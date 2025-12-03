Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa kładka pieszo-rowerowa w Bydgoszczy. Dotrze na miejsce nocą

Kładka połączy wyremontowane ścieżki pieszo-rowerowe. (...) Będzie się ona składać z dwóch kratownic o długości 45 metrów, pomiędzy którymi przebiegać będzie droga rowerowa. Szerokość nowej kładki to około 5 metrów. Płyta obiektu zostanie zazbrojna i zabetonowana. Kładka jest podstawowym elementem zadania, którego realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj zleciliśmy w ubiegłym roku. Zakłada ono budowę nowej infrastruktury rowerowej po południowej stronie ul. Fordońskiej od Sochaczewskiej do Wiślanej

– zapowiada nową inwestycję Urząd Miasta w Bydgoszczy.

Kładka, o długości 56 metrów, zostanie umieszczona nad magistralą węglową i torami kolejowymi, łącząc ścieżki rowerowe od ul. Sochaczewskiej do ul. Wiślanej.

Montaż kładki będzie się wiązać z nie lada widowiskiem dla mieszkańców. Wykonawca inwestycji, firma Kormost, postanowił zmontować tę potężną konstrukcję w swojej hali, by uniknąć długotrwałych utrudnień na budowie. Ale to oznacza, że w nocy z 5 na 6 grudnia 2025 r. nastąpi przejazd kładki przez ulice miasta. Aby długi na 56 m transport mógł dotrzeć na miejsce, ekipy muszą dokonać prawdziwie „chirurgicznego” przygotowania: demontaż dziesiątek znaków drogowych, słupów oświetleniowych i elementów sygnalizacji świetlnej. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:

Transport wielkogabarytowy, w asyście pojazdów pilotażowych, wyruszy z hali produkcyjnej wykonawcy, którym jest firma Kormost, w piątek (5 grudnia) około północy. Dotarcie na miejsce, czyli na ulicę Fordońską, zajmie szacunkowo 2- 3 godziny.

Będą utrudnienia dla mieszkańców podczas transportu i montażu

Prace związane z transportem i montażem kładki odbędą się w weekend od 5 grudnia 2025 r. (piątek, pomiędzy 21:00 a 22:00) do 8 grudnia 2025 r. (poniedziałek, do 4:00). W tym czasie południowa jezdnia ul. Fordońskiej zostanie wyłączona z ruchu, a ruch samochodowy zostanie przekierowany na jezdnię północną z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego. Dodatkowo zamknięty będzie odcinek ul. Sochaczewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Fordońską. Dojazd do osiedla Siernieczek będzie możliwy objazdami przez ulice Kapliczną i Żyrardowską. Od 6 grudnia 2025 r. zamknięty zostanie ruch pieszy na odcinku ul. Fordońskiej od ul. Wiślanej do ul. Sochaczewskiej (i w kierunku przeciwnym). Na tym odcinku komunikacja publiczna będzie bezpłatna.

Cała inwestycja, realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, ma wartość ponad 10 milionów złotych. Obejmuje również nowe obejście rowerowe za peronem przy ul. Wiślanej, odnowione oznakowanie przejść dla pieszych, remont chodników oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Fordońskiej z ul. Sochaczewską, w tym nowy lewoskręt.

Materiał powstał z wykorzystaniem AI.

Przejdź do galerii: Nowy Port w Bydgoszczy