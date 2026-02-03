Dla sądów rejonowych w Łodzi powstaje nowa siedziba przy pl. Hallera. Kiedy koniec budowy?

Sądy rejonowe w Łodzi będą w przyszłości urzędować w nowoczesnym obiekcie przy pl. Hallera. 29 października 2024 r. wykonawca oficjalnie wbił pierwszą łopatę na placu budowy gmachu, który jest już coraz bliższy ukończenia. Wartość kontraktu to ponad 267 mln zł.

Sądy rejonowe w Łodzi z nową siedzibą przy pl. Hallera

Pod koniec lipca 2024 r. Łódź podpisała umowę z wykonawcą nowej siedziby sądów rejonowych przy pl. Hallera 1 F – konsorcjum firm Balzola (lider), Lantania S.A. i ESB BUD. Zaplanowana na 3,5 roku inwestycja będzie kosztować ponad 267 mln zł. Za projekt odpowiada firma Industria Project Sp. z o.o.

Po wygrodzeniu terenu i wykonaniu prac przygotowawczych (m.in. porządkowych i pielęgnacyjnych) oficjalne wbicie pierwszej łopaty nastąpiło 29 października 2024 r. Obecnie inwestycja jest już na zaawansowanym etapie. Budynek osiągnął stan surowy, a na części kondygnacji trwają prace wykończeniowe.

– Zaprojektowany budynek ma zwartą zabudowę, jednak dzieli się na trzy odrębne części. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 25,5 tys. m², natomiast kubatura obiektu wynosi 127 286,70 m³ – informuje na swojej stronie firma Balzola.

Do nowego gmachu przeniosą się Sąd Rejonowy dla Łodzi-Bałuty i Polesia oraz Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia. Budynek będzie mieć 8 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. Zaplanowano podział na trzy części:

  • administracyjny budynek A,
  • podziemne archiwum zakładowe w budynku B,
  • służący do składowania odpadów stałych budynek C.

Obok budynku powstaną dwa parkingi: po północnej stronie działki dla pracowników, zaś od frontu (od południa) dla mieszkańców. Łącznie zaoferują one 236 miejsc postojowych. W pobliżu obiektu zaplanowano też elementy małej architektury takie jak ławki i stojaki na rowery, pojawi się też nieco zieleni.

– Jest to już 9 inwestycja realizowana przez nasz zespół dla resortu sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich 12 lat. Tym razem mamy do czynienia z obiektem zdecydowanie największym i najnowocześniejszym – podkreśla Filip Tuszyński, Prezes Zarządu EBS BUD.

Nowoczesny, dostępny i przyjazny budynek sądu w Łodzi

Jak informuje Urząd Miasta, budynek będzie nowoczesny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. windy, pochylnie). Mieszkańcy będą obsługiwani w lepszych niż obecnie warunkach, jako że obecne siedziby sądów są już mocno zatłoczone i nie zawsze przystające do współczesnych standardów.

– Budynek sądu będzie wyposażony w szereg instalacji usprawniających pracę wymiaru sprawiedliwości, w tym system audio-wideo z wideokonferencją, instalację na potrzeby podłączenia systemu organizacji rozpraw oraz cyfrowej rejestracji ich przebieg – informuje Urząd Miasta.

Co ciekawe, w obiekcie znajdzie się także przyjazny pokój przesłuchań: pomieszczenie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach minimalizujących stres u świadków czy uczestników rozpraw. Dzięki temu nie tylko zwiększy się komfort tych osób (np. dzieci), ale też – jak podkreśla miasto – wzrośnie szansa na uzyskanie wiarygodnego materiału dowodowego.

