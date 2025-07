To oni zbudują drugą część drogi do elektrowni jądrowej na Pomorzu. GDDKiA wybrała wykonawców

Druga umowa na budowę drugiego odcinka drogi do elektrowni jądrowej na Pomorzu podpisana. GDDKiA poinformowała o sfinalizowaniu umowy na odcinek od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce na S6. Chodzi o drogę do planowanej elektrowni „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo.