Obwodnica Łomży wciąż gotowa tylko w połowie. Kiedy otwarcie całej S61 w tym miejscu?

11:30

Zobacz galerię 28 zdjęć Autor: GDDKiA Budowa drugiej nitki obwodnicy Łomży. Odcinek S61 Łomża Zachód-Kolno

Obwodnica Łomży była gorącym tematem do września ubiegłego roku, kiedy to wykonawca udostępnił kierowcom jedną nitkę budowanej dwupasmówki. Dziś jeździmy już jedną nitką nowej trasy. Budowa tej drogi jednak jeszcze trwa. Kiedy cała S61 będzie gotowa?

Droga ekspresowa S61 cała przejezdna, ale...

Trasa S61 to obecnie jedna z bardziej komfortowych tras ekspresowych, jaką z Warszawy możemy pojechać na Mazury, ale przede wszystkim to wygodny tranzyt wchodzący w skład trasy Via Baltica, jaka prowadzi do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Droga łączy Polskę z krajami bałtyckimi.

W Polsce gotowa jest praktycznie cała droga ekspresowa S61. Wyjątek stanowi właśnie obwodnica Łomży, gdzie kierowców czeka zwężenie jezdni do jednego pasa w każdym kierunku i ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Jedna jezdnia obwodnicy Łomży oddana 30 września 2024 roku

Ograniczenia obowiązują na oddanej w końcówce września ubiegłego roku nitce obwodnicy Łomży. Została ona udostępniona kierowcom, choć prace na tym odcinku jeszcze trwają.

I choć obowiązują ograniczenia i droga ma tu obecnie tylko jeden pas, to i tak jest to ogromne ułatwienie, dla wszystkich korzystających z tej trasy.

Wcześniej, gdy jeszcze nie była przejezdna część obwodnicy, kierowcy jadący ekspresową S61 byli kierowani wprost do centrum Łomży lub na okoliczne lokalne drogi. To sprawiało, że traciło się w korkach sporo czasu. Objazd, w zależności od pory dnia i natężenia ruchu, zajmował nawet godzinę. Dziś, pomimo ograniczeń trasę tę pokonuje się w kilka minut.

Kiedy koniec budowy obwodnicy Łomży?

Wciąż jednak jest to plac budowy. Kiedy cała obwodnica Łomży będzie gotowa? Termin umowny dla tej inwestycji zakładał oddanie S61 w maju 2025 roku. Zapytaliśmy w GDDKiA czy jest wciąż aktualny?

Nie, planujemy udostępnienie drugiej jezdni S61 na III kwartał 2025 wraz z około 3-km odcinkiem DK 64. Z uwagi na wprowadzenie zmiany, dotyczącej bezpośredniego połączenia drogi wojewódzkiej WD 668 z budowaną DK64, odcinek DK o długości około 4 km zostanie oddany do użytkowania w II kwartale 2026 roku - powiedział nam Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA.

Budowa S61 Łomża Zachód - Kolno - postęp prac

Jak mówi rzecznik, z uwagi na okres zimowy prace ziemne i wykończeniowe są prowadzone w sposób ograniczony. Wykonawca nie zwalnia natomiast prac przy budowie mostu przez rzekę Narew, który jest kluczowy dla zakończenia inwestycji.

Most nad Narwią - najdłuższy tego typu obiekt w województwie podlaskim

Przypomnijmy, że jednym z najważniejszych i największych obiektów jest długi na 1205 metrów most nad Narwią i całą doliną Narwi. To jest najdłuższy tego typu obiekt w województwie podlaskim. Obiekt będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt, a pod nim znajdą się również cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym. Obie nitki mostu będą miały po 22 przęsła na 21 podporach oraz dwóch przyczółkach.

Ta ogromna estakada powstaje przy użyciu kilku różnych technologii.

nasuwania podłużnego – tak realizowana jest część zalewowa lewobrzeżna mostu o długości 664 m,

metodą nawisową – w ten sposób powstaje tzw. część nurtowa mostu o długości 458 m, poprzez betonowanie wspornikowe przy użyciu wózków oraz w części betonowana na rusztowaniach stacjonarnych,

na rusztowaniach stacjonarnych – realizowana jest część zalewowa prawobrzeżna mostu o długości 83 m.

Wyzwania na placu budowy obwodnicy Łomży

Na placu budowy nie brakuje wyzwań, z jakimi musi mierzyć się wykonawca.

Najbardziej skomplikowanym wyzwaniem inżynieryjnym tej budowy jest oczywiście budowa mostu nad Narwią.

Innym wyzwaniem okazało się również wysokie napięcie stanu wód gruntowych, które spowodowały wzmocnienie konstrukcji zbiorników wzdłuż inwestycji – mówi Rafał Malinowski.

Zobacz galerię 100 zdjęć Autor: GDDKiA/Krzysztof Nalewajko Łomża Zachód-Kolno to kluczowy odcinek ważnej drogi S61 w Polsce.

Mogliśmy to obserwować wiosną minionego roku, kiedy rozlewisko Narwi było bardzo widowiskowe.

Obwodnica Łomży to część Via Baltica

Obwodnica Łomży jest częścią drogi ekspresowej S61, wchodzącej w skład korytarza Via Baltica. Via Baltica – Łomża Zachód-Kolno to kluczowy odcinek ważnej drogi w Polsce. Budowa tej trasy zaczęła się ze sporym opóźnieniem. Problem pojawił się, gdy GDDKiA rozwiązała umowę z włoską firmą TOTO, która po fazie projektowej nie przeszła do fazy wykonawczej. Odbył się kolejny przetarg, wybrano kolejnego wykonawcę, który ostatecznie zrezygnował. Obecnie obwodnicę Łomży buduje zawierciańska firma Intercor. Robi to za 713,4 mln zł.

