Spis treści
Sądy rejonowe w Łodzi z nową siedzibą przy pl. Hallera
Pod koniec lipca 2024 r. Łódź podpisała umowę z wykonawcą nowej siedziby sądów rejonowych przy pl. Hallera 1 F – konsorcjum firm Balzola (lider), Lantania S.A. i ESB BUD. Zaplanowana na 3,5 roku inwestycja będzie kosztować ponad 267 mln zł. Za projekt odpowiada firma Industria Project Sp. z o.o.
Po wygrodzeniu terenu i wykonaniu prac przygotowawczych (m.in. porządkowych i pielęgnacyjnych) oficjalne wbicie pierwszej łopaty nastąpiło 29 października 2024 r. Obecnie inwestycja jest już na zaawansowanym etapie. Budynek osiągnął stan surowy, a na części kondygnacji trwają prace wykończeniowe.
– Zaprojektowany budynek ma zwartą zabudowę, jednak dzieli się na trzy odrębne części. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 25,5 tys. m², natomiast kubatura obiektu wynosi 127 286,70 m³ – informuje na swojej stronie firma Balzola.
Do nowego gmachu przeniosą się Sąd Rejonowy dla Łodzi-Bałuty i Polesia oraz Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia. Budynek będzie mieć 8 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. Zaplanowano podział na trzy części:
- administracyjny budynek A,
- podziemne archiwum zakładowe w budynku B,
- służący do składowania odpadów stałych budynek C.
Obok budynku powstaną dwa parkingi: po północnej stronie działki dla pracowników, zaś od frontu (od południa) dla mieszkańców. Łącznie zaoferują one 236 miejsc postojowych. W pobliżu obiektu zaplanowano też elementy małej architektury takie jak ławki i stojaki na rowery, pojawi się też nieco zieleni.
– Jest to już 9 inwestycja realizowana przez nasz zespół dla resortu sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich 12 lat. Tym razem mamy do czynienia z obiektem zdecydowanie największym i najnowocześniejszym – podkreśla Filip Tuszyński, Prezes Zarządu EBS BUD.
Nowoczesny, dostępny i przyjazny budynek sądu w Łodzi
Jak informuje Urząd Miasta, budynek będzie nowoczesny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. windy, pochylnie). Mieszkańcy będą obsługiwani w lepszych niż obecnie warunkach, jako że obecne siedziby sądów są już mocno zatłoczone i nie zawsze przystające do współczesnych standardów.
– Budynek sądu będzie wyposażony w szereg instalacji usprawniających pracę wymiaru sprawiedliwości, w tym system audio-wideo z wideokonferencją, instalację na potrzeby podłączenia systemu organizacji rozpraw oraz cyfrowej rejestracji ich przebieg – informuje Urząd Miasta.
Co ciekawe, w obiekcie znajdzie się także przyjazny pokój przesłuchań: pomieszczenie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach minimalizujących stres u świadków czy uczestników rozpraw. Dzięki temu nie tylko zwiększy się komfort tych osób (np. dzieci), ale też – jak podkreśla miasto – wzrośnie szansa na uzyskanie wiarygodnego materiału dowodowego.
- Przejdź do galerii: Fabryka Wigencja w Łodzi po metamorfozie