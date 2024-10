NDI wybuduje obowodnice Kroczyc i Pradeł. To dalszy ciąg obwodnicy Zawiercia na DK78

Zobacz galerię 22 zdjęcia Autor: GDDKIA Budowa pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia

Sopocka firma NDI wybuduje obwodnicę Kroczyc w województwie śląskim. To przedłużenie, będącej w budowie, obwodnicy Poręby i Zawiercia. NDI złożyła też najkorzystniejszą ofertę na budowę kolejnego odcinka łączącego się z obwodnicą Kroczyc – czyli obwodnicy Pradeł. Również na DK 78.

Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki.

Obwodnica Kroczyc - wykonawca już wybrany

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, już na przełomie października i listopada ruszą pierwsze prace związane z budową obwodnicy Kroczyc na DK78. GDDKiA podpisała właśnie umowę z wykonawcą, firmą NDI z Sopotu. Nową obwodnicą, która będzie przedłużeniem trasy omijającej Porębę i Zawiercie, powinniśmy przejechać w kwietniu 2027 r.

Obwodnica Kroczyc nie będzie dwupasmmówką

Ma to być droga jednojezdniowa, główna ruchu przyspieszonego. W odróżnieniu od dwupasmówki, jaką będzie, budowana właśnie i łącząca się następnie z obwodnicą Kroczyc obwodnica Poręby i Zawiercia.

Koszt budowy obwodnicy Kroczyc o długości 9,1 km wykonawca wycenił na 162,3 mln zł. Trasa przebiegać będzie przez tereny obecnie zajmowane głównie przez pola uprawne. Umowa obejmuje budowę głównej jezdni oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym dwóch rond i czterech wiaduktów nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną również drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Parametry techniczne obwodnicy Kroczyc:

klasa drogi: GP (główna ruchu przyspieszonego)

liczba jezdni i pasów ruchu: 1x2

szerokość pasa ruchu: 3,5 m

szerokość poboczy: 1,5 m

obciążenie: 11,5 ton/oś

Autor: GDDKiA Obwodnica Kroczyc MAPA

Obwodnica Pradeł na DK78 – jest najkorzystniejsza oferta

Obwodnica Kroczyc z jednej strony będzie się łączyła z obwodnicą Zawiercia, a z drugiej z obwodnicą Pradeł. GDDKIA wybrała właśnie wykonawcę tej drugiej, czyli obwodnicy Pradeł.

Tu również najkorzystniejszą ofertę złożyła sopocka firma NDI. Zaoferowała ona wykonanie inwestycji za 64,9 mln zł. Jeśli do 18 października br. nie wpłyną odwołania od tego wyboru, GDDKiA szacuje, że podpisze umowę z wykonawcą w grudniu tego roku. Będzie to już druga obwodnica, która powstanie w województwie śląskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Autor: GDDKiA Obwodnica Pradeł MAPA

Obwodnica Pradeł (DK 78) - długość

Obwodnica Pradeł nie będzie zbyt długa. To trasa o długości 2,3 km, która będzie północnym obejściem miejscowości, realizowanym po nowym śladzie jako jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu. Inwestycja obejmie budowę drogi dostosowanej do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony/oś, przebudowę istniejącego odcinka DK78 na długości ponad 1,2 km oraz budowę jezdni dodatkowych dla obsługi przyległego terenu. Powstanie również rondo.

Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które na niej powstaną, należą wiadukt nad drogą wojewódzką nr 794, most nad rzeką Krztynia wraz ze szlakiem migracji zwierząt oraz przejścia dla zwierząt dużych i małych nad DK78.

Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, obustronne zatoki do kontroli pojazdów, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

W budowie jest obecnie pierwszy odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia, który ma być gotowy w kwietniu 2025 roku. Buduje go konsorcjum spółek Mirbud i Kobylarnia. Odcinek liczy 17,7 km długości i jest obecnie w budowie. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2019 roku, kiedy to podpisano umowę z wykonawcą.

Wybrano również wykonawcę drugiego odcinka od węzła Kromołów do ronda w Żerkowicach, który powinien być gotowy w 2027 roku. To firma Polaqua. Jednak od wyboru wpłynęło odwołanie. Obecnie przetarg czeka na rozstrzygnięcie w sądzie. Drugi odcinek obwodnicy Zawiercia będzie o ponad połowę krótszy od pierwszego. Odcinek o długości 7,5 km swój początek będzie miał, na budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy, węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które zostanie wybudowane w ramach obwodnicy Kroczyc.

Obwodnica Zawiercia i Poręby będzie częścią drogi krajowej nr 78. DK78 w województwie śląskim liczy ponad 166 km, z czego w administracji katowickiego oddziału GDDKiA znajduje się ponad 134 km. Jej wschodni odcinek, od Mierzęcic do granicy województw w Goleniowach, ma ponad 75 km długości. Na tym odcinku GDDKiA przygotowuje do realizacji kolejne trzy obwodnice: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów oraz prawie 6-kilometrowy odcinek Pradła - Irządze, pomiędzy dwiema ostatnimi obwodnicami. Szacunkowa łączna długość tych trzech obwodnic to 24,5 km, z czego 9,1 km to długość obwodnicy Kroczyc, 2,3 km obwodnicy Pradeł, a 13,1 km Szczekocin i Goleniów.

Tak wygląda obecnie budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby w Śląskiem

