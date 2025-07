Spis treści

Cztery wnioski teraz, osiem pod koniec roku

Złożone wnioski dotyczą odcinków przebiegających przez teren Warszawy oraz gmin Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Brwinów i Wiskitki. Łączna długość tych fragmentów przekracza 20 km. Dla całej, ponad 140-kilometrowej trasy Warszawa-Łódź, CPK posiada już komplet decyzji środowiskowych i dwa pozwolenia wodnoprawne.

Jak powiedział Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, decyzje lokalizacyjne to kolejny, istotny etap w budowie linii kolei dużych prędkości. Po ich uzyskaniu złożone wnioski o pozwolenie na budowę, co ma się zdarzyć jeszcze w tym roku. Następnie ruszą przetargi na roboty budowlane.

Spółka planuje złożyć pozostałe osiem wniosków o decyzje lokalizacyjne w czwartym kwartale br.

– W czwartym kwartale tego roku planujemy złożyć pozostałych osiem wniosków, w tym do Wojewody Łódzkiego dla odcinka KDP między Lotniskiem CPK i Łodzią. Trasa KDP między Warszawą i Łodzią jest dla nas priorytetowa, ponieważ pozwoli włączyć Lotnisko CPK w system szybkiej kolei – powiedział Filip Czernicki, prezes spółki CPK.

Projekt z unijnym dofinansowaniem

Za przygotowanie materiałów do wniosków na terenie województwa mazowieckiego odpowiada konsorcjum Metroprojektu i Sud Architekt Polska, a za te na obszarze województwa łódzkiego –konsorcjum Egis Poland, Egis Rail i Jaf-Geotechnika, czyli wybrani w przetargach projektanci.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (łącznie z projektem budowlanym) dla linii między Warszawą i Łodzią oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i decyzji lokalizacyjnej spółka CPK otrzymała dofinansowanie z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Budowa linii KDP Warszawa – Łódź skróci czas podróży i zrewolucjonizuje połączenia

Budowa linii KDP Warszawa – Łódź znacząco skróci czas przejazdu między tymi miastami – z obecnych 70 minut do zaledwie 40. Podróż z Warszawy na Lotnisko CPK zajmie mniej niż 20 minut.

Po ukończeniu całej linii "Y", podróż koleją z Poznania do Warszawy skróci się do 1 godziny i 40 minut (zamiast 2 godzin i 20 minut), a z Wrocławia – również do 1 godziny i 40 minut, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z obecnym czasem przejazdu.

Harmonogram i dofinansowanie inwestycji CPK

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, Lotnisko CPK ma zostać uruchomione pod koniec 2032 roku, równocześnie z odcinkiem KDP Warszawa-Łódź. Odcinki KDP z Łodzi przez Sieradz do Wrocławia i Poznania mają zostać oddane do użytku do końca 2035 roku, finalizując budowę 480-kilometrowej linii "Y".

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla linii Warszawa-Łódź, w tym projektu budowlanego oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i decyzji lokalizacyjnych, zostało dofinansowane z unijnego Instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Wykup gruntów pod CPK i prace w Łodzi

Spółka CPK zakupiła dotychczas 67 działek o łącznej powierzchni ponad 64 hektarów w ramach Kolejowego programu dobrowolnych nabyć. Właściciele zgłosili do programu aż 191 działek.

Obecnie na terenie Łodzi trwają prace budowlane związane z realizacją tunelu dalekobieżnego CPK.

Inwestycja CPK w kolej dużych prędkości to ogromna szansa dla firm budowlanych i projektowych. Złożenie wniosków o decyzje lokalizacyjne dla odcinka Warszawa-Łódź to kolejny krok w kierunku realizacji tego ambitnego projektu, który zrewolucjonizuje transport kolejowy w Polsce i stworzy nowe możliwości dla rozwoju regionów. Firmy zainteresowane udziałem w przetargach powinny śledzić komunikaty CPK i przygotowywać się do konkursów na roboty budowlane i usługi projektowe.

Kiedy otwarcie lotniska CPK i szybkiej kolei?

Według zaktualizowanego harmonogramu Lotnisko CPK ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – równocześnie z odcinkiem KDP między Warszawą i Łodzią. Odcinki KDP z Łodzi przez Sieradz do Wrocławia i Poznania powinny zostać dopuszczone do ruchu do końca 2035 r. Wówczas domknięta zostanie 480-kilometrowa linia „Y”, która w całości jest na etapie projektowania i uzyskiwania zezwoleń. Obecnie na terenie Łodzi trwają też prace budowlane związane z realizacją tunelu dalekobieżnego CPK.