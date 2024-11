To już ostatnie chwile słynnego "zakrętu idiotów". Zdegradują go do zjazdu z węzła

„Zakręt idiotów” w Bielsku-Białej za chwilę zniknie z mapy. Będzie zjazdem z węzła na drodze ekspresowej S1

16:32

Zobacz galerię 38 zdjęć Autor: GDDKiA Niebezpieczny zakręt stanie się jednym ze zjazdów na węźle Hałcnów na nowej drodze ekspresowej S1

To już ostatnie chwile niebezpiecznego zakrętu na obwodnicy Bielska-Białej. Słynny „zakręt idiotów” na drodze do Bielska-Białej w końcu znika. Zostanie wchłonięty przez nowy węzeł drogowy na budowanej tu drodze ekspresowej S1. To koszmar kierowców i koszmarek drogowy, na którym bardzo często dochodziło do kolizji. Kierowcy po prostu wypadali tu z trasy, gdy nawet nieznacznie przesadzili z prędkością. Całkiem nowe rozwiązanie drogowe zobaczymy tu za kilka miesięcy.

Spis treści

„Zakręt idiotów” przebudowa na obwodnicy Bielska-Białej

„Zakręt idiotów” lub „zakręt mistrzów” takim mianem określano bardzo ostry łuk na obwodnicy Bielska-Białej. To wyjątkowo ostry zakręt, na wydawać by się mogło „szybkiej” dwupasmówce. Bez ograniczenia prędkości, wypadnięcie z drogi gwarantowane. Wystarczy mokra, śliska nawierzchnia lub brak doświadczenia. Zakręt jest ostry i długi. GDDKiA ustawiła tam znaki ograniczające prędkość do 40 km./h, jest pulsujące nad drogą światło ostrzegawcze, znak o ostrym zakręcie, ale to nie sprawiło, że kolizje przestały się tam zdarzać. W tę drogową pułapkę wpadali najczęściej kierowcy, którzy przejeżdżali tędy po raz pierwszy.

S1 przebudowa zakrętu idiotów MAPA

Od kilku miesięcy słynny zakręt jest już placem budowy. Miejsce o złej sławie po prostu znika. W części zostanie rozebrane w części stanie się elementem zupełnie nowego węzła na drodze ekspresowej S1 – Bielsko-Biała Hałcnów (Suchy Potok). Tym samym z powierzchni ziemi zniknie zmora kierowców.

Węzeł, który powstanie w tym miejscu, będzie łączył dwie drogi ekspresowe – S1 z drogą ekspresową S52. Ta druga to słynna planowana Beskidzka Droga Integracyjna. Będzie to prawdopodobnie drugi największy węzeł w województwie śląskim, po węźle Gliwice Sośnica, na którym przecinają się dwie autostrady A1 i A4. Tu połącza się dwie ekspresówki.

Autor: GDDKiA Przebieg nowej S1 i odcinka Dankowice - Suchy Potok MAPA Link: Powiększ MAPĘ

S1 Dankowice Suchy Potok

Budowa tego węzła to część większej budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim Dankowice – Suchy Potok. To z kolei jeden z czterech odcinków budowanej w Śląskiem nowej S1 od Mysłowic do Bielska-Białej. Cała nowa S1 będzie tu miała prawie 40 km. Odcinek Dankowice – Suchy Potok będzie miał prawie 12 km długości.

To bardzo ciekawa część nowej ekspresówki, na której mają powstać 24 różnego rodzaju obiekty inżynierskie, wiadukty, mosty, przepusty i dwa wielkie mury oporowe. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną i po dwa pasy ruchu, wraz z pasem awaryjnym oraz rezerwą pod ewentualną budowę trzecich pasów. Powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych i dwa węzły (Stara Wieś i Hałcnów).

Kiedy S1 Dankowice Suchy Potok będzie gotowa?

Wykonawcą 12-km odcinka drogi ekspresowej w tym miejscu jest konsorcjum firm Mirbud S.A. oraz Kobylarnia S.A. Umowę podpisano 3 sierpnia 2020 r. To kontrakt w systemie „projektuj i buduj”. Wartość umowy to 586,7 mln zł.

Początkowo droga miała być gotowa jesienią 2023 roku. Potem aneksowano ją z terminem oddania na sierpień 2024 roku. Jednak i ten termin nie jest już obowiązujący.

- Przewidujemy, że zakończenie robót i oddanie inwestycji do użytkowania nastąpi w drugim kwartale 2025 roku - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca sygnalizował nam złożenie kolejnych roszczeń terminowych, których przyjęcie może sprawić przesunięcie się tego terminu w czasie – powiedział nam Marek Prusak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Kiedy więc będzie można przejechać odcinkiem S1 Dankowice – Suchy Potok? Z nieoficjalnych informacji i stanu zaawansowania prac wynika, że może to być dopiero pierwsza połowa 2025 roku.

