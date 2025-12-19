Zobacz postępy budowy 2. linii metra M2 na Bemowie. „Zajezdnia” dopiero w 2027?

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa 2. linii metra M2. Kiedy stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin będą gotowe?

Budowa 2. linii metra M2 w Warszawie trwa od 2010 r. Co kilka lat już działająca linia wydłuża się o kolejne stacje – ostatnio w 2022 r. Aktualnie trwa budowa ostatniego odcinka na dalekim Bemowie. Choć pierwotnie zapowiadano zakończenie inwestycji w październiku 2025 r., teraz Metro Warszawskie informuje, że stacje pasażerskie będą gotowe w listopadzie 2026 r. Potem potrzeba jeszcze czasu na procedurę odbiorów technicznych, która potrafi zająć nawet kilka miesięcy. Na podstawie historii budowy metra można wnioskować, że realnie pasażerowie pojadą nowym odcinkiem na przełomie 2026 i 2027 r.

Jak informuje Metro Warszawskie cytowane przez „Gazetę Wyborczą”, z wykonawcą inwestycji podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji (bez zmiany kwoty wynagrodzenia). Nowy termin zakończenia całej inwestycji to 9 listopada 2026 r., czyli o ponad rok później, niż zapowiadano. W tym terminie zakończą się wszystkie prace przy odcinku, w tym budowa stacji techniczno-postojowej (STP), która realnie zostanie oddana do użytkowania dopiero na początku 2027 r. Dla pasażerów nie powinien to jednak być problem, bo stacje pasażerskie zaczną działać kilka miesięcy wcześniej.

Jak już wcześniej informowaliśmy, opóźnienie wykonania egzekucji działek (zajmowanych przez MD Beton) przez kolejnych wojewodów mazowieckich, Panów Konstantego Radziwiłła oraz Tobiasza Bocheńskiego, może wpłynąć na ostateczny termin zakończenia budowy. (...) Stacja Techniczno-Postojowa zostanie oddana do użytkowania w późniejszej kolejności – informuje Anna Bartoń, Dyrektor Biura Prasowego w Metrze Warszawskim.

Przypomnijmy, że problematyczne okazały się działki pod przyszłą stację techniczno-postojową. Wywłaszczony właściciel znajdującej się na nich betoniarni nie wydał terenu we wskazanym terminie. Spowodowało to, że wykonawca metra przez kilka miesięcy nie miał dostępu do wszystkich niezbędnych gruntów i nie mógł rozpocząć niezbędnych rozbiórek oraz porządkowania terenu.

2. linia metra M2 – powstają 3 stacje pasażerskie i STP

Na warszawskim Bemowie powstają obecnie nowe stacje M2 o nazwach:

Nazwy tych stacji, zaproponowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, zostały oficjalnie zatwierdzone przez miejskich radnych w ostatnich dniach sierpnia 2024 r.

Dodatkowo w ramach inwestycji powstanie niedostępna dla pasażerów stacja techniczno-postojowa STP Karolin – „zajezdnia” metra, gdzie pociągi będą przechodzić mycie, przeglądy i naprawy. Będzie to druga taka stacja po STP Kabaty na 1. linii metra M1.

Prace budowlane nad 4-kilometrowym odcinkiem – po wielu biurokratycznych opóźnieniach – ruszyły w grudniu 2022 r. Inwestycję realizuje konsorcjum firm Gülermak i Astaldi. Zgodnie z analizami ekspertów firmy ILF Consulting Engineers (którzy na zlecenie miasta przeanalizowali docelowy wygląd sieci 5 linii metra w Warszawie), budowanym właśnie odcinkiem metra na Karolin będzie jeździć w godzinach szczytu do 3–4 tys. pasażerów na godzinę na kierunek. To mało, ale jak do tej pory rzeczywista liczba pasażerów w metrze na ogół przewyższała wcześniejsze prognozy. W pociągach metra musi też oczywiście zostać miejsce dla podróżnych, którzy wsiądą na dalszych odcinkach.

Przebieg M2 Warszawa - mapa

II linia metra Warszawa – aktualności z budowy

Obecnie zgodnie z harmonogramem toczą się roboty budowlane przy wszystkich planowanych stacjach metra M2. Prace przy korpusach stacji trwają przede wszystkim pod ziemią: to m.in. budowa peronów. Na powierzchni można z kolei obserwować postępy przy budowie wyjść i szybów windowych.

