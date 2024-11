Most kratownicowy we Włocławku przejdzie kapitalny remont za kilkadziesiąt milionów złotych

Zobacz galerię 20 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Most im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego we Włocławku

Jeden z najbardziej znanych mostów w Polsce – kratownicowy most we Włocławku przejdzie kapitalny remont. Obiekt dostanie nową nawierzchnię, a jego część stalowa przejdzie gruntowną konserwację. Remont ma potrwać nieco ponad rok. Miasto chce podpisać umowę z wykonawcą jeszcze w tym roku.

Spis treści

Most kratownicowy we Włocławku

To jeden z niewielu takich mostów w Polsce. Most kratownicowy na Wiśle we Włocławku. Nosi nazwę Mostu im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Został wybudowany w 1937 roku. W jego otwarciu uczestniczył sam marszałek Rydz-Śmigły. Obiekt ma 620 metrów długości, jest szeroki na 9 metrów. Łączy Śródmieście z Zawiślem.

Most im. Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku wysadzano dwa razy

To obiekt historyczny, który był dwukrotnie wysadzany. Pierwszy raz w 1939 roku, kiedy wysadziło go Polskie wojsko chroniąc w ten sposób te ziemie przed Sowietami. W 1944 roku most odbudowali, okupujący miasto Niemcy. I znowu w 1945 roku został wysadzony, gdy wycofywało się stąd wojsko niemieckie.

Obiekt został odbudowany ponownie i oddany do użytku w 1948 roku.

Dwa mosty na Wiśle we Włocławku

To jeden z dwóch mostów na Wiśle we Włocławku. Drugi to most przebiegający po stopniu wodnym we Włocławku (po zaporze).

Po moście kratownicowym im. Marszałka Rydza Śmigłego biegnie droga powiatowa, która obsługuje głównie ruch miejski i podmiejski. Po zaporze z kolei biegnie droga krajowa nr 67.

45 kilometrów dalej przez Wisłę prowadzi kolejny most kratownicowy – w Toruniu.

Remont mostu kratownicowego we Włocławku

Stalowy most przez Wisłę we Włocławku jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów we Włocławku. Trudno go pomylić z mostem w jakimkolwiek innym mieście.

Most składa się z

części lewobrzeżnej czyli żelbetowego wiaduktu o długości 121,5 m i szerokości 11,70 m,

części nurtowej, którą stanowi most stalowy kratowy z jazdą dołem o całkowitej długości 623 m i szerokości 13,10 m,

części prawobrzeżnej w postaci żelbetowego wiaduktu o długości 13,0 m oraz szerokości 11,70 m.

Ostatni gruntowny remont most przeszedł w roku 2008 roku, w 2009 zainstalowano na nim zielono-bursztynową ledową iluminację.

Obecny remont ma poprawić stan tego historycznego obiektu. Na razie trwa jeszcze postępowanie przetargowe.

Jesteśmy w trakcie przetargu na rekonstrukcję nawierzchni i konserwację mostu stalowego na Wiśle. Pozyskaliśmy też na to zadanie dofinansowanie w wysokości 30 mln złotych – powiedział nam Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Koszt remontu mostu we Włocławku

Ile będzie kosztował remont? Władze miasta szacują, że będzie to około 40 milionów, choć na razie trudno o konkrety, bo w grze są wciąż dwie oferty.

Remont będzie kapitalny, bo obejmie m.in. reprofilację płyty nośnej obiektu czy konserwację jego części stalowej. Będzie też wymiana dylatacji i kap chodnikowych. Ma też zostać wybudowana sieć elektroenergetyczna i szafy sterownicze, przewidziano wymianę istniejącej szafy oświetlenia ulicznego oraz montaż projektowanych opraw.

Kiedy się zacznie remont mostu we Włocławku?

Sam remont ma potrwać 13 miesięcy. Prawdopodobnie rozpocznie się jednak dopiero w przyszłym roku.

Zakładamy, że podpiszemy umowę jeszcze w tym roku,. Ale to zależy od tego czy będzie odwołanie do KIO czy też nie. Z mojego doświadczenia wynika, ze przy tak dużych zamówieniach zwykle wpływają odwołania, więc procedura może się nieco przedłużyć – mówi prezydent Krzysztof Kukucki.

Tak wygląda most kratownicowy im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego we Włocławku - zobacz zdjęcia

Zobacz galerię 20 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Most im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego we Włocławku

