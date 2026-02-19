Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Historia rozbudowy – od planów do zakończenia

Przebudowa zajezdni Chocianowice rozpoczęła się w 2022 roku, po ogłoszeniu przetargu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) Łódź. Inwestorem była Gmina Miasto Łódź, działająca poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich, a głównym wykonawcą – firma Budimex SA, która wygrała kontrakt o wartości około 136–138 milionów złotych (w tym fundusze unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Koszty obejmowały nie tylko prace budowlane, ale także zakup nowoczesnego wyposażenia, takiego jak podnośniki, tokarki i systemy diagnostyczne. Inwestycja opóźniła się o blisko rok względem pierwotnych planów (zakończenie przewidywano na 2024), głównie z powodu komplikacji związanych z zachowaniem historycznych elementów obiektu i dostosowaniem do norm środowiskowych. Ostatecznie prace zakończyły się pod koniec 2025 roku, a pełna eksploatacja ruszyła na początku 2026.

Etapy przebudowy – krok po kroku do nowoczesności

Modernizacja podzielona była na kilka kluczowych etapów. W pierwszej fazie (2022–2023) przeprowadzono prace przygotowawcze: rozbiórkę starych hal i torowisk, wzmocnienie fundamentów oraz instalację nowych sieci elektrycznych i teletechnicznych. Drugi etap (2023–2024) skupił się na budowie nowych hal postojowych i serwisowych, w tym specjalistycznych stanowisk dla tramwajów niskopodłogowych, myjni automatycznej oraz peronów technicznych. W tym czasie zainstalowano nowoczesne rozjazdy, tory postojowe na 110 tramwajów oraz systemy bezpieczeństwa, takie jak monitoring i automatyczne sterowanie. Trzecia faza (2024–2025) objęła testy i integrację wyposażenia, w tym podnośniki kolumnowe i tokarkę do kół. Ostatni etap, zakończony w grudniu 2025, to przeniesienie taboru z tymczasowej lokalizacji (zajezdnia Telefoniczna) i szkolenie personelu. Całość zapewniła wzrost efektywności serwisowej o 30–40 proc., umożliwiając szybsze przeglądy i naprawy pojazdów typu Moderus Gamma.

Historia zajezdni Chocianowice

Zajezdnia Chocianowice, zlokalizowana przy ul. Pabianickiej, powstała 17 stycznia 1901 roku jako baza dla podmiejskiej linii tramwajowej łączącej Łódź z Pabianicami – jednej z pierwszych zelektryfikowanych tras w regionie. Początkowo obsługiwała wyłącznie połączenia podmiejskie, a od 1959 roku przejęła również linie miejskie po reorganizacji sieci komunikacyjnej. Przez dekady była świadkiem ewolucji łódzkiego transportu: od tramwajów konnych po współczesne, niskopodłogowe wagony. W latach 80. i 90. XX wieku obiekt uległ częściowej modernizacji, ale dopiero obecna przebudowa uczyniła go w pełni dostosowanym do standardów XXI wieku. Dziś zajezdnia obsługuje codziennie ponad 100 tramwajów, będąc kluczowym elementem systemu MPK Łódź.

Historia komunikacji publicznej w Łodzi

Komunikacja publiczna w Łodzi ma bogatą tradycję, sięgającą końca XIX wieku. Pierwszy tramwaj elektryczny wjechał na ulice miasta 23 grudnia 1898 roku, inaugurując linię od Piotrkowskiej do parku Helenów – była to jedna z pierwszych zelektryfikowanych sieci w Europie Środkowej. Wcześniej, od 1888 roku, funkcjonowały tramwaje konne. Sieć rozwijała się dynamicznie w okresie międzywojennym, osiągając szczyt w latach 50. XX wieku z ponad 20 liniami. Po II wojnie światowej wprowadzono autobusy (pierwsza linia w 1946), a w latach 90. nastąpiła modernizacja taboru i integracja z podmiejskimi połączeniami. Dziś system MPK Łódź obejmuje ponad 500 km tras tramwajowych i autobusowych, obsługując miliony pasażerów rocznie, z naciskiem na ekologiczne pojazdy elektryczne.