21 maja 2025 r. zakończyło się drążenie tuneli przez tarcze TBM. Oznacza to, że budowany odcinek jest już fizycznie połączony z funkcjonującą częścią 2. linii metra. Drążenie zajęło 9 miesięcy. Zakończenie tego etapu umożliwiło rozpoczęcie kolejnych prac – budowę peronów, klatek schodowych, łączników ewakuacyjnych pomiędzy tunelami i najniższych poziomów wentylatorni szlakowych. W nowych tunelach trwa obecnie montaż infrastruktury do obsługi pociągów. Rozpoczął się już także montaż torowiska.

– Budowa zachodniego odcinka metra linii M2 pomiędzy stacją Bemowo a stacją techniczno-postojową Mory jest na zaawansowanym etapie. Swoją pracę zakończyły już między innymi tarcze drążące tunele. To oznacza, że pod ziemią można już zobaczyć przyszłe przestrzenie antresol i poziomu -2, gdzie powstaną perony dla pasażerów. – wyjaśnia Metro Warszawskie.

Koszt budowy M2. Miasto musiało dopłacić wykonawcy

Pierwotna umowa z 2018 r. na budowę zachodniego odcinka M2 opiewała na kwotę 1,6 mld zł. Z powodu licznych problemów budowa ruszyła jednak dopiero pod sam koniec 2022 r. W międzyczasie, m.in. w związku z pandemią i wojną w Ukrainie, ceny materiałów budowlanych i energii drastycznie poszły w górę. W związku z tym wykonawca zaczął negocjować z miastem w sprawie zwiększenia wynagrodzenia, co trwało wiele miesięcy.

Ostatecznie 25 września 2023 Metro Warszawskie podpisało z wykonawcą aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie budowniczych metra z 1,3 mld zł do 1,95 mld zł netto. Po uwzględnieniu VAT-u dało to kwotę ok. 2,4 mld zł brutto za ostatni, zachodni odcinek M2. Aneks przesunął też termin zakończenia budowy z 29 kwietnia 2024 r. na 11 października 2025 r. Ostatecznie konieczny okazał się jednak kolejny aneks, przesuwający termin na listopad 2026.

– Aneks wynika z zaistnienia nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia okoliczności – przekazała PAP rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Metro Lazurowa – lokalizacja i otoczenie stacji

Stacja metra Lazurowa powstaje pod pętlą autobusową os. Górczewska, w pobliżu skrzyżowania ul. Górczewskiej i Lazurowej. Pierwotnie przystanek ten planowano w innym miejscu, pod ul. Górczewską, jednak został on przesunięty w celu ułatwienia przesiadek.

Lokalizacja stacji metra Lazurowa

Metro Lazurowa będzie ważnym węzłem przesiadkowym dla pasażerów autobusów wjeżdżających do Warszawy z zachodu. Stacja umożliwi też przesiadki na tramwaje. W przyszłości nad stacją ma powstać parking P+R wraz z lokalami handlowo-usługowymi (na samej stacji nie zaplanowano żadnych takich lokali).

Wraz ze stacją metra powstanie nowe naziemne przejście dla pieszych przez ul. Lazurową, niedaleko jej skrzyżowania z ul. Doroszewskiego. Pierwotnie w tym miejscu planowano przejście podziemne, jednak zrezygnowano z niego jeszcze na etapie projektowym.

Metro Chrzanów – lokalizacja i otoczenie stacji

Stacja metra Chrzanów powstaje pod ul. Rayskiego, w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Szeligowską.

Lokalizacja stacji metra Chrzanów

Metro Chrzanów będzie stacją o znaczeniu lokalnym, obsługującą okoliczne osiedla (których powstaje tu coraz więcej). Wbrew pierwotnym planom nie będzie wejść do stacji po południowej stronie ul. Szeligowskiej – wszystkie wejścia oraz windy będą wzdłuż ul. Rayskiego. Na stacji nie będzie żadnych lokali handlowo-usługowych.

Metro Karolin – lokalizacja i otoczenie stacji

Stacja metra Karolin powstaje pod ul. Sochaczewską, obok jej skrzyżowania z ul. Połczyńską. Wyjścia ze stacji znajdą się na wszystkich narożnikach skrzyżowania oraz w głębi ul. Sochaczewskiej.

Lokalizacja stacji metra Karolin

Metro Karolin będzie pełnić rolę ważnego węzła przesiadkowego dla pasażerów autobusów z gmin położonych na zachód od stolicy. Jako że nie przewidziano tu żadnej pętli autobusowej, pasażerowie będą wysiadać na zwykłych przystankach w zatoczkach. W przyszłości obok stacji ma powstać parking P+R z lokalami handowlo-usługowymi. Na samej stacji nie będzie żadnych lokali.

STP Karolin – lokalizacja i otoczenie stacji

Stacja techniczno-postojowa Karolin budowana jest na rozległym terenie ograniczonym ul. Gierdziejewskiego, al. 4 czerwca 1989 r. (ul. Nowolazurową), torami PKP oraz budynkiem Instytutu Energetyki.

Lokalizacja stacji techniczno-postojowej STP Karolin

STP Karolin będzie stacją niedostępną dla pasażerów, gdyż pełni funkcje techniczne – służy m.in. do nocnego postoju pociągów, mycia składów, przeglądów, napraw itp. Znajdą się tu także obiekty związane ze sterowaniem ruchu pociągów. Na terenie STP znajduje się zabytkowa aleja drzew, która zostanie zachowana.

Nowe stacje metra M2 na Bemowie – wizualizacje

Spółka Metro Warszawskie zaprezentowała wizualizacje nowych przystanków metra M2. Stacje Lazurowa, Chrzanów, Karolin i STP Karolin mają najpierw powstać w wersji podstawowej, bez parkingów P+R. W przyszłości nad stacjami Lazurowa i Karolin mają powstać pełnoprawne węzły przesiadkowe – powstaną zadaszone obiekty, w których znajdą się m.in. lokale handlowo-usługowe oraz parkingi dla przesiadkowiczów. Na wizualizacjach M2 zaprezentowano obie wersje – podstawową i pełną.

Metro na Karolin – historia

2. linię metra M2 w Warszawie planowano już za PRL-u, jednak miała wtedy inny przebieg. Zakładano, że będzie biegła od Dąbrówki na Białołęce wzdłuż Wisły, następnie na wysokości centrum Pragi skręci na drugi brzeg Wisły, przetnie M1 na wysokości stacji Świętokrzyska, a następnie pobiegnie prosto pod ul. Połczyńską na Chrzanów. Plany te zrewidowano jednak po 1989 r. z uwagi na zmieniający się charakter różnych obszarów miasta (m.in. upadek licznych zakładów przemysłowych na Żeraniu, Woli i w Ursusie).

Obecna trasa 2. linii metra została ustalona w 2006 r., a w 2010 r. ruszyła budowa. Linia powstawała od centrum w kierunku obrzeży miasta, jednak plany co do kolejności budowy kolejnych odcinków stale się zmieniały. W 2016 r. zdecydowano, że fragment linii od Lazurowej do Karolina powstanie jednocześnie z wcześniejszym odcinkiem z Woli na Bemowo. Zakładano wówczas ukończenie odcinka na Bemowie do 2023 r. Później jednak plany znowu się zmieniły i odcinek na Karolin postanowiono budować oddzielnie.

28 października 2016 r. ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną stacji od Lazurowej do STP Karolin. Wygrało go konsorcjum AMC i Metroprojekt, które zaprezentowało nawet wstępne wizualizacje, jednak konkurs musiał zostać unieważniony z uwagi na błędy formalne. Nowy przetarg na projekt i budowę rozpisano 23 listopada 2017 r., a w 2018 r. podpisano umowę ze zwycięzcą – konsorcjum Astaldi i Gülermak. Umowa przewidywała 36 miesięcy na realizację inwestycji.

Budowa metra na Karolin długo nie mogła się jednak rozpocząć. Na przeszkodzie stanęły liczne problemy, w tym m.in. protesty właścicieli działek położonych na trasie przyszłego metra (chodziło przede wszystkim o posesję w rejonie skrzyżowania ul. Połczyńskiej i Sochaczewskiej). Następnie bardzo dużo czasu zajął proces uzyskiwania pozwoleń na budowę. Choć wykonawca złożył komplet wniosków już pod koniec 2020 r., wojewoda mazowiecki wydał pierwsze pozwolenie dopiero w czerwcu 2022 r., a ostatnie w październiku 2022 r. W efekcie prace budowlane mogły ruszyć dopiero w grudniu 2022 r., a jako zakończenia prac przy odcinku wskazano 2026 r.

