Realizacja tej inwestycji jest zwieńczeniem wieloletnich starań samorządowców i odpowiedzią na pilne potrzeby mieszkańców, którzy od lat zmagali się z rosnącym natężeniem ruchu, szczególnie ciężkiego transportu przez środek historycznego centrum.

Nowa oś komunikacyjna Bochni

Całą obwodnicę, która wyprowadzi ruch DW965 z miasta podzielono na trzy etapy. Etap I już zrealizowany w 2021 r. to połączenie węzła autostradowego ze strefą gospodarczą i ulicą Krzeczowską. Etap II, który jeszcze czeka na realizację to połączenie tej części z DK94 po wschodniej stronie miasta. Etap III to budowa północnej obwodnicy, która właśnie ruszyła.

Budowa III etapu jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w powiecie bocheńskim. Jej głównym celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęsto zabudowane centrum Bochni, co znacząco poprawi płynność komunikacji i bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców.

Budowany w tym etapie nowy odcinek DW965 ułatwi dojazd do autostrady A4 nie tylko mieszkańcom Bochni, ale również okolicznych miejscowości, takich jak Proszówki czy Baczków, a także całego położonego na północ od Bochni regionu w tym powiatu proszowickiego. To także ogromna szansa na zwiększenie atrakcyjności Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która zyska znacznie lepsze skomunikowanie z najważniejszymi arteriami komunikacyjnymi kraju.

Ta droga stanie się nowym kręgosłupem komunikacyjnym tej części powiatu. Jej realizacja otworzy przed Bochnią i całym regionem nowe możliwości – zarówno w zakresie rozwoju gospodarczego, jak i codziennego życia mieszkańców. Adam Korta, Starosta Bocheński

Most na Rabie i bezpieczne rozwiązania komunikacyjne

Inwestycja, której całkowity koszt przekracza 114 mln zł, jest realizowana przy ogromnym wsparciu finansowym. Ponad 108 mln zł pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest irma PORR S.A.

Zakres prac jest imponujący i obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 3,6 km, który połączy Proszówki z Krzeczowem. Kluczowym i najbardziej skomplikowanym elementem będzie budowa nowego, trzyprzęsłowego mostu na rzece Rabie o długości ponad 170 metrów.

Oprócz tego w ramach projektu powstaną:

trzy ronda usprawniające ruch,

chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe.

nowoczesne oświetlenie drogowe, w tym doświetlenie przejść dla pieszych.

Długa droga do finału

Obecnie rozpoczęty III etap jest kluczowy dla funkcjonalności całej trasy. Zakończenie prac przy budowie trzeciego etapu, wraz z nowym mostem, planowane jest na grudzień 2027 roku. Do zaprojektowania i realizacji pozostaje jeszcze etap II, który obejmie m.in. budowę wiaduktu nad torami kolejowymi oraz bezkolizyjnego połączenia z DW94. To bardzo krótki odcinek, ale najeżony obiektami inżynierskimi, których realizacja będzie bardzo kosztowna.

