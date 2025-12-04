Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ciąg dalszy sporu o dalsze finansowanie budowy tunelu w Łodzi

Spór o dalsze finansowanie budowy tunelu w Łodzi wchodzi w nową fazę. Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK SA) stanowczo odpowiadają na zarzuty wykonawcy, firmy PBDiM Mińsk Mazowiecki, przedstawiając własną wersję wydarzeń i proponując nowe warunki waloryzacji kontraktu. W komunikacie wydanym przez PLK SA czytamy o propozycji waloryzacji wynagrodzenia, opartej na transparentnym mechanizmie, który ma zadowolić obie strony sporu. Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej aktywnie uczestniczy w mediacjach, co ma gwarantować uczciwość i zgodność z prawem całego procesu.

Jak piszą PLK S.A., wniosek o rozpoczęcie mediacji został złożony przez PBDiM w 2023 r., jednak w związku z brakiem możliwości rozpatrzenia roszczenia ze względu na braki w przedstawionych przez wykonawcę dokumentach, PLK SA wraz z Prokuratorią Generalną Rzeczpospolitej Polskiej w pierwszej połowie 2025 r. zaproponowały zmianę metodologii kalkulacji waloryzacji, co pozwoliło na rzetelne rozpatrzenie wniosków potencjalnie uzasadniających wzrost kosztów inwestycji.

Stanowisko PLK S.A. jest jasne

PLK SA podkreślają, że to z ich inicjatywy doszło do zmiany metodologii kalkulacji waloryzacji, co miało umożliwić rzetelne rozpatrzenie wniosków wykonawcy o zwiększenie kosztów. Spółka przypomina, że PBDiM otrzymał już 119 mln zł waloryzacji, co stanowi 10 proc wartości kontraktu. Co więcej, wartość umowy wzrosła z 1,293 mld zł netto do ponad 1,749 mld zł netto, co zdaniem PLK SA dowodzi, że wykonawca otrzymał dodatkowe środki na realizację zleconych robót dodatkowych, wycenianych po aktualnych stawkach, a nie po cenach z 2017 roku.

Inwestor stanowczo odrzuca argumentację PBDiM, jakoby finansowanie inwestycji było na poziomie z 2017 roku. PLK SA podkreślają, że wykonawca, jako doświadczona firma budowlana, powinien był uwzględnić ryzyka realizacyjne i zapewnić odpowiednie finansowanie obrotowe dla inwestycji.

Wymagający sprostowania i podkreślenia względem stanowiska wykonawcy jest fakt, że pierwotna wartość umowy wynosiła 1,293 mld zł netto, a obecnie wynosi przeszło 1,749 mld zł netto. To jednoznacznie wskazuje, że oprócz waloryzacji wynagrodzenia, w ramach zadania zlecono szereg robót dodatkowych, realizowanych przez wykonawcę według stawek obowiązujących w momencie ich zlecenia, a nie według cen z 2017 r. Nie jest więc prawdą podnoszona przez wykonawcę kilkukrotnie teza, że finansowanie inwestycji jest na poziomie z 2017 r. - czytamy w oświadczeniu PLK S.A.

Polskie Linie Kolejowe: Wykonawca musiał być świadomy ryzyk

Polskie Linie Kolejowe SA zakładają, że wykonawca będący profesjonalnym podmiotem gospodarczym działającym od kilkudziesięciu lat na rynku budowlanym, który wycenił swoją ofertę na poziomie 74% wartości kosztorysu inwestorskiego PLK SA, podejmuje świadome decyzje z uwzględnieniem ryzyk realizacyjnych, założeń kontraktowych formuły projektuj i buduj oraz konieczności zapewnienia finansowania obrotowego dla realizowanej inwestycji, co jest standardem na rynku usług budowlanych. Zapewnienie finansowania działalności operacyjnej spółki nie jest „inwestycją” w projekt – czytamy w oświadczeniu PKP PLK.

Bezpieczeństwo mieszkańców Łodzi

Spółka nie pozostawia również wątpliwości co do swojego zaangażowania w bezpieczeństwo mieszkańców Łodzi. PLK SA analizują możliwość wykupu zagrożonych budynków na trasie tunelu, co ma być wyrazem odpowiedzialności społecznej, a nie obowiązkiem wynikającym z umowy. Inwestor oczekuje również od wykonawcy przedstawienia kompletnego i wykonalnego rozwiązania technicznego i formalnoprawnego, zgodnego z przepisami i warunkami kontraktu.

PLK SA podejmują aktywne działania wykraczające poza zakres kontraktu, który nakłada na wykonawcę obowiązki związane z zabezpieczeniem zabudowy oraz odpowiednie zabezpieczenie mieszkańców. PLK SA z troski o bezpieczeństwo mieszkańców i z zamiarem znalezienia najlepszych rozwiązań dla tkanki miejskiej miasta Łódź analizuje m.in. możliwości wykupu zagrożonych budynków znajdujących się na trasie drążenia tunelu. Powyższe wynika z poczucia odpowiedzialności społecznej zamawiającego (inwestora), a nie obowiązku wynikającego z umowy, czy też standardowej działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – napisali przedstawiciele PLK S.A.

Płatności dla podwykonawców budowy tunelu

W komunikacie nie brakuje również odniesienia do kwestii podwykonawców. PLK SA informują, że wypłaciły bezpośrednio podwykonawcom 250 mln zł, potrącając te kwoty z płatności dla PBDiM. Ma to zapobiec podwójnym płatnościom za ten sam zakres prac i zabezpieczyć interesy podmiotów współpracujących z generalnym wykonawcą.

PLK SA deklarują, że priorytetem jest dla nich bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami zakończenie inwestycji, przy jednoczesnym otwartym dialogu z wykonawcą i trosce o mieszkańców Łodzi. Spółka zapewnia, że wszelkie działania są zgodne z prawem i zasadami transparentności.

Co na to wszystko wykonawca tunelu?

Wykonawcą tunelu jest spółka PBDiM Mińsk Mazowiecki. Poprosiliśmy o komentarz do komunikatu PLK S.A.

- Mediacje przy Prokuratorii Generalnej RP jeszcze się nie zakończyły. Dialog z PLK S.A wciąż trwa. Liczymy, że wszelkie rozbieżności między wykonawcą a zamawiającym zostaną szybko wyjaśnione dla dobra realizowanej inwestycji. Generalny wykonawca podtrzymuje swoje wielokrotnie wyrażane stanowisko, że są dwa warunki konieczne, by tarcza mogła wystartować - zakończenie rozmów mediacyjnych oraz przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy przez PLK S.A., w celu wykonania zabezpieczeń budynków stojących nad tarczą TBM Katarzyna- powiedział Piotr Grabowski, rzecznik budowy tunelu z PBDiM Mińsk Mazowiecki.