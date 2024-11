Kończy się Program Dobrowolnych Nabyć gruntów pod CPK. Spółka podała konkretne liczby

Spółka CPK w listopadzie pokazała listę 185 ha terenów przeznaczonych do dzierżawy bez przetargu. Chodzi o tereny, które czasowo nie są niezbędne do budowy CPK. Tymczasem, w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć, spółka CPK kupiła dotychczas ponad 1620 działek. To oczywiście nie jest ostatnie słowo w tej kwestii, rozmowy z kolejnymi właścicielami terenów jeszcze trwają, ale program wkrótce się zakończy, bo tylko do końca listopada jest czas na podpisywanie protokołów uzgodnień w jego ramach.

Spis treści

Centralny Port Komunikacyjny powstanie w 2032 roku

Według zaktualizowanego harmonogramu, nowe lotnisko pod Baranowem ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – jednocześnie z projektowanym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią. Tymczasem spółka stara się intensywnie pozyskiwać tereny przeznaczone pod budowę nowego centralnego lotniska. Chodzi nie tylko o tereny na których w pierwszej kolejności mogą się rozpocząć prace, ale i te, które nie są niezbędne do budowy lotniska. Tego oczekiwali rolnicy, mający tereny w tym miejscu, a których działki mają sąsiadować z inwestycją.

O co chodzi z dzierżawionymi terenami? Spółka zamierza wydzierżawić działki albo ich części, które czasowo nie są niezbędne do realizacji inwestycji, co stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Na wielu działkach pozyskanych w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) zostały zaplanowane kolejne prace przygotowawcze i budowlane. Dlatego w zależności od planów inwestycyjnych spółki na liście nieruchomości znajdują się zarówno działki przeznaczone do dzierżawy w całości, jak też te, które będą dzierżawione jedynie w części.

W kolejnych tygodniach lista ma być jeszcze uzupełniana. Szczegółowe informacje znajdą się na stronie BIP CPK.

CPK wydzierżawi 185 ha gruntów

Jak informuje spółka CPK, ten drugi typ nieruchomości czyli wspomniane 185 ha gruntów z pierwszej puli dzierżawy w trybie bezprzetargowym znajdują się m.in. w miejscowościach: Baranów, Holendry Baranowskie, Stanisławów, Strumiany Górne, Osiny, Gole, Basin, Drybus, Stara i Nowa Pułapina (w gminie Baranów), a także Cyganka, Nowy Drzewicz, Oryszew Osada i Janówek i Oryszew Osada (w gminie Wiskitki) oraz Pawłówek (w gminie Teresin).

Nowe dzierżawy będą podpisywane na przełomie 2024 i 2025 r. Ze względu na plany związane z realizacją inwestycji umowy będą zawierane na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2025 r., przy czym daty zwrotu poszczególnych nieruchomości mogą się różnić -informuje CPK

Program Dobrowolnych Nabyć w ramach CPK - spółka podaje szacunki

W ramach Programu, spółka CPK kupiła dotychczas ponad 1620 działek o łącznej powierzchni 1485 ha. Zaawansowane rozmowy z właścicielami dotyczą kolejnych około 315 ha.

Program Dobrowolnych Nabyć zmierza powoli ku końcowi, dlatego spółka CPK konsekwentnie przedstawia operaty szacunkowe, składa oferty kupna i prowadzi rozmowy z kolejnymi mieszkańcami. Efektem jest rekordowy październik. Na terenie lotniska aż 90 proc. budynków mieszkalnych jest już zgłoszonych do Programu.

Rekordowa liczba umów CPK w październiku 2024 r.

W październiku CPK podpisała protokoły uzgodnień i umowy dla ponad 160 ha. To najlepszy miesięczny wynik od uruchomienia Programu Dobrowolnych Nabyć w grudniu 2020 r.

Jak informuje spółka, w związku z oczekiwaniem na wydanie decyzji lokalizacyjnej dla Lotniska CPK już tylko do końca listopada jest czas na podpisywanie protokołów uzgodnień w ramach PDN.

Łącznie udział w Programie Dobrowolnych Nabyć zadeklarowało dotychczas – także poza obszarem objętym decyzją lokalizacyjną dla Lotniska CPK – ponad 1400 osób, które posiadają prawie 4000 ha. Z tej puli spółka CPK zakupiła ponad 1620 działek o łącznej powierzchni 1484 ha.

Obszar objęty wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla Lotniska CPK i części węzła kolejowego na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki to 2588 ha. Z tej puli spółka zakupiła dotychczas w sumie 1001 ha, czyli prawie 39 proc.

Unijna dotacja dla CPK przyznana

8 listopada spółka CPK poinformowała o unijnym wsparciu dla projektów kolejowych CPK. Chodzi o 162 mln zł z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na realizację prac projektowych linii Sieradz - Poznań. Umowę o współpracy w tym zakresie podpisali przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dzięki nowej linii, z Sieradza do Poznania dojedziemy w mniej niż 100 minut

Linia nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań to ważny fragment „Y”, czyli sieci Kolei Dużych Prędkości łączącej Warszawę oraz Łódź z Poznaniem i Wrocławiem. 480-kilometrowa inwestycja istotnie skróci czasy przejazdów między tymi miastami, uwolni przepustowość istniejących linii kolejowych pod nowy ruch pasażerski i towarowy, a także włączy w ten system transportowy nowe lotnisko.

Uruchomienie odcinka linii KDP Sieradz – Poznań w 2035 roku pozwoli na pokonanie tej trasy pociągiem w mniej niż 100 minut, czyli znacznie szybciej niż obecnie. Będzie to możliwe dzięki podniesieniu prędkości eksploatacyjnej do 300-320 km/h.

W ramach dofinansowanych umów naszym zadaniem będzie m.in. ma powstać projekt budowlany oraz ma zostać uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Umowy kończą się uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, która umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych i przekazanie inwestycji do eksploatacji właśnie do 2035 roku.

Na prace przygotowawcze do budowy „Y” spółka CPK otrzymała już w sumie około 500 mln zł unijnego wsparcia. Złożyło się na nie m.in. dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej odcinka Warszawa – Łódź Niciarniana czy prac projektowych tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w linię nr 14. Przygotowujemy wnioski o kolejne środki – mówił podczas konferencji prasowej dr Filip Czernicki, prezes CPK.

Tak ma wyglądać Centralny Port Komunikacyjny - zobacz wizualizacje

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: CPK Tak ma wyglądać Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie

