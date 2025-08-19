Rozmowa Muratora: Co jest potrzebne do zmniejszenia śladu węglowego w budownictwie? Krzysztof Frączek, Holcim Polska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Woonerf w Białymstoku na ul. św. Rocha. Trwa drugi przetarg

Od kilku lat Białystok planuje budowę pierwszego w tym mieście woonerfu, czyli zazielenionej ulicy z uspokojonym ruchem samochodowym, gdzie pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści. W Polsce woonerfy należą do rzadkości, ale można je znaleźć m.in. w Łodzi, Gdyni i Warszawie.

Białystok chce stworzyć woonerf na ok. 460-metrowym fragmencie ul. św. Rocha, między ul. Krakowską a Bohaterów Monte Cassino. Dziś to ulica z dużym natężeniem ruchu, jednak po przebudowie miałaby zachęcać do spaceru i rekreacji. Miasto chciało wydać na inwestycję nieco ponad 30 mln zł, jednak jedyny wykonawca, który zgłosił się do pierwszego przetargu, zażądał za swoje usługi ponad 43,8 mln zł. Ostatecznie przetarg anulowano.

W styczniu 2025 r. nastąpiło ogłoszenie drugiego przetargu. Tym razem – po zastąpieniu w ogłoszeniu słowa „woonerf” określeniem „strefa uspokojonego ruchu” – zgłosiło się sześciu potencjalnych wykonawców. Jak podaje radio.bialystok.pl, oferty 3 firm mieszczą się w zaplanowanym budżecie (32,5 mln zł).

Pierwotnie woonerf w Białymstoku miał powstać do 30.11.2026 r., jednak to już nieaktualne. Nowego terminu realizacji jak na razie nie podano.

i Autor: Wikimedia Commons/Rakoon/domena publiczna/ Creative Commons Fragment ul. św. Rocha w Białymstoku przed przebudową (po prawej)

Jaki będzie woonerf na ul. św. Rocha w Białymstoku?

Ulica św. Rocha zostanie przebudowana na odcinku ok. 460 m. Po przebudowie nadal będą mogły tędy jeździć samochody, ale priorytet będą mieć piesi, dla których ulica będzie pełnić funkcję deptaka. Przewidziano także dwukierunkową ścieżkę rowerową oraz miejsca parkingowe, a także mnóstwo zieleni.

Żeby na to wszystko wystarczyło miejsca (oraz w celu uspokojenia ruchu) jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów jezdnych.

Zaplanowano również 4 strefy rekreacji przy woonerfie:

przy budynku nr 5,

na wysokości budynków od 11/1 do 15,

naprzeciw budynku nr 10/2,

przed budynkiem nr 23.

– W ramach inwestycji zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, wybudowane oświetlenie uliczne, monitoring, podziemna infrastruktura techniczna tj. m.in.: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, oraz infrastruktura kolidująca m.in.: sieć gazowa, ciepłownicza oraz instalacja energetyczna i telekomunikacyjna – podaje miasto.

i Autor: UM Białystok/ Materiały prasowe Wizja woonerfu na ul. św. Rocha w Białymstoku

Przy okazji budowy woonerfu powstanie też nowa ulica w Białymstoku

Warto dodać, że w ramach budowy woonerfu zostanie zrealizowane jeszcze jedno zadanie. Będzie to budowa nowej, krótkiej ulicy w pobliżu kościoła św. Rocha.

– W rejonie ul. Św. Rocha przewiduje się budowę nowej ulicy o długości ok. 360 m oznaczonej jako 8KD-D, która poprawi obsługę komunikacyjną m.in. kościoła p.w. Św. Rocha oraz Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku – podaje miasto.

Nowa ulica byłaby drogą dojazdową do kościoła, a także innych zabudowań w pobliżu. Przejęłaby też zapewne część ruchu z dzisiejszej ul. św. Rocha. Budowa ulicy zostanie zrealizowana w tym samym terminie co wykonanie woonerfu.