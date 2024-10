Na budowę terminala T3 Baltic Hub w Gdańsku przypłynęły jedne z największych w Europie suwnic

Jedne z największych w Europie suwnic nabrzeżowych właśnie przypłynęły do Baltic Hub T3 w Gdańsku. Będą zdolne do obsługi największych statków kontenerowych na świecie, są jeszcze większe i wyższe niż dotychczasowe, już pracujące na terminalu. Przypomnijmy. W Gdańsku powstaje największy terminal głębokowodny na Morzu Bałtyckim. Będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce i Europie. Ma być gotowy w 2025 roku.

Baltic Hub T3 to 36 ha nowego terytorium Polski

To będzie jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce i Europie. Wykonawca stworzył tu w ramach inwestycji ponad 36 hektarów nowego lądu, zwiększając w ten sposób o tyle powierzchnię Polski. T3 Baltic Hub jest budowany przez konsorcjum firm Budimex i Deme Dredging. Prace budowlane zaczęły się tu w październiku 2022 roku.

Cztery ogromne suwnice już przypłynęły

Jak poinformowali przedstawiciele Baltic Hub, po prawie dwóch miesiącach morskiej podróży z Chin, do nabrzeży Baltic Hub T3 przypłynęły cztery najnowocześniejsze suwnice nabrzeżowe STS (ship-to-shore), jedne z największych w Europie. To kolejny kamień milowy w projekcie T3, ponieważ są to pierwsze z siedmiu suwnic STS, które w 2025 r. zwiększą możliwości przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 miliona TEU. 👏 Nowe suwnice STS to prawdziwe kolosy o wysięgu na 73 metry i unosie do 65 ton, wyprodukowane przez firmę ZPMC. Będą zdolne do obsługi największych statków kontenerowych na świecie, są jeszcze większe i wyższe niż dotychczasowe, już pracujące na terminalu. Każda z suwnic waży prawie 2 000 ton, ma ponad 96 metrów wysokości (140 m z podniesionym wysięgnikiem), i jest w stanie podnieść kontener na wysokość 55 metrów i wynieść go nad pokład statku na długość 74 metrów, z udźwigiem do 65 ton.

W sumie takich suwnic będzie siedem.

- Przypłynięcie tych imponujących suwnic STS świetnie pokazuje poziom zaawansowania inwestycji T3 i przybliża nas do zakończenia projektu i gotowości do zaspokojenia potrzeb naszych klientów w 2025 roku - informuje spółka Baltic Hub.

Budowa terminala kontenerowego Baltic Hub T3

We wrześniu wykonawca Terminala T3 kończył roboty budowlane, które umożliwią przekazanie pełnej długości placów kontenerowych, do których dostęp został już zapewniony wcześniej. Powstała tam w pełni funkcjonalna infrastruktura teletechniczna oraz energetyczna. Realizacja wspomnianych robót budowlanych umożliwi uruchomienie oraz testy 8 suwnic typu C-ARMG.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu T3 zamontowanych zostanie tu 8 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 28 pół-automatycznych suwnic RMG, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów w ergonomicznie zaprojektowanych stanowiskach.

Terminal kontenerowy T3 ma być półautomatyczny, a cały proces ‎sterowania i ‎zarządzania obiektem będzie realizowany z oddalonego od niego budynku. Zakres ‎prac teletechnicznych w tej ‎inwestycji jest do tej pory niespotykany w Polsce. ‎

Co to jest Baltic Hub T3?

Budowa Baltic Hub T3 to m.in. budowa nabrzeża głębokowodnego o łącznej długości 717 m, głębokości 18 m oraz placu o powierzchni 36 ha. Po ukończeniu inwestycji możliwości przeładunkowe terminala zwiększą się z obecnych 3 do 4,5 mln TEU rocznie co oznacza, że będzie to jeden z największych tego typu obiektów w Europie, zdolny obsługiwać największe statki na świecie. Jednostka TEU (ang. Twenty feet Equivalent Unit) – to podstawowa jednostka stosowana w transporcie kontenerowym, odpowiadająca wymiarom kontenera o wymiarach 20×8×8,5 stopy (6,10×2,44×2,59 metra lub ok. 39 m3) – czyli parametrom tzw. kontenera dwudziestostopowego, który jest najczęściej używanym typem.

