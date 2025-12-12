Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Remont Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – aktualności

Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, są kolejne problemy z remontem Sali Kongresowej. W trakcie prac odkryto znacznie większe ilości azbestu, niż się spodziewano. Trzeba go usunąć, co w połączeniu z rosnącymi cenami w budownictwie spowodowało kolejny już wzrost kosztów inwestycji – z 459 mln zł do blisko 478 mln zł. Niemal pewne jest kolejne opóźnienie prac w związku z większym zakresem prac. Kilka miesięcy temu pytana o termin zakończenia remontu wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra odmówiła jakichkolwiek deklaracji.

Sala Kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie powstała, tak jak cały PKiN, w latach 50. XX w. Od tamtej pory nigdy nie przeszła większej modernizacji – a warto pamiętać, że gdy ją budowano, nikt nie myślał o dostępności sali widowiskowej dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt nie spełnia też współczesnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a liczba toalet i garderób jest niewystarczająca. Żeby możliwe było organizowanie nowoczesnych koncertów i widowisk, konieczny jest też montaż nowych urządzeń oraz oświetlenia.

Obecnie prace remontowe i konserwatorskie trwają znów po kilkuletniej przerwie. 9 listopada 2023 r. miasto podpisało umowę z nowym wykonawcą – konsorcjum firm Adamietz Warszawa sp. z o.o. i Adamietz sp. z o.o. Ma on trzy lata na wykonanie remontu, co oznacza, że wszystko powinno być gotowe pod koniec 2026 r., choć termin ten jest obecnie wątpliwy. Wznowienie prac stało się możliwe m.in. dzięki zwiększeniu przez miasto budżetu inwestycji. Łącznie wyniesie on blisko 478 mln zł.

– Prace remontowe obejmą nie tylko salę koncertową, ale sześć kondygnacji obiektu – jedna podziemna, dwie techniczne i trzy użytkowe. Wyremontujemy też dwie sale konferencyjne, dwanaście saloników, klub i zaplecze gastronomiczne, co pozwoli nam na poszerzenie oferty wydarzeń odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki – mówił w 2023 r. Rafał Krzemień, prezes Pałacu Kultury i Nauki.

Modernizacja Sali Kongresowej – co się zmieni?

Modernizacja Sali Kongresowej będzie miała szeroki zakres, ale na pierwszy rzut oka w środku niewiele się zmieni. To celowe działanie, ponieważ zabytkowe wnętrza muszą zachować oryginalny wystrój. Sala Kongresowa zachowa zatem swój unikalny wygląd.

Prac do przeprowadzenia jest jednak dużo, gdyż mowa o obiekcie o gigantycznej powierzchni. Zakres remontu obejmuje m.in.:

modernizację instalacji przeciwpożarowych,

modernizację systemów bezpieczeństwa,

wymianę foteli i innych elementów wyposażenia,

przebudowę obiektu pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. budowa wind i nowych klatek schodowych),

instalację nowoczesnych urządzeń technik audiowizualnych, mechaniki scenicznej oraz oświetlenia,

modernizację całego zaplecza obiektu,

modernizację piwnic i strychów,

budowę nowych toalet (ich liczba wzrośnie z 29 do 168),

budowę nowych garderób (ich liczba wzrośnie z 35 do 75).

– Nowa Sala Kongresowa pozwoli na organizację różnorodnych wydarzeń na światowym poziomie m.in. koncertów, przedstawień teatralnych i baletowych, widowisk multimedialnych czy konferencji. Pomieszczenia sąsiadujące z salą widowiskową (kuluary) będą natomiast idealną przestrzenią do wystaw i mniejszych wydarzeń multimedialnych – podaje UM Warszawa.

Co się dzieje z Salą Kongresową? Modernizacja ciągnie się od dekady

Sala Kongresowa w Warszawie jest zamknięta od jesieni 2014 r. To wtedy podjęto pierwszą próbę remontu, która okazała się jednak nieudana. W trakcie prac wyszło bowiem na jaw, że ich zakres trzeba poszerzyć, a przeznaczona na inwestycję kwota ok. 45 mln zł jest za niska. Co gorsza, w 2016 r. wybrany wykonawca prac (firma Mermaid) ogłosił upadłość i rozpoczęta modernizacja stanęła w miejscu.

Długo debatowano, co dalej począć z inwestycją. W końcu postanowiono dokończyć remont, ale poszerzając jego zakres, co wymagało przygotowania nowych projektów. Przetarg na koncepcję modernizacji Sali Kongresowej ogłoszono w grudniu 2017 r., a rozstrzygnięto w 2019 r. Wydawało się, że lada chwila uda się wybrać nowego wykonawcę, ale tak się nie stało. Wybuchła bowiem pandemia i ceny materiałów budowlanych oraz robocizny wystrzeliły w górę. Za kwotę ponad 183 mln zł, którą odłożyło miasto, nikt nie chciał się podjąć zadania.

Mimo trudnej sytuacji finansowej stolica nie miała wyjścia i budżet inwestycji zwiększono o ponad 100 mln zł. Mimo to kolejnych przetargów wciąż nie udawało się rozstrzygnąć, bo wykonawcy żądali jeszcze wyższych kwot. Dopiero we wrześniu 2023 r., po kolejnym zwiększeniu budżetu, udało się znaleźć firmę chętną do przeprowadzenia remontu. Później koszty dalej rosły. Ostatecznie modernizacja, która miała kosztować 45 mln zł i zakończyć się w 2017 r., będzie kosztować blisko 478 mln zł i potrwa co najmniej do końca 2026 r. (a trzeba pamiętać o milionach już wydanych w latach 2014–2016 na przerwane prace oraz o kosztach opracowania nowych projektów).

Kiedy skończy się remont Sali Kongresowej PKiN?

Jak podaje UM Warszawa, zgodnie z umową remont Sali Kongresowej PKiN powinien zakończyć się pod koniec 2026 r. Można więc spodziewać się, że pierwsze wydarzenia i koncerty odbędą się w tym obiekcie w 2027 r. Bardzo prawdopodobne jest jednak kolejne opóźnienie.

– Mam nadzieję, że Sala Kongresowa odzyska blask sprzed lat i już niedługo będziemy mogli tu podziwiać gwiazdy formatu Milesa Davisa czy The Rolling Stones – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Ile osób zmieści się w Sali Kongresowej po modernizacji?

Warto wiedzieć, że po modernizacji pojemność Sali Kongresowej nieco się zmniejszy. Przed remontem Sala mogła pomieścić 2880 widzów, natomiast po zakończeniu modernizacji w Sali Kongresowej zmieści się ok. 2600 osób. Wynika to z konieczności dostosowania obiektu do współczesnych wymogów – odległości między rzędami foteli trzeba zwiększyć, a przejścia poszerzyć. Nadal jednak będzie to jeden z największych tego typu obiektów w stolicy.