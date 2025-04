Dwa prawie 10-km tunele od Warszawy Zachodniej. Wiemy, kiedy przetarg

Najdłuższy tunel w Polsce wydrążą pod Warszawą. Zacznie się w Warszawie Zachodniej. Jest data przetargu

11:13

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: PKP PLK Tak będzie wyglądała trasa szybkiej kolei Warszawa - Łódź

Do 2032 roku pod warszawskimi Odolanami ma zostać wydrążony najdłuższy, bo prawie 10 km tunel kolei dalekobieżnej. Zacznie się pod Warszawą Zachodnią, skończy za miastem. Wszystko w ramach budowy kolei dużych prędkości z Warszawy do CPK. Ze stolicy do CPK dojedziemy wtedy w 20 minut. Odcinek Warszawa Łódź, według spółki CPK, jest najbardziej zaawansowanym projektem kolejowym w Polsce. Spółka ostatnio podała termin ogłoszenia przetargów na tę budowę.

Spis treści

CPK to nie tylko gigantyczne lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, to również nowoczesna sieć linii kolejowych dużych prędkości. Pociągi będą mogły tam jeździć z prędkością powyżej 200 km na godzinę. Na niektórych liniach nawet powyżej 300. Przynajmniej takie są założenia projektowe.

Jedną z ważniejszych linii kolejowych będzie ta łącząca stolicę –czyli Warszawę z portem lotniczym CPK. W ramach tej inwestycji pod warszawskimi Odolanami zostanie wybudowany najdłuższy tunel w Polsce. Będzie miał ponad 9 km długości. Ma być gotowy do 2032 roku. Będzie częścią linii Warszawa - CPK – Łódź. Z Warszawy do CPK będzie wtedy można dojechać w 20 minut, a do Łodzi w 40.

Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana to najbardziej zaawansowany fragment budowanej w Polsce sieci kolei dużych prędkości. Jej ukończenie planowane jest na 2032 rok, czyli razem z oddaniem do użytku nowego lotniska krajowego.

Spółka CPK pokazała wizualizacje obiektów na trasie Warszawa - Łódź

Zaprezentowane właśnie przez spółkę CPK wizualizacje pokazują, jak nowoczesna będzie to inwestycja.

- Integracja z krajobrazem, przyjazne środowisku materiały i technologie, a także priorytet dla bezpieczeństwa użytkowników czynią ten projekt wzorcem dla przyszłych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i Europie - zapewniają przedstawiciele spółki.

Na wizualizacjach pokazano także również bazę utrzymania, która jest sercem wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie linii kolejowej. To nie tylko hala i układ torowy, ale też obiekty wspomagające procesy napraw i konserwacji szlaku. Bazy zostały zlokalizowane przy łącznicach z istniejącymi liniami w celu umożliwienia dostaw materiałów i sprzętu do budowy, a następnie funkcjonowania linii kolejowej bez zakłócania ruchu Kolei Dużych Prędkości.

Dodatkowo przewidziano zastosowanie roślin pnących na elewacjach obiektów oraz przy wiatach. Zaplanowane zostały również elementy zieleni, takie jak szpaler drzew wzdłuż głównej drogi wjazdowej oraz nasadzenia wysokich traw wokół parkingów. Budynki, w tym hala postojowa, zostały zaprojektowane w prostych formach architektonicznych.

Prawie 10-km tunel kolejowy pod Warszawą - przetarg w 2025 roku

To nowe rozwiązanie ogłosił niedawno rząd, publikując program wieloletni dla CPK. Jak tłumaczył Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK, wcześniej planowano otworzyć lotnisko z obsługą kolejową poprzez łącznicę do istniejącej linii kolejowej w rejonie Brwinowa. Teraz znalazły się pieniądze na lepsze, choć o wiele droższe rozwiązanie, czyli budowę ponad 9-km tunelu pod Warszawą w ramach budowy linii Warszawa - CPK – Łódź.

Projekt tunelu zapewnia nie tylko najwyższy standard techniczny, ale także innowacyjne podejście do bezpieczeństwa użytkowników. Dzięki dwunitkowej konstrukcji tunelu w razie potrzeby każda z naw może pełnić funkcję obszaru ewakuacyjnego.

