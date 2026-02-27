Jest szansa na ratunek jednej z najokazalszych dolnośląskich warowni. Zamek Piastowski w Jaworze powoli odzyskuje swój dawny blask, a miastu udało się zdobyć pieniądze na dokończenie gruntownej odbudowy najwyższej części budowli.

Miasto otrzymało ponad 270 tys. złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze mają zostać przeznaczone na remont dachu.

W miejskiej kasie jest już 400 tys. zł zabezpieczonych na ten cel. Dzięki tym pieniądzom uda się wyremontować fragment, na którym najtrudniej jest prowadzić prace.

Ponad 100 mln zł na odnowienie warowni. Remont potrwa 15 lat

Władze Jawora już teraz stara się o kolejną dotację, tym razem z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, która pozwoliłaby na ukończenie całego remontu dachu. To jednak dopiero początek. Pełny koszt odnowienia warowni szacuje się na ponad sto milionów złotych, co stanowi jedną trzecią rocznego budżetu miasta.

Wstępny plan remontu został rozpisany na 15 lat. Projekt odbudowy Zamku Piastowskiego, opracowany przez samorządowców, zyskał już akceptację konserwatora zabytków.

Od więzienia do centrum kultury. Zamek ma niezwykłą historię

XIII-wieczny gmach ma ogromne znaczenie dla historyków: około 1750 roku został przekształcony w jeden z pierwszych w regionie profesjonalnych zakładów penitencjarnych dla złodziei.

Jak przypomina Radio Wrocław, w czasach nam bliższych, w więzieniu komuniści zamykali rolników, którzy nie wywiązywali się z obowiązkowych dostaw plonów. Tutaj też, trafiło siedemnastu uczniów jaworskiego liceum, którzy zostali zamknięci za utworzenie nielegalnego zrzeszenia.

Nowy etap w historii zamku

Teraz przed Zamkiem Piastowskim otwiera się nowy rozdział. Samorządowcy we współpracy ze służbami konserwatorskimi chcą przywrócić mu dawną świetność. Docelowo warownia ma zostać przekształcona w centrum kultury z przestrzeniami koncertowymi. Skala przedsięwzięcia jest ogromna – szacuje się, że samo opracowanie wszystkich niezbędnych projektów budowlanych może kosztować blisko 4 miliony złotych.