Jeszcze w tym roku pojedziemy kilkoma nowymi fragmentami drogi ekspresowej S1, ale budowa jednego odcinka dopiero się zacznie

Zobacz galerię 30 zdjęć Autor: GDDKiA Ten fragment S1 buduje konsorcjum firm PORR oraz DUNA POLSKA. Ma być oddany w III kwartale 2025 r.

Budowa 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami i Bieruniem w końcu może się rozpocząć. Jest pozwolenie na budowę. Tymczasem jeszcze w tym roku mamy pojechać czterema fragmentami nowej S1.

Mysłowice – Bieruń – 10 kilometrów nowej S1

10-kilometrowy odcinek między Mysłowicami i Bieruniem zbuduje firma Budimex.

Odcinek ten obejmuje budowę:

dwóch węzłów drogowych: Kosztowy II i Lędziny.

dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (Lędziny Wschód i Lędziny Zachód),

12 obiektów inżynierskich

oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Długie oczekiwanie na ZRID dla odcinka S1 Mysłowice Bieruń

Umowa na projekt i budowę tego odcinka została podpisana już dwa lata temu w połowie 2022 roku. Pod koniec kwietnia 2023 roku został złożony wniosek o ZRID, czyli w uproszczeniu mówiąc o pozwolenie na budowę (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Uzyskano je dopiero teraz. Jak wyjaśnia GDDKiA, długotrwały proces jej wydawania wynikał m.in. z konieczności uzyskania postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz zmian stanu prawnego części nieruchomości objętych inwestycją, co wymusiło ich uwzględnienie w dokumentacji i ponowną jej weryfikację. Wszystko to sprawiło, że decyzja ZRID została wydana dopiero w styczniu 2025 r. W efekcie główny front robót zostanie otwarty dopiero po okresie zimowym. Pierwotny termin zakończenia prac na tym odcinku przypadał na październik 2025 r., co jak widać jest już niemożliwe, bo tak naprawdę prace rozpoczną się dopiero wiosną.

Wartość umowy wynosi prawie 490 mln zł.

Cztery fragmenty S1 będą oddane jeszcze w tym roku

Choć budowa odcinka z Mysłowic do Bierunia dopiero się zacznie, to jeszcze w tym roku GDDKiA zamierza oddać do ruchu niektóre, będące już w budowie odcinki. W pierwszej kolejności kierowcy skorzystają z południowych odcinków S1.

Przewidujemy, że oddanie do ruchu odcinka od Oświęcimia do Bielska-Białej nastąpi w III kwartale br. Następnym udostępnionym odcinkiem będzie Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów (IV kwartał br.). O ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, pod koniec tego roku planujemy także udostępnienie do ruchu jednej z dwóch budowanych jezdni S1 pomiędzy Bieruniem a Oświęcimiem – informuje GDDKiA.

Zakończenie prac dla odcinków od Mysłowic do Oświęcimia i udostępnienie ich w pełnym, dwujezdniowym przekroju może nastąpić pod koniec 2026 r. Na poprawę funkcjonalności oddawanego układu drogowego S1 wpłynie udostępnienie części obwodnicy Oświęcimia realizowanej przez krakowski Oddział GDDKiA. W połowie roku planowane jest udostępnienie do ruchu 3,6 km odcinka obwodnicy, który swój początek ma na węźle Oświęcim, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wojewódzką. Całość 9-kilometrowej obwodnicy w ciągu DK44 powinna zostać ukończona w II kwartale 2026 r.

Budowa całej S1 Mysłowice – Bielsko Biała

W województwie śląskim trwa obecnie budowa 40 km drogi ekspresowej S1 biegnącej nowym śladem. Wraz z budową S1 powstanie też:

300 m S52 na węźle Bielsko-Biała Hałcnów,

3,4 km drogi krajowej nr 44 w ramach obwodnicy Bierunia i Oświęcimia

oraz 1,4 km pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia.

Większość budowanej S1 przebiega w województwie śląskim. Jedynie od Oświęcimia do Dankowic trasa na długości 5,2 km położona jest w województwie małopolskim. Łączna wartość umów na realizację czterech odcinków S1 od Mysłowic do Bielska-Białej to niemal 2,3 mld zł.

S1 od Oświęcimia do Dankowic

Ten fragment S1, czyli Oświęcim - Dankowice, buduje konsorcjum firm PORR oraz DUNA POLSKA (dawniej Mota-Engil). Pierwotna wartość umowy to blisko 990 mln zł. Po wprowadzonych zmianach kontraktowych oraz zwiększeniu limitu waloryzacji wartość ta obecnie wynosi prawie 1,2 mld zł.

W ramach inwestycji powstanie m.in.

dwujezdniowa droga ekspresowa, po dwa pasy ruchu, z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym),

trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze),

a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz te obsługujące tereny przyległe.

12 września 2022 r. uzyskano decyzję ZRID. 15 września 2022 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Umowna data zakończenia kontraktu przypadała na czerwiec 2024 r.

