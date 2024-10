Wrocław ma nowy gmach sądu. Potrzebny i praktyczny, ale czy pasuje?

Nowy gmach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu prawie gotowy. Potrzebny i praktyczny, ale czy pasujący?

Nowy gmach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ma zostać oddany do użytkowania już za kilka miesięcy. Budynek bez wątpienia jest potrzebny, jednak nie wszystkim mieszkańcom przypadło do gustu zaprojektowanie tak nowoczesnego obiektu zaraz obok historycznych kamienic, i to w samym centrum miasta.

Nowy budynek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na ukończeniu

Wiele urzędów i sądów w Polsce wciąż ma siedziby w historycznych gmachach z XIX czy XX w., co nieraz jest uciążliwe zarówno dla ich pracowników, jak i odwiedzających je mieszkańców. Nie inaczej jest z dotychczasową siedzibą Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – to dziś trzy oddalone od siebie budynki, w znacznej mierze o standardzie z poprzedniej epoki. Wkrótce się to jednak zmieni.

Już 10 grudnia 2024 r. ma być gotowy nowy gmach Sądu Apelacyjnego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Zielińskiego. Roboty budowlane są na ukończeniu, zaś prace wykończeniowe wewnątrz i przeprowadzka pracowników do nowego obiektu powinny zakończyć się latem 2025 r.

Jak podaje Urząd Miasta, gmach o powierzchni użytkowej 8 345 m² ma 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. Nowy budynek od maja 2022 r. wznosi za 70 mln zł firma Mirbud według projektu pracowni Czora & Czora. W ramach inwestycji przebudowano także pobliskie chodniki oraz układ drogowy w pobliżu ul. Kolejowej.

– Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. Obecnie prowadzone są w budynku prace wykończeniowe oraz trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęte zostały przygotowaniu inwestycji do procedury odbiorowej

– podaje sędzia Małgorzata Lamparska z Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Nowa siedziba Sądu Apelacyjnego zbyt nowoczesna? Stoi tuż obok kamienic

Nowy gmach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu znajduje się w samym centrum miasta. Otoczenie jest tu zróżnicowane, od PRL-owskich bloków po historyczne kamienice, do których nowy budynek przylega. Choć sama lokalizacja obiektu raczej nie budzi wątpliwości, podobnie jak potrzeba jego powstania, to część mieszkańców krytykuje nowy budynek jako niepasujący do pobliskich kamienic. W komentarzach pod postami Urzędu Miasta w mediach społecznościowych można znaleźć sporo osób twierdzących, że budynek ignoruje swoje sąsiedztwo. Są też osoby, dla których jest on zwyczajnie brzydki.

Do tych kontrowersji miasto się nie odnosi. Warto jednak zauważyć, że koncepcja wyglądu nowego gmachu sądu powstała jeszcze w 2014 r. (konkurs rozstrzygnięto w styczniu 2015 r.), zaś sam projekt w roku 2018. W tym sensie można mówić o podobieństwie obiektu do nowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie pomiędzy wyborem projektu a otwarciem budynku minęła przeszło dekada.

– (...) Właściwe rozwiązanie ważnego w krajobrazie ciągu ul. Józefa Piłsudskiego narożnika z ul. Tadeusza Zielińskiego; właściwe rozwiązanie struktury programowo‑przestrzennej z wydzieleniem części budynku dedykowanej salom rozpraw; ciekawe formalne rozwiązanie elewacji budynku z zaznaczeniem strefy wejściowej

– pisało w 2015 r. jury konkursu na koncepcję nowego gmachu, zorganizowanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu razem z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

