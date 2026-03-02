Remont mostu Poniatowskiego w Warszawie – od marca 2026 większe utrudnienia

Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Most Poniatowskiego – remont wiaduktu trwa. Jest opóźnienie

Rozpoczęty 21 marca 2023 r. remont mostu Poniatowskiego w Warszawie wciąż trwa. O renowacji wiaduktu zadecydowały wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zwrócił miastu uwagę na stan obiektu. Przypomnijmy, że powstał on jeszcze w 1914 r., a w międzyczasie był dwukrotnie odbudowywany po zniszczeniach wojennych, a także rozbudowywany i poddawany remontom.

– Wiadukt zostanie nie tylko odnowiony, ale też odpowiednio zabezpieczony, aby służył mieszkańcom przez kolejnych kilkadziesiąt lat – tłumaczy warszawski Zarząd Dróg Miejskich. – Wiadukt mostu Poniatowskiego przejdzie generalny remont na niemal całym odcinku, czyli od przystanku kolejowego Warszawa Powiśle do ul. Wioślarskiej. Prace obejmą całą konstrukcję wiaduktu, opierającą się na 87 filarach i przyczółkach posadowionych na palach. Będą polegały na odnowie elementów betonowych i kamiennych, a także murów oporowych, ponadto na odtworzeniu zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów obiektu.

Prace remontowe prowadzone są bez wyłączania z ruchu zarówno mostu, jak i biegnącej pod nim ul. Kruczkowskiego. Wprowadzane są jedynie tymczasowe, lokalne ograniczenia ruchu. Wykonawcą robót jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty”, zaś koszt inwestycji to 77,8 mln zł.

Niestety, prowadzenie remontu pod ruchem i według wytycznych konserwatorskich okazało się trudniejsze, niż zakładano. Według umowy z 2023 r. prace miały zakończyć się w okolicach marca 2025 r., jednak tak się nie stało. Obecnie dokładny termin zakończenia robót nie jest znany. Część prac dotyczących infrastruktury tramwajowej rozpocznie się dopiero w wakacje 2026. Powolna renowacja potrwa zatem jeszcze długo.

– Przewidzieliśmy również remont przejścia podziemnego pod Al. Jerozolimskimi po zachodniej stronie mostu, które m.in. łączy dwa przystanki tramwajowe – podaje ZDM. – Przejście powstało w latach 1986-1989 i od momentu oddania do użytku przechodziło tylko drobne prace konserwatorskie. Teraz zostanie poddane pierwszej tak dużej odnowie.

Utrudnienia na moście Poniatowskiego od marca 2026

2 marca 2026 r. rozpoczął się kolejny, bardziej uciążliwy etap remontu. Zwężona jest jezdnia w kierunku centrum. Za zjazdem na Wisłostradę jezdnia na krótkim odcinku będzie mieć tylko jeden pas: z mostu prosto kierowcy pojadą lewym, a prawy będzie tylko do skrętu. Wygrodzonym prawym pasem przejdą piesi. Jest to konieczne, gdyż robotnicy zamkną chodnik wzdłuż jezdni prowadzącej na Saską Kępę, po czym zdemontują, odnowią i ponownie zamontują fragmenty balustrady. Zabezpieczą ich podstawę przed rdzą oraz wyremontują chodniki nad Wisłostradą. Koniec tego etapu wstępnie zaplanowano na maj, choć wiele zależy od pogody.

Czy jest przejezdny most Poniatowskiego?

Przez cały czas trwania remontu most Poniatowskiego w Warszawie pozostaje przejezdny zarówno dla prywatnych aut, jak i dla komunikacji miejskiej. Zdarzają się jedynie tymczasowe utrudnienia.

Dlaczego tramwaje zwalniają na moście Poniatowskiego?

Zwalnianie tramwajów na moście Poniatowskiego nie ma związku ani z trwającym remontem, ani ze stanem technicznym obiektu. Powód jest inny – tramwaje jadą wolno, żeby generować mniej hałasu, na który wielokrotnie skarżyli się w poprzednich latach mieszkańcy Powiśla.