycja gotowa jest dopiero w ok. 30%. Obecnie termin zakończenia to 31 marca 2026 r., ale – jak dowiedział się serwis metropoliabydgoska.pl – wykonawca jest w trakcie starań o wydłużenie terminu realizacji robót. Nowego terminu jak na razie nie podano.

Niestety, już po rozpoczęciu prac pojawiły się liczne problemy. Jak dowiedział się „Express Bydgoski”, pod ziemią znaleziono liczne instalacje nieuwzględnione w oficjalnej dokumentacji, a dodatkowo w kilku miejscach konieczne okazało się wzmacnianie struktury gruntu. Inwestycję przez pewien czas blokowały także toczące się w tym samym miejscu prace przy sieci gazowej, prowadzone przez spółkę PSG (które również się przedłużyły). Obecnie wykonawca zmaga się z problemami m.in. z uzbrojeniem podziemnym.

Jak będzie wyglądał plac Wolności po remoncie? Wizualizacje

Wiemy już, jak będzie wyglądał przebudowany plac Wolności w Bydgoszczy. Na wizualizacjach opublikowanych przez Urząd Miasta widać odnowioną, zazielenioną przestrzeń pełną ciekawych nawiązań do historii.

Etapy remontu placu Wolności. Najpierw plac przed kościołem, na końcu przebudowa jezdni

Remont placu Wolności w Bydgoszczy podzielony został na etapy, by zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. W pierwszej kolejności nowy wygląd zyska część placu przed kościołem. W ramach tego etapu najważniejsze będzie wybudowanie 5 nowych pawilonów kwiaciarni projektu Sylwii Zaremby, stworzonego w Biurze Plastyka Miasta – przy współpracy z Sylwią Młynek z Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej.

– Koncepcja zakłada budowę pawilonów o konstrukcji stalowej, o powierzchni nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowa i dwie boczne będą miały formę przeszkloną, co ułatwi eksponowanie kwiatów i roślin. Na przeszkleniach znajdą zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej architektury neogotyckiej. Kopertowy dach będzie posiadał dodatkowo ozdobną kopułę z dekoracyjnymi łukami. Pawilony wyposażymy w klimatyzację i rolety – podaje miasto.

Pawilony staną w południowo-zachodniej części placu: trzy na lewo od wejścia do kościoła i dwa dalej w kierunku szaletu. Koszt budowy pawilonów (ok. 1,4 mln zł) pokryje w całości miasto, a następnie będą one wydzierżawione osobom zajmującym się handlem kwiatami.

Kolejne etapy remontu obejmą prace w pozostałych częściach placu – chodzi m.in. o wymianę nawierzchni, remont toalety, sadzenie roślin, nowe latarnie itd. W ostatniej kolejności wykonane zostaną prace związane z przebudową jezdni (m.in. nowe płytki ostrzegawcze i kierunkowe dla osób niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych).

– Warto podkreślić, że w ostatnich latach udało się przywrócić historyczny wygląd wielu obiektom zdobiącym plac Wolności. W 2011 roku zakończyła się rewitalizacja przyległego do placu Parku Kazimierza Wielkiego, a w 2014 roku zrekonstruowano fontannę Potop. Miejskie dotacje pomogły w remontach kilku kamienic. Unijne fundusze pozyskane przez samorząd województwa pozwoliły natomiast na wymianę dachu w kościele pw. św. Piotra i Pawła – podkreślają urzędnicy.