Regularne rozmieszczenie przejść poprzecznych pomiędzy nitkami w odstępach nie większych niż 500 m umożliwia szybki dostęp do bezpiecznej strefy, co spełnia rygorystyczne normy ochrony przeciwpożarowej. Projekt uwzględnia wymagania ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.

Od grudnia 2023 r. i stycznia 2024 r. odcinki warszawski i łódzki tej trasy mają wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozpoczęcie prac budowlanych dla projektu LK85 planowane jest na II połowę 2026 roku.

Kilka dni temu spółka CPK ogłosiła kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę tego newralgicznego odcinka kolejowego z dwiema nitkami prawie 10-km tuneli. Z przedstawionego harmonogramu wynika, ze przetarg powinien zostać ogłoszony w IV kwartale 2025 roku.

Trasa Warszawa - Łódź to trzon tzw. Y

Fragment linii kolejowej Warszawa – Łódź będzie stanowił trzon „Y”, czyli trasy prowadzącej ze stolicy Polski przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Cały 480-kilometrowy projekt będzie budowany etapami i zostanie ukończony w 2035 roku. Umożliwi realizację celu „Polska 100 minut”, a nowa infrastruktura kolejowa zapewni naszemu państwu lepszą integrację z krajami Europy Środkowej i Zachodniej.

Wersja Programu Wieloletniego przygotowana przez naszych poprzedników nie przewidywała uruchomienia jednocześnie z linią Warszawa – CPK – Łódź ponad 9-kilometrowego tunelu pod Odolanami, na zachodnim wylocie ze stolicy. Planowano więc otworzyć lotnisko z obsługą kolejową poprzez łącznicę do istniejącej linii kolejowej w rejonie Brwinowa, co znacząco wydłużyłoby czas przejazdu. Zmiana na lepsze jest taka, że obecnie w Programie są pieniądze także na tunel pod Odolanami – mówi wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

CPK to grube miliardy na budowę kolei

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowoczesny ogromny port lotniczy, ale to przede wszystkim nowy system transportowy dla Polski, obejmujący budowę Portu Solidarność – centralnego lotniska dla Polski i hubu przesiadkowego dla Europy Środkowej i Wschodniej – zlokalizowanego 37 km od centrum Warszawy. Inwestycja obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych.

Budowa CPK - koszt

Według przedstawionego przez pełnomocnika rządu do spraw CPK programu wieloletniego - budowa CPK będzie kosztowała 131,7 mld zł. Ale to nie budowa lotniska pochłonie największą część tego finansowego tortu. Najwięcej będzie kosztowała budowa nowoczesnej sieci kolejowej, pozwalającej pociągom osiągać, nieosiągalne dziś prędkości ponad 200 lub nawet ponad 300 km na godzinę. Szacuje się, że te inwestycje na kolei pochłoną aż 76 miliardów złotych.

Program Wieloletni CPK

Uchwalony przez rząd Program Wieloletni Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2032 określa ramy kosztów i warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie CPK. Zapisane w Programie finansowanie pozwoli m.in. na kontynuację zaawansowanych już prac projektowych (w przypadku Łodzi także trwających prac w terenie), a także wykup nieruchomości i realizację właściwych robót budowlanych.

Poprzednia wersja Programu, która została uchwalona w październiku 2023 r., dotyczyła lat 2024-2030, czyli okresu o dwa lata krótszego. Aktualizacja przyjęta przez obecny rząd została opracowana m.in. na podstawie szczegółowych wewnętrznych analiz i raportu z badania dotychczasowej działalności spółki CPK, które zostały wykonane w 2024 r.

Aktualizacja Programu Wieloletniego zakłada, że na finansowanie inwestycji kolejowych w ramach CPK, w tym budowę kolejowej linii „Y”, która połączy Warszawę z Lotniskiem CPK, Łodzią, a dalej – rozwidlając się w Sieradzu – z Wrocławiem i Poznaniem, zostanie przeznaczonych ponad 76,8 mld zł – z emisji obligacji i dofinansowania UE.

Centralny Port Komunikacyjny uzyskał ostatnio decyzję lokalizacyjną.

Czytaj też: CPK pokazał kolejny projekt. Tak będą wyglądały strażnice CPK

Kiedy pojedziemy do CPK koleją?

