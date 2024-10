Betonują drogę ekspresową S6 na Pomorzu. To w tym regionie rzadki widok

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinkach Bobrowniki Skórowo i koniec obwodnicy Słupska - Bobrowniki

Dwa odcinki drogi ekspresowej S6 na Pomorzu będą miały nawierzchnię betonową. Tę technologię na prawie 30 km postanowił zastosować tam wykonawca. Beton na drogach ekspresowych nie jest częstym rozwiązaniem w Polsce. A w województwie pomorskim to już naprawdę rzadkość. Tego rodzaju nawierzchnię ma na przykład fragment autostrady A1 między Częstochową i Łodzią.

Droga ekspresowa S6 na Pomorzu. Kiedy będzie gotowa?

Droga ekspresowa S6 na Pomorzu jest jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w tym miejscu. Będzie biegła wzdłuż linii morza i ma łączyć Trójmiasto z Koszalinem i Szczecinem. To będzie komfortowa trasa łącząca polskie porty od Świnoujścia po Gdańsk. Na razie droga jest jeszcze w budowie. Całym pomorskim odcinkiem S6 mamy przejechać w połowie 2026 roku.

W województwie pomorskim jest budowanych obecnie pięć jej odcinków. Z czego dwa będą miały nawierzchnię betonową.

To największy, jak dotąd odcinek betonowej nawierzchni jaki zastosowano w województwie pomorskim. Betonowe będą dwa odcinki drogi ekspresowej S6 na Pomorzu – pierwszy, liczący 16 km jest częścią obwodnicy Słupska do Bobrownik.

Drugi z odcinków liczy 13 kilometrów i jest budowany po zupełnie innym śladzie niż dotychczasowa DK6. To odcinek z Bobrownik do Skórowa. Na tym zadaniu wykonawca także zdecydował się na nawierzchnię z betonu. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w północnej Polsce to, jak informuje GDDKiA, na przestrzeni ostatnich lat jest to nowość.

Droga betonowa czy asfaltowa? Która jest lepsza?

Nawierzchnie z betonu cementowego są znacznie trudniejsze w realizacji, ale za to trwalsze. Ten rodzaj nawierzchni to również niższe koszty eksploatacji. Z drugiej strony wybór betonu oznacza, że jego naprawa jest trudniejsza do wykonania. Do budowy nawierzchni betonowych nie stosuje się asfaltu a cała nawierzchnia zbudowana jest z bardzo wytrzymałych mieszanek betonowych.

Ponadto niezależenie od zastosowanej technologii, nawierzchnie autostrad i dróg ekspresowych są projektowane na okres 30 lat.

- Zarówno stosowanie nawierzchni bitumicznej jak i betonowej spełnia takie same kryteria jakości, których wymaga zamawiający – informuje GDDKiA.

Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi, która technologia jest lepsza bądź gorsza. Każda z nich ma swoje wady i zalety, jednakowo pod względem technicznym, wykonania czy utrzymania. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, stopnia degradacji, natężenia ruchu oraz reżimu technologicznego układania i utrzymania.

Koniec obwodnicy Słupska w kierunku Bobrownik będzie z betonu

Przedłużeniem obwodnicy Słupska, odchodzącym na północ od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 6, będzie ponad 16 km odcinek do Bobrownik. To drugi najdłuższy odcinek S6, który jest obecnie w budowie.

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe: Budy i Bobrowniki oraz MOP o funkcji komercyjnej w Paprzycach (po obu stronach). Dodatkowo powstanie Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi. Na budowie praca wre.

Wykonawcą tego odcinka jest konsorcjum firm NDI i NDI Sopot.

Trwają prace mostowe: fundamentowanie, prace drogowe – głównie roboty ziemne (odhumusowanie, wykop, nasyp) w tym budowa nasypu dla wiaduktu nad linią kolejową. Trwa również budowa kanału technologicznego. Ponadto prace przy stabilizacji i podbudowie. Na tym odcinku zaawansowanie prac wynosi 32 procent – powiedział nam Mateusz Brożyna, rzecznik pomorskiego oddziału GDDKiA.

Droga ekspresowa S6 Bobrowniki (bez węzła) – do węzła Skórowo

Kolejny odcinek trasy, prowadzący przez tereny na północ od obecnej DK6, będzie miał długość 13,1 km.

Na dwujezdniowej drodze ekspresowej wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Rzechcino i Skórowo.

Wykonawca prowadzi zaawansowane prace przy obiektach inżynierskich. We wrześniu tego roku wykonywany był odcinek próbny z betonu. Na prawej nitce trasy głównej ułożono około 1700 metrów nawierzchni betonowej w górnej warstwie, równolegle do tego na lewej nitce trwa układanie – obecnie około 300 metrów, prace są kontynuowane – mówi Mateusz Brożyna.

Do tego trwają prace na trasie głównej, przy wiaduktach, w obrębie linii kolejowej nr 202 (Gdańsk Główny-Stargard) i w rejonie farm wiatrowych. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi 30 procent.

Wykonawcą tego odcinka jest Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o .

