MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pociągi przyspieszą między Ełkiem i Olsztynem

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, dobiegają końca prace na odcinku trasy Ełk – Giżycko. W połowie grudnia mieszkańcy i turyści ponownie będą mogli dojechać pociągiem z Giżycka do Korsz i dalej do Olsztyna. Inwestycja o łącznej wartości 1,8 mld zł netto jest realizowana przy współudziale środków unijnych.

To największa inwestycja kolejowa w warmińsko-mazurskim

Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko – Korsze to aktualnie największa inwestycja PKP PLK SA na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Efektem będzie lepszy dostęp do kolei w tej części regionu, mniejsze oddziaływanie infrastruktury na środowisko oraz krótsze podróże między Ełkiem a Olsztynem. Najszybsze pociągi przyśpieszą z 80 do 160 km/h, pokonując dzięki temu wspomnianą trasę w czasie poniżej 2 godzin (około 50 minut szybciej niż przed modernizacją).

Pociągi wrócą na odcinek Giżycko - Korsze po 2 latach

Najważniejsze jednak, że po 2 latach prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 38 pociągi wrócą na odcinek Giżycko – Korsze. Na podróżnych czekają tam nowe perony na stacjach i przystankach Wilkasy-Niegocin, Sterławki Małe, Sterławki Wielkie, Martiany, Kętrzyn, Nowy Młyn, Linkowo, Tołkiny oraz Korsze.

Na trasę wyjadą składy spalinowe, a po uzyskaniu dopuszczenia dla podsystemu „Energia” z Urzędu Transportu Kolejowego także pociągi prowadzone trakcją elektryczną. Na odcinku w kolejnych miesiącach będą jeszcze prowadzone prace związane z torami bocznymi na stacjach, drogami dojazdowymi, przejazdami kolejowo - drogowymi, zagospodarowaniem terenu oraz porządkowaniem placu budowy.

Zakończenie wszystkich robót między Giżyckiem a Korszami planowane jest w połowie 2026 r.

Prace na linii Ełk - Giżycko bliskie zakończenia

Z kolei prace na odcinku Ełk – Giżycko zbliżają się do zakończenia. Pociągi wróciły na trasę w czerwcu 2025, a we wrześniu wyjechały pierwsze składy elektryczne. Był to historyczny moment w dziejach kolei na Mazurach.

Obecnie ostatnie prace koncentrują się na przystankach Woszczele i Siedliska, gdzie powstają mijanki, które poprawią przepustowość linii. Oddanie mijanek do użytku PKP PLK planuje w grudniu br. Od 14 grudnia najszybsze pociągi już na całym odcinku między Ełkiem a Giżyckiem pojadą z prędkością do 160 km/h.

Na odcinku Ełk – Giżycko przebudowano i zelektryfikowano 49 km torów.

Powstały nowe perony w Giżycku, Starych Juchach, Wydminach, Siedliskach i Woszczelach. Sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów możliwe jest dzięki nowym urządzeniom sterowania.

Na trasie przebudowano 59 obiektów inżynieryjnych, a dla wyższego poziomu bezpieczeństwa na styku dróg i linii kolejowej zmodernizowano 24 przejazdy kolejowo-drogowe. Powstały również dwa nowe wiadukty – w Giżycku i Wydminach – oraz przejście pod torami w Giżycku, w ciągu ul. Unii Europejskiej.

Podróże będą krótsze o około 50 minut

Jak podają PLK, krótsze podróże między Ełkiem a Olsztynem to najważniejszy efekt prac na linii nr 38. Najszybsze pociągi przyśpieszą z 80 do 160 km/h, pokonując dzięki temu trasę Ełk – Giżycko – Korsze – Olsztyn w czasie poniżej 2 godzin, czyli około 50 minut szybciej niż przed modernizacją i elektryfikacją.

Koszt prac na odcinku Ełk – Giżycko wynosi 658 mln zł netto (809 mln zł brutto), w tym dofinansowanie unijne – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Wykonawcą prac na linii Ełk – Giżycko jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., COALVI S.A. oraz China Civil Engineering Construction Corporation.

Prace na odcinku Giżycko – Korsze kosztują 876 mln zł netto (1,077 mld zł brutto) i są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Wykonawcą odcinka Giżycko – Korsze za blisko 1,077 mld zł brutto jest firma Torpol.

W ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” zostanie także zbudowanych pięć podstacji trakcyjnych do zasilania sieci trakcyjnej. Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum firm Budimex i Victor Energy. Zakończenie robót planowane jest w III kwartale 2026 r. Ich wartość wynosi 233 mln zł netto (286 mln zł brutto), w tym dofinansowanie ze środków KPO.