Przebudowa skrzyżowania ulicy Młynarskiej z Wolską i aleją „Solidarności”

W maju 2025 r. ruszyła inwestycja mająca na celu zmianę charakteru ważnego skrzyżowania w sercu Woli. Dotychczas piesi poruszali się po nim, a raczej pod nim, za pomocą sieci przejść podziemnych. Tunele prowadziły zarówno na narożniki skrzyżowania, jak i przystanki tramwajowe. Choć jednak takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla kierowców, gorzej wychodzą na nim piesi. Przejścia podziemne sprawiają bowiem duże problemy osobom z wózkiem dziecięcym, większym bagażem czy osobom z niepełnosprawnościami. W teorii problem rozwiązałyby windy, jednak w praktyce najczęściej są one niesprawne, a na naprawy czeka się miesiącami. Windy są też regularnie dewastowane, podobnie jak zresztą same podziemne tunele.

Żeby ułatwić pieszym i rowerzystom pokonywanie skrzyżowania Młynarskiej z Wolską, przejścia podziemne przeznaczono do likwidacji i zastąpienia przejściami naziemnymi (wraz z pełną siatką przejazdów rowerowych). W związku z postępami prac od 15 sierpnia rozpoczął się nowy etap utrudnień w tym miejscu.

W kolejnym etapie inwestycji, od 15 do 31 sierpnia, kierowcy pojadą ulicą Wolską i aleją „Solidarności” do centrum jednym pasem. Nie skręcą w Młynarską, a wyjazd z Młynarskiej będzie tylko w prawo. Objazd poprowadzi aleją „Solidarności” do Okopowej i Leszno. Połączenie z aleją „Solidarności” straci Karolkowa

– podaje strona Urzędu Miasta.

Prace realizuje na własny koszt prywatny inwestor

Co ciekawe, za tak szeroko zakrojoną przebudowę miasto nie zapłaci ani grosza. Inwestycję na własny koszt realizuje bowiem firma Skanska. To element umowy z miastem, w ramach której Skanska będzie mogła zrealizować nowy budynek w okolicy (inwestycja jeszcze nie ruszyła).

Dużo budujemy na Woli i we wszystkich naszych projektach kładziemy duży nacisk nie tylko na funkcjonalne wnętrza, ale też na atrakcyjną przestrzeń zewnętrzną. Ważna jest dla nas również infrastruktura dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz zieleń, bo zależy nam na tym, żeby miejsca te były otwarte i przyjazne dla wszystkich. Dlatego cieszę się, że możemy być częścią tej pozytywnej transformacji przestrzeni – zarówno przy przebudowie przejść naziemnych oraz w powstającym Skwerze Gwary Warszawskiej

– mówił Rafał Stoparczyk, dyrektor projektu w Grupie Skanska.

Warto dodać, że przebudowa obejmie nie tylko zastąpienie przejść podziemnych naziemnymi. W jej ramach nastąpi także rozbetonowanie części chodników wokół skrzyżowania i posadzenie nowej zieleni. Będzie to pierwsza tak duża zmiana w tym miejscu od czasów PRL-u. W przyszłości budowane obecnie przejazdy rowerowe staną się częścią nowej trasy rowerowej w ciągu Wolska – al. „Solidarności”.