Jednakże z uwagi na już złożone oraz możliwe do złożenia w najbliższym czasie roszczenia terminowe wykonawcy, szacujemy, że do zakończenia inwestycji dojdzie w III kwartale 2025 r. - wyjaśniają przedstawiciele GDDKiA.

Roszczenia związane są z przebudową magistrali wodociągowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, powodzią z września 2024 r., odmiennymi warunkami gruntowymi oraz pogodą w listopadzie i grudniu 2024 r. Obecnie zaawansowanie robót zbliża się do 90 proc.

S1 od Dankowic do Bielska-Białej

Umowę z konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia na projekt i budowę podpisano 3 sierpnia 2020 r. Pierwotna wartość umowy to blisko 587 mln zł. Po wprowadzonych zmianach kontraktowych oraz zwiększeniu limitu waloryzacji wartość ta obecnie wynosi prawie 681 mln zł. Długość odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Hałcnów (Suchy Potok) to prawie 12 km.

Uzyskanie decyzji ZRID 27 września 2022 r. pozwoliło na rozpoczęcie prac w październiku 2022 r. Wykonawca wybuduje m.in.

dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym),

dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok),

a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej

oraz drogi obsługujące tereny przyległe,

Miejsca Obsługi Podróżnych Dankowice Wschód i Zachód, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Umowna data zakończenia robót przypadała na 30 września 2024 r. Jednakże z uwagi na roszczenia terminowe wykonawcy, złożone w oparciu o niesprzyjające warunki pogodowe i ich skutki, a także powódź, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., szacujemy, że zakończenie robót i oddanie do użytkowania tego odcinka będzie możliwe w IV kwartale 2025 r. Obecnie zaawansowanie prac dochodzi do 80 proc.

S1 obejście Węgierskiej Górki, czyli Przybędza - Milówka

Od października 2019 r. trwa budowa 8,5 km odcinka drogi ekspresowej, z dwoma dwunawowymi tunelami o długości 830 i 1000 m oraz prawie kilometrową estakadą. Wykonawca deklaruje zakończenie prac pod koniec 2025 r. Wartość umowy to blisko 1,4 mln zł. Zaawansowanie prac na tym odcinku dochodzi do 90 proc.

S1 – odcinki w przygotowaniu: Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec

Umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przechodzącego przez Dąbrowę Górniczą odcinka o długości 2,7 km podpisano 25 października 2019 r. Dokumentacja obejmuje projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 9 sierpnia 2023 r. otrzymano zamienną decyzję środowiskową (DŚU). Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2026-2028.

20 grudnia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie projektu dłuższego, 4,2-kilometrowego odcinka od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca. Dokumentację projektową, w 19 miesięcy (III kwartał 2026 r.), za niemal 2,5 mln zł, wykona firma Gramar z Lublińca. Dokumentacja obejmuje projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o decyzję ZRID. Inwestycja ma być realizowana w latach 2028-2030.

S1 Sosnowiec - Lędziny

Opracowanie dokumentacji rozbudowy podzielono na cztery części. Umowę dla odcinka rozpoczynającego się przed węzłem Porąbka i kończącego na wysokości ul. Inwestycyjnej w Sosnowcu, o długości 5,9 km, podpisano 7 lutego 2022 r. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Przewidujemy, że uzyskanie DŚU może nastąpić w II kwartale 2025 r. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2027-2029. Wyłączony z tego odcinka jest ponad kilometrowy fragment projektowany przez miasto Sosnowiec, na którym powstanie węzeł Klimontów. Oba te zadania muszą zostać zrealizowane jednocześnie z uwagi na rozwiązania projektowe węzła Klimontów (konieczność zachowania rzędnych niwelety drogi oraz węzła). Na tę okoliczność w listopadzie 2024 r. podpisaliśmy porozumienie na projekt i budowę węzła Klimontów na S1 w Sosnowcu – informuje GDDKiA.

Dla dwóch kolejnych odcinków, pomiędzy ul. Inwestycyjną i węzłem Sosnowiec Jęzor (2,7 km) i dalej do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach (również 2,7 km) umowy z biurem projektowym podpisano 1 czerwca 2022 r. Dla „sosnowieckiego” odcinka decyzję środowiskową otrzymano 31 maja 2024 r., a dla „mysłowickiego” 24 kwietnia 2024 r. Projektanci pracują obecnie nad projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz materiałami do wniosków o decyzje ZRID. Inwestycje planowane są do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2027-2029.

Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ostatniego odcinka rozpoczynającego się za węzłem Brzęczkowice i kończącego na zaprojektowanym węźle Kosztowy II w Mysłowicach (około 5,4 km) podpisano 5 lipca 2019 r. DŚU otrzymano 13 lipca 2022 r. Obecnie ponownie analizowany jest projektowany przekrój tego odcinka z 2/2 do 2/3.

