Do końca budowy całej drogi ekspresowej S3 brakuje już bardzo niewiele. Kiedy ją otworzą?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z wcześniejszymi założeniami, to jeszcze w tym roku, prawdopodobnie do końca grudnia, kierowcy przejadą budowanym wciąż ostatnim odcinkiem drogi ekspresowej S3 Świnoujście – Troszyn. To ostatnia część ekspresówki, która łączy Świnoujście z granicą polski z Czechami w Lubawce.

Budowa drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Troszyn

W budowie są dwie części prawie 33-kilometrowego odcinka tej drogi ekspresowej. Pozostała cześć trasy łączącej Czechy z Bałtykiem jest gotowa. 31 lipca kierowcy po raz pierwszy przejechali nowym odcinkiem wybudowanej właśnie drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna Góra. To był ostatni odcinek S3 w budowie na Dolnym Śląsku. Budowa tej ekspresówki na południu Polski została wówczas zakończona. Kierowcy jadą tam dwoma tunelami.

W budowie wciąż jest odcinek między Świnoujściem i Troszynem. Podzielono go na dwa odcinki realizacyjne, które budują dwaj różni wykonawcy.

S3 Świnoujście - Dargobądz

W budowie jest odcinek Świnoujście – Dargobądz, który buduje firma Polaqua. To odcinek o długości 17,5 km. Wartość tego kontaktu 688,8 mln złotych.

Na tym odcinku powstają:

2 estakady,

12 przejść dla zwierząt,

2 kładki dla pieszych,

4 węzły: Świnoujście, Łunowo, LNG i Międzyzdroje.

To właśnie tu powstaje ogromne przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową i linią kolejową. To prawdziwy gigant. Budują tu też most nad rzeką Dziwną.

Tu najbardziej zaawansowane są prace od węzła Łunowo do Świnoujścia, gdzie już do ronda łączącego S3 z tunelem pod Świną kierowcy dojeżdżają nowymi jezdniami. Prace związane ze stopniowym wykańczaniem jezdni S3 trwają również na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego. Najwięcej prac wykonawcy pozostało jeszcze na odcinku węzeł Łunowo - węzeł Międzyzdroje, który został poprowadzony po północnej stronie linii kolejowej.

Odcinek S3 Dargobądz – Troszyn

Tę część zachodniopomorskiej S3 buduje konsorcjum firm Polbud Pomorze, Intop i PRD Nowogard. Odcinek liczy 16 kilometrów długości. Koszt jego budowy oszacowano na 680 mln złotych.

Oprócz wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt i innych obiektów inżynierskich powstaną tu trzy węzły drogowe:

Dargobądz

Wolin Zachód

Wolin Wschód.

Na odcinku Dargobądz - Troszyn w ostatnich dniach ruch został przekierowany na nową, północną jezdnię S3 od Wolina do Sułomina i na niemal całym odcinku kierowcy jadą po jednej z nowych jezdni. Jest to ciągle przejazd przez plac budowy, ale utrudnienia w miarę postępu prac będą zmniejszane. Całość nowego mostu w Wolinie wraz z przęsłem łukowym i estakadami najazdowymi jest już zabetonowana. Trwa wykonywanie izolacji i pozostałych prac, tak aby w ciągu najbliższych tygodni wykonać nawierzchnię.

Przypomnijmy, że w marcu 2024 roku generalny wykonawca ogłosił zawieszenie prac i wszedł w spór z GDDKiA. Impas na budowie udało się przełamać po negocjacjach.

Kiedy otworzą całą drogę ekspresową S3?

W połowie roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wycofała się z terminów, jakie wcześniej przyjęto do oddania tych dwóch odcinków. Pierwotnie miały być oddane w połowie 2024 roku. Tak się nie stało. Teraz obowiązującym terminem jest koniec 2024 roku.

- Sukcesywnie, w miarę postępu robót, będziemy udostępniać kierowcom dwie jezdnie tej trasy – informuje GDDKiA.

Jaką długość ma droga ekspresowa S3?

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad cała droga ekspresowa S3 będzie miała nieco ponad 470 km długości.

Kiedy S3 dojedziemy do Pragi?

Na razie, choć po polskiej stronie droga ekspresowa do granicy w Lubawce jest już gotowa i dostała pozwolenie na użytkowanie, nie dojedziemy nią do granicy. Trzykilometrowy odcinek jest wyłączony z użytkowania, dopóki Czesi po swojej stronie nie wybudują odcinka autostrady D11.

Budowa tej autostrady pod wyjatkowo długim i skomplikowanym wyborze wykonawcy rozpoczęła się w październiku 2024 roku. D11 to autostrada, którą będzie można dojechać do Pragi. Kiedy Czesi wybudują swój odcinek do granicy z Polską? Budowa zakończy się w 2027 roku. Tak przynajmniej obecnie deklarują Czesi.

