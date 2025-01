Budowa terminala Baltic Hub T3 dobiega końca. Do Gdańska płyną kolejne suwnice

12:32

Zobacz galerię 7 zdjęć Autor: Baltic Hub Budowa terminala T3 Baltic Hub powiększyła powierzchnię Polski o 36 ha

Jeszcze w tym roku ma być ukończona budowa jednej z najważniejszych morskich inwestycji w Polsce. Mowa o terminalu kontenerowym T3 Baltic Hub. W lutym 2025 przy nabrzeżu pojawią się kolejne suwnice STS. Już płyną do Gdańska. Nowy terminal będzie największym terminalem głębokowodnym na Morzu Bałtyckim. Będzie tu pracowało ponad 20 zautomatyzowanych suwnic i 20 dźwigów portowych.

Spis treści

Terminal T3 Baltic Hub powiększył powierzchnię Polski

Budowa tego terminala jest jedną z najważniejszych inwestycji w Polsce. To jeden z największych terminali głębokowodnych na Morzu Bałtyckim. Został wybudowany „na morzu”. A to oznacza, że o 36 hektarów powiększyła się, dzięki niemu, powierzchnia Polski.

Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu w Polsce i Europie obiektów.

T3 Baltic Hub jest budowany przez konsorcjum firm Budimex i Deme Dredging.

Baltic Hub T3 - co to jest?

Baltic Hub T3 to m.in. budowa nabrzeża głębokowodnego o łącznej długości 717 m, głębokości 18 m oraz placu o powierzchni 36 ha. Po ukończeniu inwestycji możliwości przeładunkowe terminala zwiększą się z obecnych 3 do 4,5 mln TEU rocznie co oznacza, że będzie to jeden z największych tego typu obiektów w Europie, zdolny obsługiwać największe statki na świecie. Jednostka TEU (ang. Twenty feet Equivalent Unit) – to podstawowa jednostka stosowana w transporcie kontenerowym, odpowiadająca wymiarom kontenera o wymiarach 20×8×8,5 stopy (6,10×2,44×2,59 metra lub ok. 39 m3) – czyli parametrom tzw. kontenera dwudziestostopowego, który jest najczęściej używanym typem.

Jednym z ważnych atutów nowego terminala jest fakt, że T3 ma być półautomatyczny, a cały proces ‎sterowania i ‎zarządzania obiektem będzie realizowany z oddalonego od niego budynku. Jak informował inwestor, zakres ‎prac teletechnicznych w tej ‎inwestycji jest do tej pory niespotykany w Polsce. ‎

Czytaj też: Nie tylko T3. Powierzchnia Polski znowu urośnie za sprawą nowego lądu dla terminala T5 w Gdańsku

Część nowoczesnych suwnic już stoi na T3, kolejne dopłyną w lutym 2025

W październiku 2024 roku na nabrzeże nowego terminala T3 dotarły cztery nowoczesne suwnice STS. Suwnice wejdą do użytku w pierwszej połowie 2025 roku.

Każda z maszyn waży 2000 ton, ma 96 metrów wysokości (140 m z wysięgnikiem) i udźwig do 65 ton.

Nowo wybudowany terminal T3 wyposażony będzie łącznie w 7 najnowocześniejszych suwnic STS oraz 20 suwnic RMG. Kolejne suwnice STS są już w drodze do Gdańska, a przewidywany termin dostawy suwnic do Baltic Hub to koniec lutego 2025.

Charles Baker, CEO Baltic Hub, podkreśla, że budowa terminalu T3 to ważny etap w rozwoju Baltic Hub i przykład, jak polska infrastruktura portowa odpowiada na wyzwania współczesnej logistyki.

Koniec budowy T3 Baltic Hub w 2025 roku

Jak zapewniają przedstawiciele Baltic Hub, na 2025 rok planowane jest zakończenie budowy głębokowodnego nabrzeża T3 i jego pełne włączenie do operacji przeładunkowych. Inwestycja T3 i jej uzupełniające projekty stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.

Dzięki nowemu 36-hektarowemu placowi kontenerowemu i 717 metrom głębokowodnego nabrzeża, które razem dodają kolejne 1,5 mln TEU zdolności przeładunkowej, Baltic Hub gotowy jest na przyszły wzrost.

Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

Czytaj też: