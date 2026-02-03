Studio Architektury na 4 Design Days 2026. Szymon Wojciechowski o V Tower Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sądy rejonowe w Łodzi z nową siedzibą przy pl. Hallera

Pod koniec lipca 2024 r. Łódź podpisała umowę z wykonawcą nowej siedziby sądów rejonowych przy pl. Hallera 1 F – konsorcjum firm Balzola (lider), Lantania S.A. i ESB BUD. Zaplanowana na 3,5 roku inwestycja będzie kosztować ponad 267 mln zł. Za projekt odpowiada firma Industria Project Sp. z o.o.

Po wygrodzeniu terenu i wykonaniu prac przygotowawczych (m.in. porządkowych i pielęgnacyjnych) oficjalne wbicie pierwszej łopaty nastąpiło 29 października 2024 r. Obecnie inwestycja jest już na zaawansowanym etapie. Budynek osiągnął stan surowy, a na części kondygnacji trwają prace wykończeniowe.

– Zaprojektowany budynek ma zwartą zabudowę, jednak dzieli się na trzy odrębne części. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 25,5 tys. m², natomiast kubatura obiektu wynosi 127 286,70 m³ – informuje na swojej stronie firma Balzola.

Do nowego gmachu przeniosą się Sąd Rejonowy dla Łodzi-Bałuty i Polesia oraz Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia. Budynek będzie mieć 8 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. Zaplanowano podział na trzy części:

administracyjny budynek A,

podziemne archiwum zakładowe w budynku B,

służący do składowania odpadów stałych budynek C.

Obok budynku powstaną dwa parkingi: po północnej stronie działki dla pracowników, zaś od frontu (od południa) dla mieszkańców. Łącznie zaoferują one 236 miejsc postojowych. W pobliżu obiektu zaplanowano też elementy małej architektury takie jak ławki i stojaki na rowery, pojawi się też nieco zieleni.

– Jest to już 9 inwestycja realizowana przez nasz zespół dla resortu sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich 12 lat. Tym razem mamy do czynienia z obiektem zdecydowanie największym i najnowocześniejszym – podkreśla Filip Tuszyński, Prezes Zarządu EBS BUD.

Nowoczesny, dostępny i przyjazny budynek sądu w Łodzi

Jak informuje Urząd Miasta, budynek będzie nowoczesny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. windy, pochylnie). Mieszkańcy będą obsługiwani w lepszych niż obecnie warunkach, jako że obecne siedziby sądów są już mocno zatłoczone i nie zawsze przystające do współczesnych standardów.

– Budynek sądu będzie wyposażony w szereg instalacji usprawniających pracę wymiaru sprawiedliwości, w tym system audio-wideo z wideokonferencją, instalację na potrzeby podłączenia systemu organizacji rozpraw oraz cyfrowej rejestracji ich przebieg – informuje Urząd Miasta.

Co ciekawe, w obiekcie znajdzie się także przyjazny pokój przesłuchań: pomieszczenie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach minimalizujących stres u świadków czy uczestników rozpraw. Dzięki temu nie tylko zwiększy się komfort tych osób (np. dzieci), ale też – jak podkreśla miasto – wzrośnie szansa na uzyskanie wiarygodnego materiału dowodowego.

