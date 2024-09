Obwodnica Łomży. GDDKiA zadeklarowała, kiedy udostępni tę trasę

Obwodnica Łomży – kiedy koniec budowy S61? Już wiadomo, kiedy pojedziemy tą trasą

13:15

Obwodnica Łomży to wyczekiwany przez kierowców fragment ekspresowej S61. Ci, którzy pokonują tędy drogę np. z Warszawy na Mazury tracą tu cenny czas, stojąc w korku. To jedyny brakujący fragment drogi ekspresowej S61, gdzie trzeba jeszcze przejechać przez centrum miasta. Kiedy obwodnica Łomży będzie gotowa? Budowa trwa, a drogowcy budują tam m.in. ogromną estakadę nad Doliną Narwi i rzeką Narew. Ale są dobre wieści!

Spis treści

Via Baltica – Łomża Zachód-Kolno

Obwodnica Łomży będzie częścią drogi ekspresowej S61, wchodzącej w skład korytarza Via Baltica. Via Baltica – Łomża Zachód-Kolno to kluczowy odcinek ważnej drogi w Polsce. Budowa tej trasy zaczęła się ze sporym opóźnieniem. Problem pojawił się, gdy GDDKiA rozwiązała umowę z włoską firmą TOTO, która po fazie projektowej nie przeszła do fazy wykonawczej. Odbył się kolejny przetarg, wybrano kolejnego wykonawcę, który ostatecznie zrezygnował. Obecnie obwodnicę Łomży buduje zawierciańska firma Intercor. Robi to za 713,4 mln zł.

Dwa brzegi Narwi już połączone mostem (S61). Kiedy otwarcie?

Udało się już połączyć oba brzegi Narwi mostem o długości ponad 1200 metrów. Zakończyło się betonowanie połączenia segmentów nawisowych obiektu na budowanej obwodnicy Łomży na S61.

– Do końca września 2024 roku planujemy udostępnić kierowcom zachodnią jezdnię, która stanowi połączenie na budowanym moście. Dwujezdniowa przeprawa umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad doliną Narwi i samą rzeką – informuje GDDKiA.

Obie nitki mostu będą miały po 22 przęsła na 21 podporach pośrednich oraz dwóch przyczółkach.

To właśnie ta estakada blokuje oddanie drogi kierowcom. By trasa była przejezdna, wykonawca odda najpierw jedną nitkę estakady i to właśnie nią będzie się odbywał ruch w obu kierunkach. To i tak znacznie uprości jazdę, bo kierowcy ominą w ten sposób centrum miasta, bez konieczności zjeżdżania z ekspresówki.

Kiedy obwodnica Łomży będzie gotowa?

Budowa obwodnicy Łomży ruszyła w 2022 roku. GDDKiA planowała jeszcze niedawno, że przejezdność pierwszą jezdnią zostanie uzyskana w połowie 2024 r. Jednak cała dwujezdniowa trasa ma być gotowa dopiero w połowie 2025 roku. Niestety teraz te plany trzeba zweryfikować. Już wiadomo, że połowa roku to termin nierealny. Obecnie mówi się o otwarciu jezdni zachodniej w trzecim kwartale 2024 roku. Ostatnio GDDKiA poinformowała, ze ma to nastąpić do końca września 2024 roku.

– Po ostatnich wiosennych roztopach wpłynęło w tej sprawie roszczenie terminowe od wykonawcy. Jesteśmy w trakcie jego rozpatrywania – mówił nam w czerwcu Rafał Malinowski, rzecznik GDDKiA w Białymstoku.

Przebieg obwodnicy Łomży. MAPA

Obwodnica Łomży będzie miała niecałe 13 kilometrów długości. Tyle brakuje, by udało się ją połączyć ją z już istniejącymi fragmentami drogi ekspresowej S61. To ostatni element układanki, który sprawi, że po jej oddaniu wygodną dwupasmówką dojedziemy m.in. z Warszawy do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Na razie po komfortowej jeździe ekspresówką S61, w Łomży trzeba sporo zwolnić, czekają nas korki podczas jazdy przez centrum miasta.

Autor: GDDKiA Tak wygląda przebieg obwodnicy Łomży MAPA Link: Powiększ mapę

Jak będzie wyglądała obwodnica Łomży, czyli droga ekspresowa S61?

Obwodnica Łomży będzie komfortową drogą ekspresową. Będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda. Powstaną tu trzy węzły: Łomża Zachód, Nowogród oraz Łomża Północ. Węzeł Łomża Zachód jest już otwarty.

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych czy dróg rowerowych. Przewidziano także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające, takie jak separatory oraz przejścia dla zwierząt.

Powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości prawie 7 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, a skrzyżowania (ronda) zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z DK64).

Obwodnica Łomży: Most nad Narwią, najdłuższy w Podlaskiem

Na obwodnicy Łomży powstaje też sporo ciekawych obiektów inżynierskich. Jednym z nich jest niewątpliwie ogromny, liczący 1205 metrów długości most nad rzeką Narew i całą doliną Narwi. Ma to być najdłuższy tego typu obiekt w województwie podlaskim.

Obiekt robi wrażenie. Będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt, a pod nim znajdą się również cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym. Obie nitki mostu będą miały po 22 przęsła na 21 podporach oraz dwóch przyczółkach.

Co ciekawe, ta ogromna estakada powstaje przy użyciu kilku różnych technologii.

Jak argumentuje GDDKiA, ze względu na bardzo krótki czas budowy most jest wznoszony w następujących technologiach:

nasuwania podłużnego – tak realizowana jest część zalewowa lewobrzeżna mostu o długości 664 m,

metodą nawisową – w ten sposób powstaje tzw. część nurtowa mostu o długości 458 m, poprzez betonowanie wspornikowe przy użyciu wózków oraz w części betonowana na rusztowaniach stacjonarnych,

na rusztowaniach stacjonarnych – realizowana jest część zalewowa prawobrzeżna mostu o długości 83 m.

S61 ze wsparciem unijnym

Realizacja S61 Łomża Zachód – Kolno, tak jak pozostałych odcinków pomiędzy Podborzem a Stawiskami, jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