Program zakłada, że do końca 2032 r. zostanie uruchomiona pierwsza linia kolei dużych prędkości z Warszawy do Łodzi (wraz z 4,6-kilometrowym tunelem w tym mieście) oraz stacją kolejową CPK zintegrowaną z terminalem Lotniska. Roboty budowlane dla tunelu w Łodzi już się rozpoczęły, dla dworca pod Lotniskiem CPK gotowy jest projekt budowlany.

Dla pozostałej części odcinka Warszawa – Łódź (oraz innych fragmentów „Y”) dokumentacja budowlana jest opracowywana. Szacowany czas przejazdu pociągu z Warszawy Centralnej do CPK to 20 min, a do Łodzi – około 40 min.

Będą łącznice między Centralną Magistralą Kolejową i CPK

Program Wieloletni z października 2023 r. nie obejmował także swoim zakresem także budowy łącznic między Centralną Magistralą Kolejową i lotniskiem CPK. Dopiero obecnie w spółce trwają zaawansowane analizy w celu przyspieszenia budowy łączników kolejowych z CMK, które umożliwią wygodniejszy dojazd na Lotnisko CPK od strony Krakowa i Katowic.

Wbrew rozpowszechnianym informacjom Program Wieloletni 2024-2030 z października 2023 r. nie uwzględniał budowy 2 tys. km nowych linii kolejowych. W praktyce nie przewidywał nawet rozpoczęcia prac przygotowawczych dla ok. 1/4 długości tych linii. Zakładał wybudowanie do 2030 r. ok. 130 km linii KDP. W poprzedniej wersji wszystkie umowy na roboty budowlane na odcinku Łódź – Wrocław planowano zawrzeć do 2030 r., jednocześnie nie przewidując finansowania całości robót – podkreśla dr Filip Czernicki, prezes spółki CPK.

Przesunięcie środków i wydłużenie perspektywy Programu z 2030 r. do 2032 r. umożliwi w trakcie jego trwania zakończenie robót budowlanych na łącznie około 320 km linii Kolei Dużych Prędkości. Środki założone w aktualizacji Programu zakładają wybudowanie do 2032 r. odcinków: z Warszawy przez Łódź i Sieradz do Wrocławia, a także większość robót na odcinku Sieradz – Poznań. Jak informuje CPK, wcześniej budowę odcinka między Sieradzem i Poznaniem zaplanowano w formule PPP, przy czym nie zagwarantowano środków na ten cel.

Kolej do CPK - postęp prac

Program Wieloletni wskazuje odcinki – poza linią „Y” – o łącznej długości około 880 km, dla których przewidziano kontynuację prac przygotowawczych: projektowych lub przedprojektowych. Te pierwsze dotyczą dwóch odcinków: między Katowicami i granicą (w kierunku czeskiej Ostrawy) na Śląsku oraz Łętownia – Rzeszów na Podkarpaciu.

Wśród tych, dla których w nowym Programie ujęto dokumentacje przedprojektowe, znajdują się liczne trasy, np. CMK-Północ, czyli przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Trójmiasta, a także np. CPK – Warka, Radom – Iłża – Kunów, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, Trawniki – Krasnystaw – Zamość – Tomaszów Lubelski do granicy Ukrainą oraz Żarów – Świdnica – Wałbrzych do granicy z Czechami.

Polecamy także: Kończy się Program Dobrowolnych Nabyć gruntów pod CPK. Spółka podała konkretne liczby

CPK to też budowa nowych dróg i rozbudowa istniejących

Program Wieloletni CPK zakłada 2,6 mld zł na drogi o długości ok. 90 km. Połączą one CPK z siecią dróg publicznych. Planowane nakłady dotyczące pozyskania gruntów i budowy dróg dojazdowych do CPK (w tym węzłów) będą finansowane ze skarbowych papierów wartościowych.

Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) zrealizuje projekty, które pozwolą na sprawną obsługę transportową inwestycji CPK. Znajdują się wśród nich np. poszerzenie autostrady A2 między Warszawą i Łodzią o dodatkowy pas ruchu w każdą stronę i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj też:

Architektura-murator. Podcast 30/30 Michał Sikorski. Architektura z odzysku