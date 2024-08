Nowa zakopianka Rdzawka - Nowy Targ będzie przejezdna jeszcze w tym tygodniu

13:49

Nowiutkim odcinkiem zakopianki Rdzawka - Nowy Targ pojedziemy wcześniej, niż pierwotnie zakładano. O miesiąc. Otwarcie tego odcinka dwupasmowej DK 47 nastąpi 30 sierpnia 2024 roku. Jeszcze z ograniczeniami, ale to 16 km nowej dwupasmówki z, zapierającymi dech w piersiach, widokami na Tatry. Jednocześnie zamknięta zostanie możliwość przejazdu do Krakowa dotychczasowym przebiegiem tej trasy, prowadzącym m.in. przez Klikuszową.

Spis treści

Kiedy otwarcie zakopianki Rdzawka – Nowy Targ?

Na 16-kilometrowym odcinku nowej zakopianki Rdzawka – Nowy Targ trwają ostatnie prace wykończeniowe. Niebawem, bo 30 sierpnia, pojawią się tu kierowcy. Pierwotnie trasa miała być oddana do ruchu 9 października. I w tym terminie ma się zakończyć inwestycja, jednak droga zostanie udostępniona do ruchu o miesiąc wcześniej.

Tak potwierdzam, dla terminu zakończenia inwestycji nic się nie zmieni, ale dla kierowców owszem. Udostępnimy trasę dla ruchu. Będą jeszcze na niej obowiązywały ograniczenia prędkości, bo będą trwały prace związane z połączeniem starej zakopianki z nowym odcinkiem. Nieczynny będzie w związku z tym węzeł Klikuszowa – powiedział nam Kacper Michna, rzecznik małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowa zakopianka nie będzie drogą ekspresową

Po oddaniu nowej trasy nie będzie możliwości przejazdu przez starą zakopiankę w dwóch miejscach – w okolicy budowanego węzła Klikuszowa i w Rdzawce. Wyjazd z Lasku i Klikuszowej do Rabki-Zdroju i Nowego Targu będzie możliwy przez węzeł Obidowa oraz przez drogę lokalną łączącą Klikuszową i Sieniawę.

Nowa trasa będzie początkowo otwarta na zasadzie przejezdności, gdyż cała inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Dlatego na trasie będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Droga między Rdzawką a Nowym Targiem nie będzie drogą ekspresową. Ten odcinek nowej zakopianki od drogi klasy S odróżnia kilka elementów:

niższa dopuszczalna maksymalna prędkość (w zależności od odcinka, najwyższa to 100 km/h);

ostrzejsze niż na drogach ekspresowych zakręty;

bardziej strome zjazdy i podjazdy;

mniejsze ograniczenia w odległości pomiędzy węzłami (na drogach ekspresowych w miastach jest to co najmniej 3 km, na drogach klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) 1 km; między węzłami Nowy Targ Zachód a Nowy Targ Południe jest 1,5 km);

przystanki autobusowe;

wjazdy i zjazdy na drogę poza węzłami (w Rdzawce i Klikuszowej).

Na tym odcinku, jak podkreśla GDDKiA, nie będzie też znaków E-20 „Tablica węzła drogowego”, charakterystycznych dla dróg szybkiego ruchu. Takie drogowskazy umieszcza się tylko na autostradach i ekspresówkach. Przed węzłami będą więc znaki kierunkowe, pokazujące poszczególne miejscowości.

Obiekty drogowe na DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Na nowej trasie powstaną nowe węzły i 27 obiektów inżynierskich.

Na DK 47 Rdzawka – Nowy Targ powstały cztery węzły:

węzeł Obidowa,

węzeł Klikuszowa,

węzeł Nowy Targ Zachód,

węzeł Nowy Targ Południe.

W sumie na tym odcinku powstało wiele obiektów inżynierskich. To:

19 mostów i wiaduktów w głównym śladzie trasy,

7 wiaduktów w ramach dróg łącznikowych i bocznych

8 przejść dla zwierząt

10 przepustów

Przewidziano też ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (małych, średnich i dużych), przejścia dla zwierząt zintegrowane z obiektami mostowymi, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odwodnienia, pasy zieleni izolacyjnej, rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne, nasadzenia zieleni drogowej.

Najciekawsze wiadukty i estakady na nowej zakopiance

Obiekty inżynierskie zajmują aż jedną czwartą trasy. Na nowej zakopiance jest 12 wiaduktów i estakad, z których każdy ma długość ponad 100 m. Najdłuższy obiekt powstał w Lasku. Ma 687 m długości, a jezdnia biegnie na nim nawet 24 m nad ziemią. Druga pod tym względem konstrukcja ma 527 m i przebiega nad rzeką Czarny Dunajec i ul. Ludźmierską w Nowym Targu.

W okolicy węzła Obidowa trasa przebiega na wysokości 800 m n.p.m. Po oddaniu nowej zakopianki kierowcom będzie to jedna z najwyżej położonych dróg zarządzanych przez GDDKiA w woj. małopolskim. Wyżej są jedynie DK49 w Jurgowie (przed granicą ze Słowacją trasa prowadzi nawet 870 m n.p.m.) oraz końcowy fragment DK47 w Zakopanem (ul. Kasprowicza przed rondem Andrzeja Chramca, 810 m n.p.m.).

W Rdzawce droga rozpoczyna się na wysokości 680 m n.p.m. i biegnie wzdłuż dzisiejszej DK47 do węzła Obidowa, gdzie sięga wspomnianych już 800 m. Następnie stopniowo opada, by w okolicy Lasku i węzła Klikuszowa osiągnąć ponownie poziom 680 m. Od tego miejsca biegnie już w dół do Kotliny Nowotarskiej. W okolicy mostu na Czarnym Dunajcu teren jest położony 580 m n.p.m., a więc ponad 200 metrów niżej niż najwyższy punkt trasy.

Koszt budowy DK 47 Rdzawka - Nowy Targ

Drogę buduje firma Intercor. Wartość kontraktu to prawie 995 mln zł.

