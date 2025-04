CPK idzie w konkrety i ogłasza plan przetargów na 2025 rok. - To pomoże wykonawcom - mówi Maciej Lasek

12:28

Zobacz galerię 17 zdjęć Autor: CPK Tam ma wyglądać Centralny Port Komunikacyjny

Nowe megalotnisko w Baranowie czyli Centralny Port Komunikacyjny ma już konkretny plan inwestycyjny. Spółka CPK ogłosiła w tym tygodniu plan przetargów na 2025 rok. Wśród nich przetargi m.in. na budowę linii kolejowej Warszawa Łódź z 10-km tunelami czy budowę terminala CPK w Baranowie. Oto szczegóły.

Spis treści

Harmonogram przetargów pomoże wykonawcom się do nich przygotować

Wygląda na to, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego z fazy wiecznych rozmów o jego rozmachu i przeznaczeniu, przechodzi powoli w fazę realizacji tej inwestycji. Spółka CPK pokazała w tym tygodniu plan konkretnych przetargów, jakie zamierza ogłosić jeszcze w tym roku.

To zamówienia publiczne na około 30 miliardów złotych. Jak powiedział Maciej Lasek, ogłaszając te informacje 14 kwietnia 2025 roku, publikacja planu postępowań przetargowych CPK na obecny rok ma na celu usprawnienie całego procesu i umożliwienie potencjalnym wykonawcom lepszego przygotowania się do składania ofert. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i osiągnięcia możliwie najwyższej jakości ofert przedstawianych spółce.

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przetarg na budowę linii szybkiej kolei Warszawa Łódź z 10-km tunelami

Wśród najważniejszych inwestycji, na jakie CPK chce już ogłosić w tym roku przetargi, są między dwa największe.

Pierwszy to przetarg na zasadnicze roboty budowlane dla dwóch etapów przebudowy linii kolejowej nr LK85 na trasie Warszawa - Łódź. To właśnie w ramach tej inwestycji, powstaną dwa najdłuższe w Polsce tunele kolejowe. Będą miały prawie 10 km długości. Będą to dwie nitki trasy szybkiej kolei z Warszawy do CPK. Przetargi na dwa etapy tej inwestycji o wartości ponad miliard złotych każdy – zostaną ogłoszone w czwartym kwartale 2025 roku.

Od grudnia 2023 r. i stycznia 2024 r. odcinki warszawski i łódzki tej trasy mają wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozpoczęcie prac budowlanych dla projektu LK85 planowane jest na II połowę 2026 roku. Oczywiście to optymistyczne założenia: tak będzie, jeśli uda się szybko rozstrzygnąć przetarg, bez często kilkumiesięcznych procedur odwoławczych czy sądowych.

Przetarg na budowę terminala głównego lotniska CPK w Baranowie nie będzie zwyczajny

Kolejnym ważnym przetargiem zapowiedzianym na III kwartał 2025 roku jest przetarg na budowę terminala lotniska CPK. Nie będzie to jednak zwykły przetarg nieograniczony, lecz dialog konkurencyjny. Wartość tego przetargu określono na ponad miliard złotych. Spółka najwyraźniej chce mieć wpływ na to, jakie firmy przymierzą się do tej strategicznej budowy.

Podobną formę przetargu, czyli dialog konkurencyjny, zastosowała w ostatnim czasie spółka GTL S.A. (Górnosląskie Twowarzystwo Lotnicze) w Katowicach, zarządzająca tamtejszym lotniskiem, podczas procedury wyboru wykonawcy nowego, głównego terminala Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Do dialogu zaproszono kilka wybranych firm. Procedura jest w toku.

Postępowania przetargowe warte 30 mld złotych

Inne postępowania zapowiadane przez CPK na ten rok to m.in.:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu pn. „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14” – odcinek Posterunek Odgałęźny Łódź Retkinia – wartość 10-50 mln, II kwartał

opracowanie dokumentacji technicznej dla lotniskowego komisariatu policji, 3-10 mln zł, II kw.

opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów lotniskowego Centrum Przetwarzania Danych (Data Center), 3-10 mln zł, II kw.

opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Centrum Konsolidacyjnego Terminala (lotnisko, 3-10 mln , II kw.

opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Elektrowni Fotowoltaicznej (Etap I), Magazynów Energii (Etap I) i GPO/RPZ., wartość 10 – 50 mln zł, II kw.

opracowanie dokumentacji projektowej dla Strefy Cargo - obiekty agentów handlingowych 1 i służb

projekt i budowę układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych III kw., powyżej 1 mld zł.

przebudowę bocznic kolejowych powiązanych z CPK

Jednym z droższych postępowań będzie to na świadczenie usług Generalnego Inżyniera Kontraktu dla lotniska, którego wartość oszacowano na ponad miliard złotych. Przetarg zostanie ogłoszony w III kwartale 2025 roku.

Plany CPK ambitne, ale mogą się zmienić

Jak zastrzegają władze CPK, plan ma charakter poglądowy i obejmuje postępowania o budżecie powyżej 1 mln zł, które spółka przewiduje przeprowadzić w 2025 roku. Zawiera on m.in. przewidywane terminy wszczęcia postępowań w ujęciu kwartalnym, a także przybliżone wartości zamówień przedstawione w formie przedziałów. Przedziały te oznaczają orientacyjne zakresy kwotowe, w jakich zamawiający przewiduje, że konkretne postępowania będą się mieścić. Daje to ogólny obraz skali zamówienia. Zamawiający zastrzegł sobie także prawo do zmiany zaplanowanych postępowań w zakresie terminów i wartości w zależności od okoliczności niezależnych od spółki.

Postępowania przetargowe o największej wartości zostaną uruchomione w drugiej połowie tego roku. Dla całego zespołu ekspertów CPK oznacza to wiele pracy. Chociaż do oddania gotowego lotniska wciąż jest dość daleko, już teraz realizowane przez nas projekty dadzą jednak mocny impuls polskiej gospodarce, angażując wiele firm w rozwój krajowej infrastruktury - mówi dr Filip Czernicki, prezes Zarządu CPK.

Część postępowań zostanie uruchomiona jako postępowania wykonawcze do zawartych umów ramowych. Oznacza to, że zamawiający do udziału w nich zaprosi wyłącznie tych wykonawców, z którymi zostały zawarte wcześniej odpowiednie umowy ramowe.

Plan nie zawiera postępowań na rok 2025, które zostały wszczęte przed jego publikacją.

Co do tej pory zrobiono w ramach budowy CPK

Obecnie CPK realizuje przetargi szacowane łącznie na około 4 mld zł. Znaczna część tej kwoty dotyczy przetargów na budowę tunelu i stworzenie systemu bagażowego. Pierwszy z nich związany jest z wydrążeniem tunelu dalekobieżnego na linii kolejowej nr 85 w Łodzi. Drugi ma na celu zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Obsługi Bagażu dla Lotniska CPK.

W 2024 roku w ciągu 12 miesięcy spółka CPK ogłosiła około 60 postępowań przetargowych na ponad 8,3 mld złotych. 31 grudnia 2024 roku rząd przyjął Program Wieloletni CPK z urealnioną wartością do kwoty ponad 131 mld zł. Wcześniej zaprezentowano projekt budowlany lotniska i dworca. Program otrzymał wielomilionowe dofinansowanie z UE. W 2024 roku rozpoczęto także budowę pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości w Polsce i proces wyłaniania wykonawcy łódzkiego tunelu o długości 4,6 km.

Murowane starcie Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE