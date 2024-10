Nowy plac Kościeleckich. Bydgoszcz zakończyła przebudowę za 10,2 mln zł

– Do inwestycji podeszliśmy z szacunkiem do istniejącej zieleni oraz historii. Cieszę się, że plac Kościeleckich z nieodłącznymi wiekowymi kasztanowcami znów stał się reprezentacyjną bramą do Salonu Bydgoszczy. Wkrótce dołączy do niego Rybi Rynek i plac Wolności. Wszystkie projekty konsultowaliśmy z ekspertami i mieszkańcami. Konsekwentnie pracujemy nad tym, by całe Śródmieście nabrało blasku – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.