Wykonawca stworzył tu w ramach inwestycji ponad 36 hektarów nowego lądu, zwiększając w ten sposób o tyle powierzchnię Polski. Jak już wspominaliśmy, T3 Baltic Hub jest budowany przez konsorcjum firm Budimex i Deme Dredging.

Budowa Baltic Hub T3 – zaawansowanie prac

Obecne prace obejmują instalację nowego systemu zaopatrzenia w wodę, a także wdrożenie systemu odwadniania. Trwa instalacja 14-metrowych masztów oświetleniowych i rozpoczął się montaż 5-metrowych słupów.

Kontynuowana jest instalacja wyposażenia nabrzeża, a także pomostów stalowych, które umożliwią dostęp do kontenerów chłodniczych od Y2 do Y4 i od X2 do X4. Ponadto w budynkach terminala jest podłączany sprzęt IT w budynkach.

Trwają prace nad dalszym montażem pomostów stalowych, które umożliwią dostęp do kontenerów chłodniczych, a także rozpoczęły się prace nad pomostami dostępowymi dla pieszych.

Trwa także budowa zbiornika przeciwpożarowego B3, co dodatkowo poprawia infrastrukturę bezpieczeństwa na terenie terminala.

We wrześniu 2024 kolejny etap budowy Terminala T3 został zakończony wydaniem świadectwa przejęcia i osiągnięciem kamienia milowego B.Faza ta obejmowała ukończenie niezbędnych prac w wyznaczonym obszarze dla zautomatyzowanych suwnic szynowych (ARMG), które będą odgrywać kluczową rolę w funkcjonowaniu obiektu.

Przyjeżdżają dźwigi nabrzeżowe do Baltic Hub T3

Trwają też prace związane z warstwami podbudowy pod docelową nawierzchnię. Zakończenie wszystkich wymienionych elementów niezbędne jest, aby już pod koniec roku 2024 dostawca, odpowiedzialny za dostarczenie i uruchomienie dźwigów nabrzeżowych mógł je bezpiecznie i terminowo dostarczyć i kolejno uruchomić. Dostarczenie dźwigów planowane jest drogą morską i ten proces, jak już wspominaliśmy, już trwa. Zostaną one dostarczone w pełni zmontowane, a następnie rozładowane bezpośrednio ze statku na keje T3.

Równolegle wykonawca realizuje kolejny ważny element hydrotechniczny jakim jest oczep nabrzeża południowego. Trwają prace polegające na wznoszeniu budynków podstacji energetycznych wraz z ich wyposażeniem i uruchomieniem. W czerwcu główne budynki podstacji zostały zasilone w energię elektryczną.

Na pozostałych frontach wykonawca prowadzi prace związane z m.in.: pracami żelbetowymi, wykonywaniem nawierzchni oraz robotami branżowymi: kanalizacją deszczową, instalacjami wodociągowymi, instalacjami elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi. Rozpoczęto montaż konstrukcji pomostów stalowych umożliwiający dostęp i obsługę kontenerów chłodniczych. Konkludując należy zauważyć, iż prace prowadzone przez wykonawcę T3 są realizowane na wszystkich dostępnych frontach, w pełnym sezonie budowlanym, tak aby w kolejnych miesiącach urzeczywistnić osiągnięcie kolejnych kamieni milowych – informuje Baltic Hub.

Budowa z poszanowaniem środowiska naturalnego

Przy budowie terminala T3 zastosowano najnowsze technologie, dzięki którym środowisko naturalne, w którym powstaje nowy terminal pozostanie niezakłócone. Prowadzone są monitoringi środowiskowe, badany jest hałas pod wodą oraz na lądzie. Dodatkowo wykorzystywane są specjalne urządzenia odstraszające, celem ochrony ssaków morskich.

Tak powstaje terminal T3 Baltic Hub w Gdańsku

