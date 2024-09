Takiego systemu gaszenia jak na S52 nie ma żaden inny tunel w kraju

Tunele na S52 wyjątkowe w skali Polski. Mają automatyczny system przeciwpożarowy na całym odcinku

11:19

Na północnej obwodnicy Krakowa powstały dwa tunele. Są wyjątkowe na skalę Polski, bo w obu działać będzie automatyczny system gaszenia pożarów na całej długości tuneli. W innych nowych tunelach w Polsce takie systemy działają tylko na wyznaczonych odcinkach obiektów. Kiedy nimi pojedziemy?

Kto buduje północną obwodnicę Krakowa?

Północna obwodnica Krakowa czyli droga ekspresowa S52 powstaje od 2018 roku. Wówczas to GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą, konsorcjum, którego liderem test turecka firma Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt, a partnerami Mosty Łódź S.A. i Gűlermak Sp. z o.o.

Dwa tunele na północnej obwodnicy Krakowa

W ramach tej nowej trasy, która pomoże kierowcom ominąć zatłoczony Kraków, powstały już dwa tunele w Zielonkach i w Dziekanowicach.

Tunel w Dziekanowicach ma 496 metrów długości i będzie w nim jezdnia z trzema pasami ruchu w obu kierunkach.

Tunel w Zielonkach liczy sobie 653 metry. Ma trzy pasy ruchu w każdym kierunku. To wyjątkowy obiekt inżynierski budowany metodą podstropową.

Konstrukcja tunelu ma długość 653 m i szerokość 37 m. Wewnątrz obiektu każda z naw ma szerokość 17 m i wysokość 6 m. Strop składa się z 27 segmentów, budowanych etapami na 13 sektorach ścian szczelinowych. Podczas jego budowy wywieziono z niego 200 tysięcy m³ ziemi.

W tunelu będą zamontowane 64 kamery, które będą monitorować obiekt. Pod sufitem znajdą się 23 wentylatory, których zadaniem będzie zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza i w razie potrzeby usunięcie dymu z wnętrza tunelu. Oświetlenie obiektu zapewni 418 lamp.

W tunelu będzie pięć przejść ewakuacyjnych pomiędzy obiema nawami, rozmieszczonych co około 110 m. W każdej nawie będzie pięć telefonów alarmowych. Dzięki 32 głośnikom będziemy mogli przekazywać w razie wypadku lub awarii komunikaty.

Budowa tego tunelu zaczęła się w połowie 2021 roku.

Unikalny system automatycznego gaszenia pożarów w tunelach na S52

W obu tunelach zamontowano bardzo nowoczesne automatyczne systemy gaszenia pożarów. Są wyjątkowe dlatego, że będą automatycznie wykrywały pożar i same go gasiły. System będzie działał na całej długości w obu tunelach, a nie np. jak tunelu pod Świną w Świnoujściu, tylko na jego części.

Tak, potwierdzam, systemy automatycznego gaszenia pożarów będą działały w obu tunelach. Po wykryciu zagrożenia będzie się automatycznie włączała konkretna sekcja gasząca pożar. Taka sekcja liczy około 25 metrów. Jeśli np. w jakimś punkcie zostanie przez specjalne czujki wykryty pożar, to do jego ugaszenia włączy się konkretna sekcja – mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W skrócie system składa się z wielu czujek reagujących na ciepło czy dym. W tunelu jest także zamontowany cały system kamer, dzięki któremu dyspozytor także może zidentyfikować zagrożenie w konkretnym miejscu w tunelu.

Choć system tryskaczy połączonych z czujkami i kamerami działa w całym tunelu, to podczas gaszenia, jak już wspomnieliśmy, włącza się tylko jedna sekcja. W razie potrzeby oczywiście mogą się włączyć kolejne.

– Chodzi jednak o to, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody, bo gdyby włączyły się wszystkie sekcje naraz pobierałyby ogromne ilości wody – tłumaczy Kacper Michna.

System powiązany z elektronicznym oznakowaniem i systemem kierowania ruchem podczas ewakuacji

Po potwierdzeniu zagrożenia, automatycznie wyłączają się tzw. światła wjazdowe do tunelu. Zostają tylko awaryjne, włącza się oświetlenie dróg awaryjnych na bokach ścian tunelu. Wskazują one, gdzie znajdują się najbliższe miejsca ucieczki, czyli np. w tunelu na S52. W tunelu zostaje oświetlenie orientacyjne – czyli takie, które jest umiejscowione w krawężnikach. Ono pokazuje granice chodników czyli dróg ewakuacyjnych. Wtedy zaczynają też działać w konkretnej strefie wentylatory wypychające dym przeciwnie do kierunku jazdy. Uruchamiają się tryskacze.

Systemy mają na dniach zacząć przechodzić testy ze strażą pożarną. Ich skuteczność musi być niepodważalna.

Kiedy otwarcie północnej obwodnicy Krakowa?

Obecnie zaawansowanie prac wynosi nieco ponad 86 procent. Szacowano, że trasa zostanie oddana do ruchu pod koniec września, jednak wydaje się to obecnie mało prawdopodobne. Wciąż jednak obowiązujący jest termin – jesień 2024. Niewykluczone, że tą trasą pojedziemy w listopadzie. Podobnie jak również będącą w budowie trasą S7 Kraków - Widoma. Nie będzie jednak gotowy, powstający w ramach S7 węzeł Mistrzejowice.

Chcemy powiązać otwarcie północnej obwodnicy Krakowa z otwarciem S7 Kraków – Widoma. Obecnie aktualny jest termin jesień 2024 – mówi Kacper Michna z GDDKiA.

Północna obwodnica Krakowa

To ostatni odcinek krakowskiej obwodnicy, który domknie tzw. ring obwodnic wokół Krakowa. Odcinek, który powstaje ma 12,3 km.

Powstają na nim trzy węzły:

Zielonki,

Węgrzce,

Batowice.

Powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad. Te obiekty będą miały łączną długość 1,861 km.

Najdłuższa estakada, biegnąca przez Węgrzce i Bosutów m.in. nad potokiem Sudoł Dominikański i ul. Krakowską, ma od 565 m do 569 m. Różnica wynika z konstrukcji tego obiektu, który składa się w rzeczywistości z dwóch estakad poprowadzonych łukiem. Wewnętrzny, południowy łuk (jezdnia w kierunku Nowej Huty) jest o 4 m krótszy od zewnętrznego łuku, prowadzącego w kierunku Modlnicy.

Poza obiektami „naziemnymi” obwodnica będzie też miała dwa wspomniane tunele – w Zielonkach (653 m długości) i Dziekanowicach (496 m). Tunele mają betonową nawierzchnię.

To pierwsze odcinki drogi szybkiego ruchu w Małopolsce z tego rodzaju nawierzchnią.

W tym roku oddano też już do ruchu wiadukty zbudowane w ramach węzłów Węgrzce i Batowice. Połączono część węzła Zielonki ze zbudowaną przez województwo małopolskie i miasto Kraków Trasą Wolbromską, stanowiącą część zachodniej obwodnicy Zielonek.

Na trasie powstają 4 km muru oporowego. W Obwodzie Utrzymania Drogi w Modlnicy powstał m.in. magazyn soli o pojemności 3600 ton.

W ramach tej inwestycji powstają, poza samą obwodnicą, aż 33 km dróg lokalnych. Ta nowa sieć dodatkowych tras poprawi komunikację pomiędzy poszczególnymi miejscowościami i osiedlami leżącymi wzdłuż S52.

